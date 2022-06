Con l’integrazione della tecnologia Cailabs nel portafoglio prodotti OneMode di Panduit le infrastrutture di rete aumenteranno notevolmente le loro prestazioni.

Panduit Corp, player globale nelle soluzioni innovative per le infrastrutture di rete, annuncia di aver firmato un accordo di partnership con Cailabs, deep-tech francese operante nel light shaping (modifica del fascio ottico), per l’integrazione della tecnologia Cailabs nel portafoglio di prodotti innovativi OneMode di Panduit in tutto il mondo.

Questa partnership di vasta portata include, tra l’altro, il diritto esclusivo di utilizzare la tecnologia Cailabs nel mercato Education.

La soluzione OneMode di Panduit è un media converter passivo che elimina la dispersione modale per fornire trasmissioni a velocità di 10 Gb/s, 50 Gb/s, o anche più veloci, utilizzando le fibre multimodali esistenti. Questa innovazione offre una soluzione flessibile e conveniente per ridurre il costo dell’aggiornamento delle infrastrutture di cablaggio multimodale.

Indipendentemente dalla topologia della rete, OneMode può fornire trasmissioni di dati a 10 Gb/s o più, mentre si adatta al cambiamento del traffico di rete senza la necessità di un cablaggio complesso, lungo e costoso. OneMode è particolarmente adatto al mercato dell’istruzione (a qualsiasi livello), così come alle infrastrutture di rete in ambito healthcare, industriale, aziendale e ambienti di campus, poiché permette di aggiornare un’infrastruttura di rete senza la necessità di scavare e sostituire completamente i cavi esistenti con la fibra (rip and replace).

“Cailabs è un partner ideale che permetterà a Panduit di offrire ancora più valore ai suoi clienti”, ha affermato David Weksel, direttore della strategia di crescita di Panduit. “Questa tecnologia all’avanguardia permetterà ai clienti con dorsali in fibra ottica, che attualmente offrono velocità di 100 Mbps o 1 Gbps, di aumentare le loro prestazioni di 100 volte o più, ad una frazione del costo e del tempo di installazione dei metodi di aggiornamento tradizionali. Evita di sostituire la fibra multimodale esistente con una nuova fibra monomodale, sostenendo gli investimenti di rete futuri.”

Jean-François Morizur, CEO di Cailabs, ha aggiunto: “La portata internazionale di Panduit, l’ampia rete di distribuzione e l’impegno nell’innovazione ne fanno un partner strategico per Cailabs. Siamo impazienti di iniziare a lavorare con Panduit per rendere OneMode la soluzione ideale per i clienti che vogliono ottimizzare le loro reti in fibra multimodale in un ambiente di campus”.