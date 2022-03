WINDTRE estende i servizi nelle Marche portando la rete Open Fiber a Civitanova Marche e continua il contributo al superamento del digital divide.

WINDTRE continua ad ampliare la copertura ultrarapida in fibra ottica FTTH e porta la rete di Open Fiber a Civitanova Marche, importante centro turistico marchigiano. L’azienda conferma il proprio impegno per ampliare la copertura in fibra ultrabroadband sul territorio nazionale, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia in fibra ottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia.

Gianluca Corti, Amministratore Delegato Designato di WINDTRE, ha commentato:

“Da oggi, anche i cittadini e le imprese di Civitanova Marche possono usufruire della nostra super fibra FTTH ‘Top Quality Network’, che garantisce qualità della connessione, affidabilità del servizio e la massima velocità attualmente disponibile. Una tecnologia che risponde all’elevato bisogno di connettività ed è in grado di supportare al meglio i servizi digitali ormai essenziali nella nostra vita quotidiana e lavorativa, come lo Smart Working e l’e-learning, ma anche la fruizione di contenuti in streaming e on-demand, come il calcio”.

La linea ultraveloce di WINDTRE, adesso attivabile anche a Civitanova Marche con l’offerta ‘Super Fibra’, mette a disposizione navigazione illimitata e modem incluso per una maggiore copertura in tutta la casa, più velocità e stabilità di connessione e fino a 120 dispositivi connessi contemporaneamente. L’attivazione è inclusa e sono compresi Giga illimitati per gli smartphone della famiglia