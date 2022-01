Come diventare influencer: le migliori strategie per il lavoro dei tuoi sogni

In questa guida ti daremo tutti i consigli per poter far crescere la tua popolarità sui social e poter guadagnare dalla tua attività su queste piattaforme.

Grazie alla crescita sempre maggiore dei social e del loro utilizzo, in particolar modo Instagram, aumenta anche la popolarità di una particolare figura: l’influencer. In Italia, la prima persona ad aver ottenuto grande successo e ribalta internazionale è stata Chiara Ferragni. Adesso, ci sono anche tantissimi altri nomi come Khaby Lame, ragazzo italiano ormai tra gli influencer più popolari al mondo in diverse piattaforme social.

Il successo di questi personaggi ha ispirato tantissime persone, sia giovani che meno giovani, a seguire la loro carriera e cercare di ottenere successo per poter anche guadagnare dai social network.

Se anche tu ti stai chiedendo cosa fare per diventare influencer, in questa guida ti daremo tutti i consigli per poter far crescere la tua popolarità sui social e poter guadagnare dalla tua attività su queste piattaforme.

Come diventare influencer?

Il primo step per poter diventare un influencer di successo è quello di selezionare il tuo target di riferimento. Parti, innanzitutto, dalla tua passione principale, ad esempio la moda, lo sporto, il make-up, i viaggi, la tecnologia e così via. Nonostante i settori più ricercati siano moda e bellezza, puoi concentrarti su altri ambiti in cui è possibile creare la tua nicchia di seguaci. Questo ti permetterà, poi, di poter attrarre l’attenzione delle aziende che lavorano nel tuo settore di riferimento.

Un fattore è molto importante: devi presentarti come esperto dell’argomento che il tuo profilo tratta, altrimenti le persone noteranno che dietro alla tua pagina c’è un influencer senza una reale passione.

Dopo aver scelto il tuo ambito, cerca di immaginare quale potrebbe essere il tuo target ideale filtrando la ricerca per i seguenti fattori: genere, interessi, età, stile di vita e così via.

Quest’azione ti serve per poter capire come realizzare i tuoi contenuti in modo efficace e coerente, così da attirare l’attenzione del tuo pubblico.

Le piattaforme di riferimento per diventare un influencer di successo sono, attualmente, Instagram e TikTok. Naturalmente, valuta da quale piattaforma partire la tua scalata verso il successo. In certi casi, infatti, conviene partire da social come Youtube o Facebook. Ad esempio, se hai molta passione per la tecnologia e sei un esperto in questo capo potresti realizzare dei tutorial per la tua community, oppure delle recensioni di nuovi prodotti tech e nuovi device.

Quindi, è importante tener conto del tuo settore e a quale social si addice di più. Se promuovi i tuoi contenuti attraverso foto e piccoli video ti consigliamo di utilizzare uno o tutti questi social: Instagram, TikTok e Facebook. Se preferisci puntare sul vlog, tutorial o recensioni ti conviene, invece, partire con YouTube.

È sempre meglio partire da una sola piattaforma per poi spostarti anche in altri social, adeguando il tuo format alle loro caratteristiche di comunicazione con gli utenti.

Ti può aiutare, per la crescita della tua popolarità, la realizzazione di un blog. Infatti, avere uno spazio online personale ti consente di accrescere la tua visibilità, l’autorevolezza e anche i guadagni, grazie alle sponsorizzazioni, le affiliazioni e la vendita degli spazi pubblicitari.

Altra regola importante se vuoi diventare un influencer è quella di pubblicare contenuti con una certa regolarità. Infatti, dopo aver aperto i tuoi canali devi iniziare a progettare un piano editoriale così da essere sicuro di pubblicare, con costanza, contenuti interessanti che mantengano vivo l’interesse dei tuoi seguaci.

È fondamentale realizzare contenuti di alta qualità, curati in ogni dettagli. Devi porre particolare attenzione alla qualità del video e dell’audio, fattori che fanno percepire, ai tuoi follower, il valore dei tuoi contenuti. Essere costante, invece, ti aiuta a mantenere alto l’engagement degli utenti che ti seguono.

Comprare follower per diventare influencer

Una delle tecniche di marketing più valide per poter diventare influencer è l’acquisto di follower. Si tratta di un’azione che anche i personaggi più noti hanno compiuto all’inizio della carriera e che continuano ad attuare quando i loro numeri calano.

Naturalmente, online ci sono diversi provider che offrono questo servizio. Per ottenere un reale vantaggio, però, devi affidarti a piattaforme sicure e professionali che vengono solamente pacchetti di follower reali, attivi e da profili italiani.

Una di queste è Ryno Social che ti consente di poter acquistare un numero elevato di follower a un prezzo molto vantaggioso. Ryno Social ti garantisce qualità a differenza di molti altri provider nel Web che rischiano, invece, di compromettere il tuo profilo e di farti perdere tutto il lavoro svolto.

