Dopo due anni di interazioni virtuali Sorint.lab porta l’HackersGen Event allo Spazio Polaresco. L’evento è pensato per studenti informatici di III-IV-V superiore.

Il 22 ottobre 2022, presso lo Spazio Polaresco di Bergamo, Sorint.lab organizza The HackersGen Event, l’evento gratuito dedicato a studenti, studentesse e docenti degli Istituti informatici di III-IV-V superiore del territorio locale e nazionale, ideato da Sorint.lab con la collaborazione del Comune di Bergamo e il supporto logistico della Rete nazionale d’istituti M2A.

Sorint Lab collabora da tempo con alcuni Istituti Tecnici Informatici del territorio nazionale con l’intento di far fronte alla ricerca di nuove e innovative sinergie scuola-azienda. La piattaforma HackersGen è nata nel 2020, in piena pandemia, con l’obiettivo di fornire agli studenti un ambiente formativo sulle tecnologie IT più innovative e un supporto concreto allo sviluppo e all’implementazione di progetti scolastici o personali, completando la formazione sui banchi con le competenze specialistiche richieste dal mondo del lavoro. Dopo due anni di relazioni a distanza dovuti alla pandemia, la community di HackersGen si troverà finalmente dal vivo.

HackersGen non è solo una piattaforma di e-learning, ma anche una vera e propria community, dove professori e studenti possono interagire tra loro e con professionisti del mondo IT in un costante scambio di consigli, idee e competenze. Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 le varie attività della piattaforma hanno visto coinvolti oltre 3200 studenti delle scuole superiori, provenienti da 25 Istituti su tutto il territorio italiano.

5° edizione per lo School Contest “Premio GFMarilli”

L’HackersGen Event ospiterà anche lo storico School Contest “Premio GFMarilli” (che quest’anno giunge alla sua V edizione), nato per dare risalto e riconoscimento alle migliori idee di giovani talenti appassionati di informatica. Tutti gli studenti iscritti allo school contest avranno a disposizione uno stand dedicato, dove mettere in mostra il frutto del proprio lavoro. Oltre 50 studenti e studentesse di Istituti Superiori da tutta Italia presenteranno i loro progetti innovativi che saranno giudicati da una giuria di esperti IT: i vincitori saranno premiati durante la grande cerimonia conclusiva dell’HackersGen Event.

Opportunità di formazione per studenti e docenti

Durante l’HackersGen Event si terranno sessioni di formazione tecnica, che potranno essere formalizzate come ore PCTO per gli studenti e come ore di formazione professionale per docenti, sempre con il supporto della rete M2A. Le tematiche saranno: Development, Security, OpenSource e DevOps. Nel corso della giornata verrà inoltre proposto un ulteriore workshop aperto ai soli docenti, con focus sulle skills più ricercate dal mercato IT odierno e su nuove e innovative forme di cooperazione scuola-azienda.

Ultimo, ma non certo per importanza, The HackersGen Game: una sfida di problem solving che ha come obiettivo quello di offrire agli studenti iscritti l’opportunità di formare un team sponsorizzato per la partecipazione ad hackathon e a progetti di crowdsourcing in tutta Italia. Il team vincitore verrà premiato durante la cerimonia di chiusura dell’evento e diventerà il primo Team hackathon ufficialmente sponsorizzato da Sorint Lab.

“Sorint da sempre crede e supporta la formazione dei giovani talenti collaborando con le scuole, con l’intento di contribuire a contrastare la dispersione scolastica e di offrire opportunità concrete ai neodiplomati”, spiega Luca Pedrazzini, Direttore Generale di Sorint.lab. “Proprio dal connubio con le scuole è nato il progetto HackersGen, una piattaforma sviluppata da Sorint.lab che ha l’obiettivo di fornire agli studenti un ambiente formativo sulle tecnologie IT più innovative e un supporto concreto allo sviluppo e all’implementazione di progetti scolastici o personali. Dopo quasi due anni di attività online, abbiamo colto dalle occasioni di confronto diretto con la community – che si estende su tutto il territorio italiano – la richiesta e il desiderio di costruire un momento di condivisione finalmente onsite. L’HackersGen Event sarà la nostra, entusiasta, risposta”.

Le sessioni tecniche e la cerimonia finale dell’evento saranno trasmesse in diretta streaming all’interno della piattaforma HackersGen: per seguirle basta iscriversi seguendo le istruzioni sul sito ufficiale dell’evento.