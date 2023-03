Altair presenta la nuova soluzione completa end-to-end che offre un processo di AI fluido e tecnologie di analisi dei dati in un’unica soluzione.

Dati, persone e processi vengono connessi efficacemente, consentendo alle organizzazioni di trasformarsi. È questo che fa Altair, player mondiale nella scienza computazionale e nell’intelligenza artificiale (AI), con il rebrand dell’intera suite di analisi dei dati e AI Altair RapidMiner, che unisce tutte le tecnologie di analisi dei dati in un’unica piattaforma, comprese quelle derivate dalle recenti acquisizioni di RapidMiner e World Programming. La nuova piattaforma offre una soluzione integrata, potente e completa dal data ingestion alla modellazione, fino all’analisi e alla visualizzazione. Inoltre, la piattaforma è ora disponibile tramite le Altair Units, il modello di licenza che offre flessibilità, scalabilità e alto ritorno dell’investimento oltre che una nuova gamma di funzionalità Frictionless AI.

La piattaforma Altair RapidMiner offre completezza e profondità nel ciclo di vita dell’analisi dei dati, con funzionalità che consentono di superare gli ostacoli più impegnativi che le organizzazioni devono affrontare nel loro percorso di trasformazione digitale.

Cosa fa Altair RapidMiner

Gestisce le iniziative di intelligenza artificiale senza richiedere un grande team di data scientist o costosi contratti di servizio. Le organizzazioni possono migliorare la propria efficienza facendo in modo che gli utenti, da quelli inesperti a quelli esperti, possano sfruttare gli strumenti necessari per ottenere approfondimenti basati sui dati.

Le organizzazioni possono migliorare la propria efficienza facendo in modo che gli utenti, da quelli inesperti a quelli esperti, possano sfruttare gli strumenti necessari per ottenere approfondimenti basati sui dati. Consente agli utenti di estrarre e preparare facilmente i dati da qualsiasi fonte, siano questi file excel, database, PDF, powerpoint o file di testo.

siano questi file excel, database, PDF, powerpoint o file di testo. Alleggerisce la pressione della gestione di costosi ambienti legacy. I team possono creare, mantenere ed eseguire programmi, modelli e flussi di lavoro in linguaggio SAS direttamente in un ambiente multi-linguaggio (ad esempio Python, R, SQL).

I team possono creare, mantenere ed eseguire programmi, modelli e flussi di lavoro in linguaggio SAS direttamente in un ambiente multi-linguaggio (ad esempio Python, R, SQL). Porta più modelli in produzione . I team possono rendere operativi i modelli più rapidamente e monitorarli continuamente in un unico ambiente MLOps condiviso.

. I team possono rendere operativi i modelli più rapidamente e monitorarli continuamente in un unico ambiente MLOps condiviso. Elaborazione e visualizzazione di enormi quantità di dati in rapida evoluzione. Gli utenti possono creare applicazioni di streaming, batch e di business intelligence (BI) in poco tempo e gestire i dati in real time.

Sia che un’organizzazione abbia bisogno di analisi dei dati end-to-end o composite, Altair RapidMiner consente ai clienti di fornire lo strumento giusto al momento giusto ai diversi team coinvolti nei processi.

Migliorare l’organizzazione

Oltre alla piattaforma Altair RapidMiner, Altair aiuta le organizzazioni a definire i loro programmi di data analytics e a formare i loro dipendenti con la metodologia Center of Excellence (CoE). Il CoE identifica i casi d’uso più urgenti e aiuta ad affrontarli per primi, aggiorna i team delle linee di business in modo che possano affrontare da soli i problemi di analisi dei dati e prepara tutti, dagli analisti di business ai data scientist, a utilizzare gli strumenti giusti per il problema.

La formazione è disponibile tramite Altair RapidMiner Academy, che offre corsi di provata efficacia che l’utente può gestire in autonomia, scegliendo tra diversi percorsi in base al proprio settore di lavoro e alla propria competenza nella data analytics. Questi programmi consentono di apprendere l’uso dei software in tempi molto brevi, ottenendo certificazioni relative ai risultati raggiunti.

Altair Units: Semplicità, Flessibilità, Valore nell’area dell’analisi dei dati

Storicamente, il settore dell’analisi dei dati si è basato su una politica di prezzi per utente che fa lievitare i costi e limita l’accesso ai soli specialisti. Altair Units – il sistema di licenze software di Altair – democratizza l’accesso alle soluzioni di data analytics, rendendo al contempo più conveniente che mai l’accesso a questi strumenti. La possibilità di accedere a tutti i prodotti Altair per l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale tramite le Altair Units offre agli utenti la flessibilità di eseguire il software ovunque, la libertà di scegliere gli strumenti software di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno e un valore senza pari che massimizza l’uso e minimizza i costi.