Acquistando follower su Ryno Social avrai la sicurezza di poter ottenere, nell’immediato, l’erogazione di nuovi seguaci reali. Non dovrai far altro che selezionare il pacchetto desiderato (ti consigliamo di partire da pochi follower per poi aumentare i pacchetti gradualmente), inserire l’URL del tuo profilo, stando attento a non commettere errori, e scegliere il metodo di pagamento che preferisci tra quelli messi a disposizione dalla piattaforma.

Ti ricordiamo che Ryno Social non ti chiederà mai e per nessun motivo alcuna password o altro dato personale relativo al tuo account. Diffida, quindi, dalle piattaforme che fanno il contrario, rischiando di far rilevare il tutto alle piattaforme social che potrebbero bannarti in via definitiva o bloccarti per molto tempo.

Quindi, comprare follower ti aiuta a diventare un influencer ed è il miglior metodo per poter far crescere i numeri della tua pagina. Naturalmente, devi abbinare a questa strategia anche gli altri consigli che ti abbiamo già dato e che ti forniremo in seguito in questa guida come, ad esempio, coltivare l’engagement, pubblicare contenuti di qualità e così via.

Come diventare influencer su Instagram?

Per potersi definire influencer occorre attirare l’attenzione di migliaia di utenti. Naturalmente, non devi essere impaziente perché, come ogni altra attività online, anche questa richiede calma e impegno.

Per poter ottenere successo su Instagram puoi utilizzare 3 tecniche specifiche che ti consentiranno di accrescere il numero di follower in maniera organica.

La prima regola, già accennata precedentemente in breve, è la realizzazione di contenuti originali e di qualità. Scatta foto e registra video che abbiano uno stile ben definito, che ti contraddistingua, che sia il tuo. Devi, infatti, diventare riconoscibile agli occhi del pubblico. Naturalmente, oltre alla forma, i tuoi contenuti devono avere, di base, un messaggio interessante.

Altra tecnica fondamentale per crescere su Instagram è l’utilizzo degli hashtag in modo strategico. Questo strumento consente di rendere visibili i tuoi contenuti nelle relative liste. Questo ti permetterà di avere maggiori possibilità di essere notato dagli utenti che non ti seguono ancora.

Quindi, prima di pubblicare un contenuto seleziona con la massima attenzione gli hashtag da inserire. Se il tuo target è un pubblico italiano limitati ad utilizzare hashtag in lingua italiana. Al contrario, se aspiri ad attirare utenti a livello internazionale utilizza l’inglese. Il nostro consiglio è quello di utilizzare hashtag brevi, formati da una sola parola. Utilizzare hashtag complessi, infatti, è molto più difficile.

Per crescere su Instagram non dimenticare di interagire con gli altri utenti e le altre pagine. Scegli profili che si occupano del tuo stesso settore o di argomenti affini. Lascia commenti, like, tutte azioni che potrebbero portare gli altri utenti a incuriosirsi verso il tuo profilo e visitarlo.

Infine, contatta i brand del tuo settore. Se il tuo numero di follower cresce velocemente e diventa consistente dovrebbero essere loro stessi a notarti e contattarsi. Nel caso contrario, cerca di attirare la loro attenzione lasciando dei commenti sotto i profili ufficiali o taggali nei contenuti che posti. Più follower avrai, più semplice sarà stringere collaborazioni di influencer marketing.

Come diventare influencer e guadagnare su IG

Per prima cosa, per poter diventare un influencer e guadagnare da Instagram devi passare il tuo account a un profilo aziendale. Questa azione è obbligatoria e indispensabile. Si tratta, per la precisione, di un profilo professionale. Instagram consente a chiunque di poter passare un account personale a uno professionale. Quando si effettua questa scelta bisogna poi decidere se impostarlo come account aziendale o come creator.

Naturalmente, attivare questa tipologia di profilo ti offre maggiori funzionalità, indispensabili per chi, come te, vuole diventare un influencer e guadagnare da questa attività.

Il primo metodo per poter guadagnare con Instagram è quello di realizzare contenuti sponsorizzati. In questo caso, dovrai pubblicare una foto o un video all’interno dei quali dovrai raccontare la tua esperienza e dare il tuo feedback riguardo a un preciso prodotto o servizio che hai testato.

Ad esempio, se desideri realizzare una sponsorizzazione per uno zaino da viaggio dovrai postare una foto dove metterai in evidenza il prodotto mentre nel background ci sarà lo sfondo di una città o un paesaggio.

Molto importante, in questi casi, è offrire agli utenti una descrizione testuale del prodotto che stai sponsorizzando. Se sei alle prime armi e non sai bene cosa scrivere o come impostare foto e video ti consigliamo di visitare le pagine degli influencer più noti nel tuo stesso settore per prendere spunto dai loro testi e dai loro contenuti.

Come diventare travel influencer Instagram

Una figura che prende spunto dal travel blogger è quella del travel influencer. L’unica differenza tra questi due tipi di utenti è il canale nel quale postano i loro contenuti, nel primo caso un Blog personale nel secondo delle piattaforme social, come Instagram.

Ultimamente, chi vuole ottenere successo in questo settore ha notato che è diventato molto più semplice ottenere successo sui social rispetto all’utilizzo di un blog personale che richiede molto più tempo, cura e competenze specifiche.

