Con Duncan Bosworth di Analog Devices abbiamo parlato di Metaverso, delle tecnologie abilitanti e delle offerte ADI in questo ambito.

Il mondo virtuale e immersivo del Metaverso sta coinvolgendo sempre più settori: dall’eCommerce al gaming, dall’industria all’automotive. Il successo di questa innovazione è inarrestabile, anche per il contributo che apporta alle aziende in tema di sostenibilità e innovazioni rivoluzionarie.

Le aziende sfrutteranno sicuramente le potenzialità del Metaverso, in quanto le aiuterà rendere le esperienze più coinvolgenti e personalizzate.

Abbiamo parlato di questa dirompente rivoluzione con Duncan Bosworth, Acting VP of the Consumer Group, Analog Devices (ADI), società che con la sua tecnologia aiuta i clienti nel loro viaggio nel Metaverso, rendendo l’integrazione del mondo virtuale e reale una realtà.

Il Metaverso viene descritto come la prossima evoluzione di come si usa Internet pronta a influenzare ogni aspetto della nostra vita quotidiana. In che modo secondo lei?

“Pur essendo ancora agli inizi, il metaverso è un concetto entusiasmante. Ha la capacità di portare gli utenti oltre la navigazione in 2D per offrire esperienze coinvolgenti in una serie di settori verticali, dal gioco all’e-commerce, dalla sanità alla formazione sul posto di lavoro.

In un mondo sempre più digitale, il Metaverso ci sta allontanando dalle pagine web statiche e sta colmando il divario tra il regno digitale e quello fisico, ma per portarlo al livello successivo dobbiamo alimentarlo. Ciò significa fornire la necessaria potenza di calcolo del cloud attraverso sistemi di rete altamente complessi come, ad esempio, lo sviluppo di infrastrutture di data center. Intel ha dichiarato che quando il Metaverso raggiungerà il suo pieno potenziale, la potenza di calcolo richiesta sarà cresciuta di mille volte.

La natura interattiva in tempo reale del Metaverso richiederà anche un’infrastruttura di rete ad alta potenza per eliminare la latenza e altri problemi di riduzione della qualità che derivano dalla scarsa connettività durante i caricamenti online. Lo sviluppo dell’hardware e del software per creare questo spazio interattivo, in cui le persone possano avvicinarsi a un mondo infinitamente fantasioso di contenuti, contribuirà a guidare l’evoluzione del Metaverso.

L’esperienza immersiva del Metaverso è resa possibile anche da tecnologie complementari come gli NFT (Non-Fungible Token) e i wearable per la realtà estesa (VR e AR). Con l’evolversi dei casi d’uso di queste tecnologie, potremo vedere come il Metaverso prenda piede e inizi a plasmare l’evoluzione dell’industria e della società”.

Le aziende invece in che modo possono sfruttare il Metaverso?

“La maggior parte delle aziende vede il Metaverso come un nuovo modo di coinvolgere i propri clienti. Molte utilizzano il Metaverso per attività di marketing, creando spazi di interazione con i clienti e piattaforme di shopping virtuale.

Altre hanno costruito spazi virtuali e fornito dispositivi AR/VR per la formazione, lo sviluppo e l’aggiornamento, più in generale come strumento per aumentare la collaborazione a distanza.

Su scala più ampia, le aziende industriali stanno costruendo nel Metaverso i gemelli digitali delle fabbriche per migliorare la sicurezza dei lavoratori, la produttività e il time to market. Le applicazioni sono infinite, perché il Metaverso ci permette di fondere il mondo fisico con l’universo online, dove tutto è possibile. Le aziende, usando un po’ di immaginazione, possono applicare il Metaverso a quasi tutte le loro attività. Si tratta di un mercato in crescita e sicuramente da tenere d’occhio. Secondo un recente studio di J.P. Morgan il mercato del Metaverso, in un futuro non troppo lontano, varrà oltre un trilione di dollari”.

Allo stato attuale credete che davvero il mondo sia pronto a far diventare pervasivo il Metaverso? E le aziende sono pronte?

“In realtà, il Metaverso sta ancora emergendo e il concetto è ancora agli albori. Inoltre, l’infrastruttura tecnologica che lo alimenta non è ancora pronta. Il potenziale è enorme e la tecnologia si sta evolvendo, ma ci vorrà tempo per maturare.

Stiamo iniziando a intravedere l’aspetto del Metaverso, il modo in cui le persone lo utilizzeranno e le opportunità che offrirà, soprattutto nel settore dei giochi ma questo, se parliamo di casi d’uso e applicazioni, è solo la punta dell’iceberg.

La sfida per le aziende e i consumatori consiste nel riuscire a navigare in questo territorio inesplorato e nello sviluppare casi d’uso commercializzabili, supportati dalla tecnologia e dalla potenza di calcolo giuste per contribuire a stimolare gli investimenti per trasformare il Metaverso in realtà.

Siamo ancora agli inizi quando si parla di ROI reale per le aziende, ma è il momento di sperimentare, investire e innovare nei casi d’uso basati sul Metaverso”.

Quali sono le tecnologie abilitanti del Metaverso?

“Riteniamo che se il Metaverso debba diventare onnipresente, dovrà essere facilmente accessibile in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, senza limitare o essere indiscreto per l’utente. Ci sono diverse aree cruciali per il successo nell’implementazione del Metaverso, tra cui dispositivi edge potenziati come le cuffie AR/VR, una maggiore potenza di calcolo del cloud, una connettività e un’infrastruttura di rete a bassa latenza.

