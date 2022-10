In questo articolo vediamo alcune delle app per scommesse disponibili sia per i dispositivi iOS che per quelli Android.

Gran bella domanda, vero? Beh, sappiate che la sua risposta è sì, ma vi sono alcune applicazioni, come ad esempio Goldbet, che non sono presenti sul Play Store dei sistemi Android a causa del Decreto Dignità, ma invece si trovano sullo store dei dispositivi iOS.

Ad ogni modo, se un’app di qualunque tipo non dovesse essere presente nello store, è sempre possibile scaricarla dal sito navigando con il proprio smartphone o tablet alla mano. Inutile dire che, oltre ad essere maggiorenni ed avere una disponibilità economica, sia necessario giocare sempre con moderazione!

Comunque sia, una volta detto ciò, vediamo alcune delle app per scommesse disponibili sia per i dispositivi iOS che per quelli Android.

William Hill

Molti utenti hanno già fatto notare come si trovino meglio ad utilizzare l’app di William Hill direttamente da desktop che da mobile, ma comunque sia rimane tra le più utilizzate per tutti gli utenti che hanno voglia di scommettere sulle principali discipline sportive come calcio, basket e così via. Inoltre ha anche una piacevole sezione di streaming di tali eventi!

Snai

Probabilmente siamo di fronte ad una delle app di scommesse più ampie che si possa trovare sul mercato odierno delle applicazioni per smartphone. Facile ed intuitiva da utilizzare, l’app di Snai si divide molto bene tra scommesse sportive e giochi di vario tipo per tentare la fortuna anche in questo modo.

Sisal Matchpoint

Anche in questo caso è la fama di Sisal Matchpoint a precedere la sua app essendo uno dei principali punti di riferimento per tutti gli amanti delle scommesse sportive. Nonostante le lievi differenze tra la versione per mobile e quella per desktop, l’app di Sisal Matchpoint rimane tra i download top per chiunque voglia puntare su sport che vadano dall’automobilismo fino al basket.

BetMines

Se il mondo del calcio vi appassiona in ogni sua forma, non vi perdete mai una partita e seguite anche le squadre oltre la Serie A, allora, l’app di BetMines potrebbe interessarvi molto dato che offre anche una interessantissima sezione sui pronostici che si regge su un calcolo statistico delle performance sportive dei vari team.

Cassandra Pronostici

Prendendo il nome direttamente dall’indovina greca dell’antico mito, qui sperando di non vedere la rovinosa caduta di una città, l’app di Cassandra Pronostici si concentra maggiormente sui giochi basati sulle schedine mettendone a disposizione parecchie per tutti i gusti e le esigenze.

Bet365

Al pari dei giorni dell’anno, se si escludono quelli bisestili ovviamente, l’app di Bet365 si conferma come un’altra delle principali mete degli appassionati di scommesse online che desiderano avere un palinsesto piuttosto grande. Decine di sport diversi e tanto altro li attende in tal caso!

SofaScore

Altra app dedicata esclusivamente a tutti gli amanti del calcio, quella di SofaScore è molto interessante poiché, oltre ad offrire la consueta panoramica sulle statistiche e le quote scommesse delle varie squadre, punta molto sulla visione sul passato (con le classifiche opportunamente suddivise) e sul presente (grazie alle live in streaming) degli eventi legati al pallone.

In conclusione

Ovviamente il mercato delle app è in costante aggiornamento perciò sappiate che, tra le più recenti, occorre per forza citare Novibet mentre, tra quelle che prediligono giochi da casinò, vi sono StarCasinò e Betway.