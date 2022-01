Un’indagine condotta per conto di Pexip mostra i tassi di adozione di servizi e soluzioni per meeting online, le tendenze del mercato e le opportunità di sviluppo.

Un recente sondaggio condotto da Brightvision per conto di Pexip, player europeo nel settore di soluzioni per meeting online, mostra i dati sul ruolo svolto dalle video conferenza nell’impresa moderna. Lo studio ha coinvolto 246 manager e top manager di aziende medie e medio-grandi (da 10 milioni a 1 miliardo di dollari USA di fatturato) di 11 Paesi del mondo, evidenziando tre tendenze fondamentali.

La continua ottimizzazione delle riunioni ibride

Sempre di più, le aziende adottano soluzioni di meeting online, infatti quasi tre quarti degli intervistati (71%) hanno ammesso di utilizzare diverse forme di videoconferenza su base giornaliera. La quasi totalità dei manager (91%) dichiara inoltre di avere un’esperienza di utilizzo positiva. Considerata la crescita esponenziale, la diffusione e l’affermazione dello smart working come pratica aziendale in molte realtà, è fondamentale tenere alta la motivazione dei dipendenti e, per ottenere questo obiettivo, la comunicazione in video è più efficace rispetto alle e-mail secondo l’81% dei manager.

L’importanza della sicurezza e della privacy dei dati, soprattutto nelle riunioni in cui sono condivise informazioni altamente sensibili

Durante le riunioni di lavoro, spesso le informazioni scambiate tra colleghi possono essere, oltre che confidenziali, fondamentali per il business, ecco perché il 68% dei partecipanti al sondaggio ritiene che la sicurezza e la privacy siano elementi importanti in fase di scelta di soluzioni per i meeting online e il 49% dei manager nel settore dei servizi finanziari sottolinea la tematica della sicurezza, concordando fermamente che questa sia una priorità assoluta.

Le opportunità offerte dall’interazione con i clienti tramite video

L’utilizzo del video, secondo le indicazioni emerse dal sondaggio, migliora la relazione con i clienti in diversi modi, ad esempio intensificando il contatto e la relazione tra le parti molto più delle chiamate vocali (84%) e aiutando la fidelizzazione (59%), ecco perché una grande maggioranza dei manager e imprenditori chiamati in causa (71%) utilizza già da tempo i servizi e soluzioni di meeting online nelle interazioni con i propri clienti.

“Il sondaggio che presentiamo mostra come l’uso delle soluzioni di meeting online come strumento di lavoro sia destinato a crescere ancora, e che è possibile utilizzarlo oltre che per condurre riunioni tradizionali, anche come strumento per facilitare la relazione con i clienti”, afferma Fabio Sambrotta, Regional Sales manager di Pexip Italia. “Secondo i manager delle aziende intervistate, i sistemi di videoconferecing giocano un ruolo importante nell’attrarre e fidelizzare i clienti, rafforzare la motivazione dei gruppi di lavoro e creare uno spazio flessibile in cui interagire in un mondo ibrido”.