Una nuova ricerca condotta da Ebuyer esamina le conversazioni online su metaverso e NFT. La Gen Z si è rivelata la più interessata.

È stato difficile sfuggire all’acronimo NFT nell’ultimo anno. I non fungible tokens sono diventati parte della cultura mainstream e delle conversazioni online in tutto il mondo. Ma che sentimento ha davvero il pubblico nei confronti degli NFT e del Metaverso?

Utilizzando i dati di Google Search Trends, Linkfluence e Answer the Public, Ebuyer ha rivelato che nell’ultimo anno sono stati generati oltre 1.7 milioni di post negativi sugli NFT e 337.000 post negativi sul Metaverso.

Quindi, il pubblico si fida davvero di queste innovazioni virtuali? E quali sono esattamente le preoccupazioni sull’argomento?

In Italia troviamo un totale di 190.118 conversazioni online nell’ultimo anno su NFT e metavaverso, ma è l’America la più interessata al mondo

Non sorprende che gli Stati Uniti abbiano più da dire sull’argomento con oltre 8,5 milioni di conversazioni online su NFT e 2 milioni sul metaverso nell’ultimo anno. In Italia invece abbiamo chiacchierato di NFT 146.161 volte negli ultimi 12 mesi ma ‘solo’ 43.957 volte del metaverso. Quindi, cosa ha davvero fatto parlare il mondo?

Sebbene il 22% delle conversazioni online abbia scatenato un sentimento positivo, il 5% di noi è ancora diffidente nei confronti dei non-fungible tokens. I maggiori fornitori di criptovaluta cercati sono stati Ethereum con oltre 265.000 conversazioni generate e Blockchain che ha generato oltre 161.000 conversazioni.

L’Indonesia e l’India sono arrivate seconde e terze con 2.1 milioni e 1 milione di conversazioni online generate rispettivamente. L’India ha avuto l’82% delle conversazioni su NFT generate dalla Gen Z.

La situazione è simile per il metaverso, con il 13% delle conversazioni online che hanno un sentimento positivo e il 6% con un sentimento negativo. La criptovaluta all’interno del Metaverso è un grande punto di discussione con oltre 19.300 post su questo argomento in America.

Gli NFT si svaluteranno? Il Metaverso fallirà? Il pubblico esprime le proprie preoccupazioni su mondi e valute virtuali

Quando la valuta non è tangibile, comprensibilmente, alcuni potrebbero ritenere che sia anche inaffidabile. In effetti, oltre 1.7 milioni di persone in tutto il mondo stanno ancora mostrando una percezione negativa nei confronti delle NFT e del metaverso. Ma poiché pagare con Face ID è diventato parte della nostra vita quotidiana, i nostri atteggiamenti cambieranno nei confronti della criptovaluta e della realtà virtuale?

Guardando Answer the Public per scoprire le ricerche più gettonate, è chiaro che il pubblico è leggermente cinico sulla sicurezza degli NFT. Le domande più frequenti tra le conversazioni online includevano “Gli NFT sono dannosi per l’ambiente?” e “Gli NFT sono dannosi?” evidenziando che alcune persone ancora non si sentono sicuri al riguardo. Infatti, nell’ultimo anno, Google Search Trends ha riportato che “Sono gli NFT dannosi per l’ambiente?” come ricerca su Google è aumentata di oltre il 5000%.

Quando si tratta del Metaverso, oltre 3.8 milioni di conversazioni online sono state positive. Le domande principali poste sono “In quale moneta Metaverse investire?“. Con “Metaverse Real Estate” con un aumento del 5000% del volume di ricerca, il Metaverso potrebbe diventare la nuova normalità?

Tuttavia, c’erano ancora 337.000 conversazioni online negative generate sul Metaverso con cinici in tutto il mondo che chiedevano: “Il Metaverse fallirà?“.

Il 29% di tutte le conversazioni sugli NFT e il 33% sul Metaverso provenivano dalla Gen Z

Essendo la generazione che è cresciuta nell’era del Web 2.0, non sorprende che la Gen Z sia il gruppo che parla di NFT di più; Il 42% delle conversazioni online proveniva da ragazzi di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Il metaverso è stato anche un grande argomento di discussione per la Gen Z con il 45% delle conversazioni scatenate da questa fascia di età nell’ultimo anno.

Sorprendentemente i baby boomers si sono aggiudicati una quota di oltre il 12% sia per gli NFT che per il Metaverse, mostrando interesse su queste nuove forme di tecnologia.