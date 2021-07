Il programma Verizon 5G Immersive Retail Accelerator adesso è aperto anche a start-up e scale-up interessate allo sviluppo di soluzioni e applicazioni della tecnologia 5G.

Verizon Business collabora con Digital Catapult, il centro di innovazione tecnologica digitale avanzata del Regno Unito, e i principali partner del settore per lanciare il programma 5G Immersive Retail Accelerator, creato per sviluppare la prossima generazione di esperienze in materia di vendita al dettaglio. L’iniziativa punta a studiare come le soluzioni abilitate per il 5G possano dare risposte alle sfide del mondo reale per alcuni brand del calibro di Burberry, Diageo e L’Oréal UK & Ireland, che vedono l’adozione di questa tecnologia come un’opportunità strategica.

Adesso il programma Verizon 5G Immersive Retail Accelerator, è aperto a start-up e scale-up, che attualmente lavorano all’interno dell’ambito retail, delle tecnologie immersive o della customer experience e sono interessate a sviluppare o stanno già sviluppando soluzioni e applicazioni d’avanguardia della tecnologia 5G. Ciò può includere concept relativi all’esperienza all’interno e fuori dal negozio, alla visualizzazione digitale del prodotto ed eventi virtuali come sfilate di moda ed esposizione dei prodotti. I candidati prescelti avranno accesso alle funzionalità 5G di Verizon, nonché allo studio di produzione Yahoo Ryot XR e Verizon 5G Lab, tutti situati a Londra, al fine di creare le loro proposte di concept, che saranno presentate alla fine del programma.

“La pandemia ha mostrato come la tecnologia può aiutare la nostra capacità di adattamento nei periodi di incertezza“, ha affermato Tami Erwin, CEO di Verizon Business. “Più velocemente le persone sono in grado di integrare la tecnologia nella loro organizzazione, più facilmente la loro attività si adatterà alle nuove tendenze. Il Verizon 5G Immersive Retail Accelerator Program abbraccia la potenza del 5G e promette di trasformare l’esperienza del cliente attraverso una gamma di tecnologie innovative, tra cui l’esperienza immersiva, l’intelligenza artificiale e il machine learning“.

Geraldina Iraheta, Chief Commercial Officer di Digital Catapult, ha commentato: “Ora, più che mai, le organizzazioni di vendita al dettaglio stanno valutando il modo in cui le nuove tecnologie possono aiutarle ad attrarre i clienti e trovare nuovi modi per migliorare la loro esperienza, oltre a supportare i loro brand per il futuro. Siamo entusiasti di lavorare con Verizon per scoprire quali idee innovative può offrire questo Verizon 5G Immersive Retail Accelerator, oltre a portare in questo nuovo progetto la grande conoscenza tecnica di Digital Catapult in ambito 5G e la nostra vivace e vasta rete di contatti nella comunità di start-up del Regno Unito”.

Dichiarazioni dei partner

Mark McClennon, Global Chief Information Officer di Burberry, ha dichiarato: “L’innovazione digitale è un pilastro della nostra strategia, che ci consente di creare esperienze online coinvolgenti che soddisfino e ispirino i nostri clienti in tutto il mondo. Siamo entusiasti di collaborare con Verizon e Digital Catapult, due aziende leader che incarnano i nostri valori di creatività e lungimiranza, per scoprire le prossime innovazioni digitali attraverso il programma Verizon 5G Immersive Retail Accelerator“.

Benni Lickfett, Global Head of Digital Innovation di Diageo, ha affermato:

“Pensiamo costantemente a come le tecnologie emergenti possano consentire esperienze più significative per i nostri consumatori e questo programma di accelerazione per il settore retail è un ottimo modo per collaborare con i principali pionieri della tecnologia e raggiungere l’obiettivo“.

Mark Apter, L’Oréal UK & Ireland, ha aggiunto: “Per noi la creazione di modi innovativi per interagire con i nostri clienti è sempre una priorità e il 5G può aiutarci a mantenere il nostro pubblico connesso e coinvolto. Conosciamo già le possibilità della tecnologia, ad esempio con i servizi virtuali per la prova del trucco, quindi non vedo l’ora di vedere quali nuove idee potranno allargare i confini della customer experience online grazie al Verizon 5G Immersive Retail Accelerator“.