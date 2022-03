L’Academy di Modis e Sisal sarà rivolta a giovani neolaureati provenienti da Lauree STEM. Lo scopo è l’assunzione a tempo indeterminato dei migliori talenti.

Modis, realtà operante nella Smart Industry e società specializzata di The Adecco Group capace di offrire competenze cross tra IT e digital engineering, lancia la nuova Academy per Software Developer, un percorso formativo di 240 ore rivolto a giovani talenti provenienti da Lauree STEM, ai quali sarà offerta la possibilità di inserimento nelle sedi di Milano e Roma nella Direzione ICT di Sisal, azienda del settore del gioco, con l’opportunità di accedere a spazi di coworking anche a Torino e Napoli.

L’Academy metterà a disposizione di 25 giovani talenti la possibilità di intraprendere un percorso di formazione tecnica volta ad acquisire specifiche conoscenze di programmazione. In particolare, è previsto un percorso formativo intensivo e mirato, con l’obiettivo di approfondire le migliori tecnologie e i tool più innovativi presenti sul mercato, insieme alle tecniche di coding più avanzate. I partecipanti più meritevoli verranno inizialmente assunti a tempo indeterminato da Modis, e successivamente avranno anche l’opportunità di essere inseriti a tempo indeterminato in Sisal in cui avranno la possibilità di intraprendere un percorso di upskilling personalizzato.

I neoassunti, una volta integrati nel team Sisal, si occuperanno nello specifico di sviluppare software che rispettino gli standard qualitativi e tecnologici aziendali, sotto la supervisione degli architect e con la collaborazione degli analisti funzionali.

“In un mercato in rapida evoluzione, le competenze digitali richieste sono un fattore cruciale. Il mercato del lavoro è sempre più in cerca di giovani talenti con competenze tecniche da poter formare e far crescere”, ha dichiarato Roberto Mansolillo, Managing Director di Modis in Italia. “Proprio per questo, progetti di upskilling come quello avviato con Sisal, sono sempre più frequenti nel mondo del lavoro e si rivelano essere formule di grande successo, perché in grado di colmare il mismatch fra le competenze richieste dalle aziende e l’offerta formativa del nostro sistema educativo”.

“L’evoluzione tecnologica è tra gli strumenti chiave attraverso cui Sisal porta avanti da sempre l’innovazione”, ha affermato Mario Martinelli, CIO di Sisal. “La forte accelerazione sul processo di trasformazione digitale ha aumentato in tutti i settori la richiesta di giovani talenti provenienti da corsi di laurea STEM. La centralità di queste competenze in Sisal è testimoniata soprattutto dai recenti investimenti dell’azienda: oltre alla nascita del nostro primo Innovation Lab nel giugno scorso, nel 2021 la Direzione ICT in Italia ha incrementato di circa un terzo il proprio organico arrivando a 300 persone. La collaborazione con Modis rappresenta un’ulteriore testimonianza della nostra volontà di continuare ad investire su giovani talenti e sulle nuove competenze da far crescere in azienda per sviluppare nuovi progetti in Italia e all’estero”.