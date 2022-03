Secondo l’UNESCO Science Report 2021 le donne rappresentano ancora solo il 28% dei laureati in ingegneria e il 40% in informatica.

Attualmente, a livello internazionale, si sta verificando la tendenza a sostenere le donne nella scelta di intraprendere un percorso di formazione e di carriera nelle discipline scientifiche e in tutti i loro relativi settori. Secondo l’UNESCO Science Report 2021 le donne rappresentano ancora solo il 28% dei laureati in ingegneria e il 40% in informatica. A dispetto di un lieve incremento a cui stiamo assistendo, che non rappresenta però un cambiamento decisivo, le aziende lungimiranti concordano sul fatto che la rivoluzione digitale, per essere efficace, dovrà essere inclusiva. Le donne nell’IT aumenteranno.

Una crescita tecnologica richiede posti di lavoro tecnologici

La rivoluzione digitale all’interno delle infrastrutture critiche implica una crescita massiccia e Vertiv non fa eccezione. Per più di un anno l’azienda ha costituito l’epicentro di un’iniziativa di assunzione globale, con l’obiettivo di promuovere una continua innovazione e lo sviluppo del proprio portfolio di prodotti. Nel corso di questo periodo il personale dell’azienda è aumentato notevolmente andando a coprire, con un buon equilibrio fra uomini e donne, diversi ruoli tecnologici con diversi gradi di seniority, passando dai product e project manager appena diplomati agli ingegneri più esperti.

Dal sito delle Nazioni Unite emerge come la crescita tecnologica dipenda dalla scienza e di come quest’ultima richieda l’intervento di figure femminili. A questo proposito, l’11 Febbraio è stata la Giornata internazionale delle donne nelle STEM (Science Technology, Engineering and Mathematics), nata per combattere il pregiudizio (privo di fondamento scientifico) secondo cui il genere femminile sia meno portato per queste materie. Vertiv valorizza i propri dipendenti a prescindere dal genere, focalizzandosi su intelligenza, competenza, determinazione e capacità di portare nuove idee e valori al team e incoraggiando tutte le donne a intraprendere carriere nelle discipline scientifiche e informatiche.

Al fine di celebrare la Giornata Internazionale delle Donne e il valore apportato dalle stesse all’interno del settore tecnologico, di seguito vengono condivisi alcuni pensieri e consigli appartenenti ad alcune delle donne che hanno costruito con competenza e determinazione la propria carriera all’interno di Vertiv.