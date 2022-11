D’Arienzo è stata inoltre premiata nell’ambito de Le Stelle dell’e-commerce 2022, la classifica dei migliori store digitali

Azienda specializzata in giacche e giubbotti in pelle fatti a mano e rigorosamente Made in Italy, D’Arienzo viene premiata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), che inserisce lo store digitale www.darienzocollezioni.it all’interno delle eccellenze del settore della moda. Un attestato che conferma la raffinatezza di capi che riflettono l’esclusività di un sapere artigianale coniugato con le migliori materie prime.

La classifica ITQF, realizzata in collaborazione con il media partner La Repubblica Affari&Finanza, vede www.darienzocollezioni.it in decima posizione con un punteggio di 74,90 (lo stesso di Falconeri.com) nel settore Moda.

Si tratta di un attestato di qualità attribuito dopo il superamento dell’analisi indipendente dell’ITQF e costituisce il riconoscimento di una concreta eccellenza. L’Istituto realizza indagini di mercato volte ad analizzare gli aspetti economici e qualitativi delle aziende presenti in numerosi settori.

D’Arienzo è stata inoltre premiata nell’ambito de Le Stelle dell’e-commerce 2022, la classifica dei migliori store digitali definita da Corriere della Sera in collaborazione con Statista. Darienzocollezioni.it è in 16esima posizione nella classifica dell’abbigliamento monomarca.

A fondamento dello store digitale incontriamo un’artigianalità 100% italiana, che trova espressione attraverso il ricorso ai migliori pellami. Il processo produttivo, dal design alla manifattura, avviene all’interno dei laboratori dell’azienda.

Gli elevati standard nell’ambito della pelletteria artigianale sono quelli che possono assicurare solo le rinomate concerie del territorio di Solofra, dove ha sede D’Arienzo.

All’interno dell’eCommerce trova spazio una proposta, già scelta da oltre 300.000 clienti, articolata in giubbotto pelle uomo e donna, chiodi, bomber, giacche, montoni, gilet e molto altro, incluse borse e accessori.

L’acquisto direttamente dal produttore, anche grazie alle tante promozioni che segnano il calendario dello store digitale, porta a condizioni d’acquisto competitive. Mentre le modalità di pagamento, da PayPal al contrassegno, mettono al riparo le transazioni da ogni rischio.

Concorrono a rendere speciale ogni acquisto anche la politica di reso e sostituzione taglia gratuiti a domicilio, garanzia soddisfatti o rimborsati e spedizione gratuita in 24/48 ore. In caso di dubbi o ulteriori richieste è disponibile il servizio di assistenza multicanale.