Se vuoi specializzarti in questo ambito ti ricordiamo che devi avere delle conoscenze di base che riguardano: il video editing, il marketing, la pubblicità, la fotografia e l’editing fotografico, lo storytelling (ovvero creare una storia che attira l’interesse degli utenti e che ruota intorno al tuo contenuto di partenza).

Instagram è un social network che si presta particolarmente bene a questo settore. Infatti, dà maggiore visibilità a questo tipo di contenuti rispetto ad altre piattaforme, è un social che si basa su foto e video, consente di poter sponsorizzare i contenuti a basso costo e, infine, è molto semplice da utilizzare rispetto ad altri social network.

Come diventare influencer su Instagram gratis

Abbiamo visto diversi modi, fin qui, per poter accrescere la tua popolarità sui vari social network, in particolare su Instagram. All’interno di quest’ultimo social, però, è possibile anche poter aumentare il numero di follower e di interazioni in modo completamente gratuito.

Esistono, infatti, alcune tecniche che, oltre a non aver bisogno di denaro per funzionare, possono farti ottenere risultati moldo soddisfacenti su questo social. La prima consiste nell’utilizzo degli hashtag. Abbiamo già accennato a questa particolare strategia ma qui la approfondiremo. Infatti, è fondamentale che tu riesca a far finire i tuoi contenuti all’interno della cosiddetta Popular Page. Per riuscirci devi sfruttare gli hashtag in modo strategico.

Infatti, per ogni hashtag su Instagram ci sono ben due sezioni, la popular page e il feed. Se riesci a far parte, con il tuo contenuto, della Popular Page dell’hashtag specifico del tuo settore otterrai grande visibilità che si rifletterà in un maggior numero di like e in un aumento dei tuoi follower. Inoltre, l’algoritmo di Instagram vedrà il tuo post come un contenuto di qualità.

Per sfruttare al meglio questa strategia devi utilizzare un numero corretto di hashtag, che non devono essere né pochi né troppi, e devi selezionare quelli giusti per entrare nella popular page.

Non pensare che servano gli hashtag di tendenza del momento. Infatti, devi rispettare precisi parametri quando li scegli. Innanzitutto, devi selezionare gli hashtag che si addicono alla tua nicchia. Se ti occupi di viaggi, ad esempio, non ha senso inserire l’hashtag #fashionblogger sebbene sia tra i più noti.

Inoltre, non inserire hashtag che abbiano al loro interno foto con migliaia di like. Se al momento i tuoi post ricevono, ad esempio, una media di 100 like inserisciti negli hashtag in cui puoi competere e spiccare.

Quindi, dovrai andare nella barra di ricerca, scrivere gli hashtag che ritieni possano essere coerenti con il tuo profilo e il tuo contenuto e, all’interno della popular page, devi selezionare solo quelli che hanno like più o meno uguali ai tuoi. Puoi inserire fino a un massimo di 30 hashtag all’interno della tua didascalia.

Quest’ultimo elemento, la didascalia, è molto importante. Instagram, infatti, ti consente di aggiungere una descrizione sotto alla tua foto o al tuo video. È importante inserirla ed è fondamentale aggiungere didascalie di qualità ed efficaci.

Ricorda di separarla dagli hashtag. Ti basterà mettere un punto ed andare a capo. Fallo per tre volte così avrai una colonna di 3 puntini che distaccherà la descrizione dagli hashtag. Aggiungi sempre qualche emoticon e qualche effetto al carattere per creare più empatia e rendere più semplice la call to action.

Come si diventa influencer sulle altre piattaforme

In questa guida abbiamo visto diversi consigli, soprattutto mirati a Instagram ma che possono essere utili anche per le altre piattaforme. In particolare, vi consigliamo di utilizzare il servizio di Ryno Social anche per l’acquisto di follower per i social che citeremo in seguito. Anche in questo caso si tratta della tecnica più semplice e rapida per aumentare la propria visibilità e potersi imporre come influencer. Vediamo, in breve, in quali casi occorre puntare sulle altre piattaforme se si vuole diventare influencer.

Facebook: scegli questo social se il tuo target è dai 25 anni in su e preferisci unire alla pubblicazione di foto e video anche informazioni testuali;

TikTok: utilizzalo se il tuo target è composto da utenti molto giovani e se punti tutto su video brevi della durata massima di 3 minuti;

Youtube: se vuoi diventare un influencer postando video lunghi come vlog, tutorial, recensioni e gaming questa è la piattaforma che fa per te;

LinkedIn: se desideri diventare un influencer specializzato in un ambito professionale, come un avvocato, un commercialista, etc., LinkedIn è la piattaforma ideale.

Influencer: come si diventa? Considerazioni finali

Abbiamo visto, quindi, come diventare influencer in pochi e facili passaggi. Ti ricordiamo che serve molta pazienza e tanto impegno, oltre che costanza e dedizione.

Quindi, sfrutta al massimo le strategie che ti abbiamo consigliato e vedrai che i risultati arriveranno presto.