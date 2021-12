SIA supporta la sperimentazione del Consorzio Unicocampania del nuovo sistema di pagamento sui mezzi di trasporto pubblico regionale.

SIA, società hi-tech europea di servizi e infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity, ha supportato il Consorzio Unicocampania nella sperimentazione del sistema di pagamento contactless sui mezzi di trasporto pubblico regionali.

Il servizio si basa, infatti, sulla piattaforma digitale di SIA che consente il pagamento del titolo di viaggio avvicinando semplicemente la propria carta contactless, anche virtualizzata su smartphone e dispositivi wearable, agli appositi tornelli dell’intera rete di trasporti campana.

L’infrastruttura tecnologica adottata da Consorzio Unicocampania collega tutti i terminali dove utilizzare le carte per accedere ai mezzi pubblici, nonché i circuiti di pagamento ed il sistema regionale per il calcolo della migliore tariffa applicabile al percorso dì viaggio effettuato.

Le funzionalità, a supporto dello sviluppo della Smart Mobility, permettono l’acquisto immediato del titolo di viaggio nonché la gestione, l’autorizzazione, la contabilizzazione e la rendicontazione delle transazioni di pagamento.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver collaborato con il Consorzio Unicocampania al lancio della sperimentazione del nuovo sistema integrato di pagamento contactless che permetterà a cittadini e turisti della Regione di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale in modo facile, veloce e sicuro. Insieme ad altre grandi città e capoluoghi di provincia italiani, anche la Campania ora utilizza la tecnologia SIA per digitalizzare milioni di titoli di viaggio, in linea con il percorso di trasformazione digitale che il nostro Paese sta intraprendendo, in particolare nell’ambito della mobilità e del trasporto pubblico”, ha dichiarato Emiliano Doveri, Direttore Public Sector di SIA.