Dalla distribuzione di materiale elettrico agli Impianti Speciali, maturando 11 anni di competenze ed esperienze nei segmenti TVCC, Antintrusione, Videocitofonia, Home-Automation e multimedia in materia di assistenza tecnica pre/post-vendita e commerciale. Questo l’ampio background di Luca Sassanelli, Presales Engineer & Product Technical Support presso Hikvision Italy. Nel suo nuovo ruolo, Luca si occuperà principalmente di prevendita, affiancando e supportando i distributori del settore specialistico di Puglia, Molise e Basilicata dal punto di vista tecnico e formativo.

“Prima da competitor, oggi da insider: il brand Hikvision è sempre stato protagonista del mio cammino professionale. Quando le nostre strade si sono finalmente incrociate, ciò che più mi ha sorpreso è stato il lato umano di questa realtà, che mi ha fatto sentire parte della squadra ancor prima di entrarci. Hikvision non è solo un grande produttore, ma una realtà costituita da grandi professionisti capaci di trasmettere passione e competenza” – dichiara Luca Sassanelli .

Il momento del resto è cruciale per occuparsi di un mercato specialistico e dinamico: “un mercato che mi ha sempre affascinato per la massima attenzione verso le evoluzioni tecnologiche e la voglia di proporre sempre il meglio. La mia area di competenza è già costellata da realtà del settore ben strutturate, radicate e competenti: uno stimolo in più per accrescere il mio impegno nel contribuire alla crescita di Hikvision nel territorio. Intendo creare un rapporto di fiducia e sinergia con i Distributori che possa condurci a traguardi importanti, ed ho l’obiettivo di avvicinare al mondo Hikvision chi ancora non l’ha fatto” – conclude Luca Sassanelli.