Per la loro prima collaborazione le due aziende hanno deciso di far conoscere ai giovani talenti i segreti del linguaggio Java per poi aiutarli ad inserirsi nel mondo della programmazione.

Modis, realtà attiva nella Smart Industry e società specializzata di The Adecco Group che offre competenze cross tra IT e digital engineering, ha lanciato insieme a Innovery, multinazionale che opera nell’area dei servizi ICT, la Java Full Stack Developer Academy, un corso di formazione di sei settimane per l’inserimento dei migliori talenti in azienda.

Il corso insegna ai partecipanti a padroneggiare il linguaggio di programmazione Java ed il suo utilizzo su tutto lo stack, dal back end al front end approfondendo lo sviluppo sui più moderni Framework.

La Java Full Stack Developer Academy è la prima collaborazione tra Innovery e Modis ed p stata fondata per formare i giovani talenti che vogliono approcciarsi al mondo della programmazione, una competenza fondamentale per farsi strada nel mondo della transizione digitale.

Ad oggi il programmatore Java è tra i profili più ricercati tra le aziende che operano nel campo della digitalizzazione, ed è per questo che Modis e Innovery hanno lanciato questa Academy, al fine di aiutare giovani laureati a padroneggiare uno dei linguaggi di programmazione tra i più diffusi e versatili.

Gianvittorio Abate, Founder e CEO di Innovery, ha dichiarato: “Siamo lieti di partecipare a questa iniziativa che contribuisce a colmare il gap di competenze tra le più richieste dalle aziende. Padroneggiare il linguaggio Java è oggi fondamentale per tutti quei ragazzi che vogliono approcciarsi al mondo della programmazione, una competenza fondamentale per farsi strada nel mondo della transizione digitale”

“Le iniziative come la Java Full Stack Developer Academy sono fondamentali per creare sinergie fra il mondo del lavoro e il sistema formativo, in modo da colmare il mismatch che ancora esiste fra le competenze che gli studenti sviluppano e le skill richieste dal mercato. Questi percorsi di formazione sono un canale privilegiato per l’ingresso nel mondo del lavoro, con una marcia in più ed un indirizzo di carriera delineato e con ampie possibilità di crescita”, ha commentato Roberto Mansolillo, Managing Director di Modis in Italia.