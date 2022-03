Si chiama San Diego la release di Now Platform che permette alle aziende di affrontare grandi cambiamenti migliorando la produttività.

ServiceNow, azienda operante nei workflow digitali, introduce nuove caratteristiche e funzionalità nella Now Platform e presenta la nuova release San Diego, progettata appositamente per permettere alle organizzazioni di muoversi con sicurezza e produttività, all’interno di un business che è sempre più incerto e intenso.

Il mondo del lavoro, sempre più ibrido, sta diventando ogni giorno più competitivo e le aziende fanno tanti sforzi per attrarre i migliori talenti, cercando di offrire la miglior employee experience possibile per non ricorrere a fenomeni di burnout e grandi dimissioni, ormai sempre più frequenti.

All’interno della versione San Diego di Now Platform, ServiceNow aggiunge l’Automation Engine per fornire l’iperautomazione agli utenti. Automation Engine è una soluzione completa di automazione e integrazione che combina Integration Hub con nuove funzionalità RPA, offrendo un time to value mediamente 3 volte più veloce.

Nerys Mutlov, Chief Innovation Office di ServiceNow, afferma: “Con la nuova release di Now Platform, San Diego, mettiamo l’automazione nelle mani di qualsiasi dipendente, in modo che possa concentrarsi a eseguire al meglio il lavoro, senza compiti manuali. Questo grazie all’Automation Engine. L’Automation Engine”, continua Nerys Mutlov, “permette quindi ai dipendenti portare a termine azioni manuali ripetitive e connettersi con ogni sistema, che sia moderno o legacy”.

Con la nuova release di Now Platform le organizzazioni saranno in grado di monitorare, gestire e massimizzare ogni azione manuale e ripetitiva velocizzando notevolmente i processi aziendali, portando anche grandi miglioramenti a tali processi. In questo modo, la produttività dei dipendenti aumenterà e le interruzioni diminuiranno.

Nella release San Diego sono incluse anche funzionalità API che consentiranno di accelerare ulteriormente l’automazione dei processi lavorativi.

Ottimizzare, connettere e creare

La release San Diego rende Now Platform una piattaforma unificata che permette di digitalizzare il business e si contraddistingue per tre caratteristiche principali:

Ottimizza il processo per consentire alle persone di svolgere al meglio il proprio lavoro. Collega i silos per creare esperienze senza interruzioni per dipendenti e clienti. Crea nuovo valore consentendo l’innovazione su scala e velocità.

Come funziona San Diego

La release di Now Platform, San Diego, aggiunge nuovi livelli di produttività, automazione e innovazione in qualsiasi luogo venga svolto il lavoro. Ecco come funziona San Diego: