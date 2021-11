L’iniziativa promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale nasce per combattere il gap digitale di natura culturale.

“Con il PNNR sono in cantiere gli interventi necessari a colmare il gap digitale con gli altri Paesi e, assieme alle iniziative della Coalizione Nazionale, intendiamo raggiungere questo ambizioso obiettivo”. Con queste parole del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, si sono aperti i lavori dell’Assemblea nazionale di Repubblica Digitale. L’iniziativa per combattere il divario digitale di natura culturale, promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale, per la prima volta riunisce in sei workshop dal taglio fortemente interattivo i membri del Comitato Tecnico Guida e le oltre 200 organizzazioni che, attraverso progetti di educazione al digitale, hanno aderito alla Coalizione Nazionale per le competenze digitali.

Nel corso dell’evento è stato presentato, con il supporto di Invitalia e del Politecnico di Milano, il primo rapporto di monitoraggio del Piano operativo della Strategia nazionale per le competenze digitali. Il Piano, che sarà aggiornato anche sulla base delle indicazioni del rapporto, prevede 110 azioni da portare a termine entro il 2025 e che raggiungeranno 20 milioni di cittadini; 50% dei dipendenti pubblici; 2,5 milioni di lavoratori del settore privato; 6 milioni di studenti e 800.000 docenti. A questo proposito, il Ministro ha sottolineato come sia necessario intervenire su quattro versanti per colmare il gap digitale: la formazione delle competenze, in particolar modo STEM; il settore pubblico in cui soprattutto la dirigenza nel campo della transizione digitale deve rafforzare le proprie competenze; le competenze di ICT nelle aziende e quelle più generali dei cittadini, anche per facilitare l’utilizzo dei servizi pubblici digitali.

Il Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale, Mauro Minenna, intervenuto nei lavori di apertura dell’Assemblea, ha spiegato come il lavoro di raccordo tra il Comitato tecnico guida e gli oltre 200 membri della Coalizione sia di fondamentale importanza per recuperare il gap digitale sul capitale umano che vede l’Italia indietro rispetto agli altri Paesi europei.

L’assemblea ha visto anche la partecipazione di Fabrizia Benini, Capo dell’Unità Digital Economy, Recovery Plan and Skills della Commissione Europea che, commentando i risultati dell’indice DESI 2021, ha sottolineato la necessità di ridurre il livello di disomogeneità nei Paesi UE in tema di competenze digitali.

”Per raggiungerlo”, ha aggiunto, “è necessario uno sforzo congiunto degli attori in campo, a partire dalla scuola primaria. Il PNRR investe in questa direzione e coinvolge vari settori: il digitale, l’istruzione e la ricerca. A enfatizzare l’impegno della Commissione in questo settore, a cui un quinto degli investimenti del PNRR è dedicato, la Presidente della Commissione europea”, rende noto Fabrizia Benini, “ha proposto un dialogo strutturale ad alto livello, che coinvolga il mondo dell’istruzione, del settore digitale, l’ecosistema del lavoro e della ricerca”.

Durante i lavori è stato inoltre lanciato il Premio nazionale per le competenze digitali, l’iniziativa promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzata con il supporto di Formez PA. Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare progetti di sviluppo delle competenze digitali rivolte ai cittadini e realizzate da pubbliche amministrazioni, terzo settore e imprese. Verranno premiate azioni innovative che proporranno un approccio al digitale semplice e che si distingueranno per l’originalità, l’efficacia e la possibilità di essere replicate in altri contesti. Quattro le categorie in concorso:

Digitale per tutti Digitale inclusivo Digitale contro il divario di genere Digitale nell’educazione per le scuole.

Le candidature sono aperte dal 15 novembre al 17 gennaio 2022 e potranno essere inoltrate attraverso il modulo online disponibile nello spazio dedicato al Premio sulla piattaforma ParteciPA .

L’evento online di presentazione del Premio Nazionale per le Competenze Digitali è in programma il 22 novembre alle ore 15:00, un’occasione per scoprire i dettagli dell’iniziativa dedicata alla risolizione del gap digitale, le sue fasi e le modalità di partecipazione.