Le cuffie AR/VR richiedono molteplici tecnologie integrate nei sottosistemi di visione, audio e interfaccia uomo-macchina, che necessitano di un’elaborazione dati significativa alla minor potenza possibile e ottimizzata per rendere l’esperienza coinvolgente e realistica. Poiché ci interfacciamo direttamente con i 5 sensi, la bassa latenza e l’elaborazione adattiva edge ottimizzata saranno fondamentali per fornire esperienze naturali e seamless. Anche la ricarica rapida e la gestione della batteria sono fondamentali per consentire tempi di utilizzo prolungati nelle cuffie VR senza fili. I vincoli di spazio, la dissipazione del calore e la distribuzione ottimale del peso per il comfort dell’utente sono ulteriori ostacoli da superare nella progettazione degli alimentatori per questi dispositivi.

Per quanto riguarda l’infrastruttura cloud, le modalità di utilizzo di Internet oggi stanno già spingendo la rapida crescita degli hyperscale data center. Quando il Metaverso raggiungerà il suo pieno potenziale, secondo alcune fonti, la potenza di calcolo richiesta crescerà di 1000 volte e quindi i data center più sofisticati dovranno crescere di pari passo.

Per creare un’esperienza veramente coinvolgente come il Metaverso, dobbiamo anche superare la sfida della latenza, che comporta lunghi tempi di loading e connessioni scadenti; purtroppo, si tratta di elementi per i quali non ci sono opzioni. È necessario anche considerare l’elemento fisico dell’immersione, infatti gli studi hanno dimostrato che la latenza è la causa principale del mal d’auto indotto dalle cuffie VR.

In definitiva, l’infrastruttura di rete e la connettività per le applicazioni mobili del Metaverso richiederanno elevate velocità di trasmissione dei dati e bassa latenza per garantire un’esperienza utente senza interruzioni”.

Cosa offre Analog Devices per consentire questa rivoluzione?

“Analog Devices (ADI) offre un ampio portfolio di soluzioni che comprende chip di imaging CMOS da 1 Mpixel ad alta risoluzione, depth computation, driver laser, power management, software e tool di sviluppo associati come soluzione completa per AR/VR.

I progettisti di sistemi si stanno dedicando anche a migliorare ulteriormente le caratteristiche audio e tattili dei dispositivi AR/VR, includendo amplificatori low power di classe D Hi-Fi con algoritmi DSM per ottenere le massime prestazioni

La combinazione e la fusione delle tecnologie dei sensori con l’elaborazione edge sarà fondamentale; stiamo lavorando per migliorare sia le nostre tecnologie di base che le soluzioni di elaborazione software e digitali per garantire che operino in sinergia tra loro per fornire un’esperienza ottimale.

Per quanto riguarda il power management, gli algoritmi di deep learning alla base della realtà virtuale richiedono circuiti integrati di gestione dell’alimentazione (PMIC) innovativi per alimentare processori applicativi ad alte prestazioni. I nostri circuiti integrati di power management low power consentono una conversione dell’alimentazione a bassa corrente operativa e ad alta efficienza con una tecnologia completa di protezione degli ioni di litio.

ADI offre inoltre i migliori sistemi di ricarica rapida e indicatori di consumo della batteria, che consentono di monitorare e massimizzare la carica e lo stato di salute della batteria. La nostra tecnologia AccuCharge consente di suddividere la batteria attraverso la ricarica in parallelo, in modo che il peso della batteria possa essere distribuito in modo più uniforme sul dispositivo per massimizzare il comfort dell’utente.

In termini di connettività a bassa latenza, la piattaforma Radioverse di ADI consente di realizzare unità radio 5G con soluzioni low power e ad alte prestazioni, di cui sono stati esposti alcuni esempi presso il nostro stand all’MWC2023.

Infine, le soluzioni end-to-end di ADI per i data center comprendono soluzioni di power management leader di settore, progettate per server ad alta densità, acceleratori AI, sistemi di archiviazione e di rete, nonché soluzioni di controllo ottico per la connettività gigabit e soluzioni di sensori per lo sviluppo dell’infrastruttura dei data center”.

Guardano al futuro: come e dove intendete investire per rendere più immersive le esperienze dei vostri clienti?

“Sebbene non possa parlare dei dettagli degli investimenti futuri, posso dire che ADI sta investendo in tecnologie che abilitano e alimentano l’Intelligent Edge, nel tentativo di creare un ponte tra il mondo fisico e quello digitale. Ciò significa portare le soluzioni complete hardware, software e di sistema che consentono un’esperienza edge e fluida sul Metaverso, permettendo ai nostri clienti di offrirne una più coinvolgente.

Il Metaverso è uno spazio applicativo entusiasmante e nel prossimo futuro possiamo aspettarci rapidi sviluppi nelle interfacce uomo-macchina, nell’elaborazione dell’intelligenza artificiale, nell’audio, nell’imaging e nelle tecnologie di gestione delle batterie”.

Uno degli obiettivi di Analog Devices è l’impegno costante per ridurre l’impatto ambientale. Che ruolo gioca il metaverso in questo senso?

“Forse il più grande beneficio del Metaverso per la sostenibilità sarà la capacità di sfruttare la tecnologia per identificare e attuare meglio i piani di riduzione delle emissioni di carbonio. I gemelli digitali possono offrire l’opportunità di ottimizzare il mondo fisico osservandolo attraverso la lente di ingrandimento del mondo virtuale.

Parallelamente, alcuni studi hanno dimostrato che la potente tecnologia emergente del gemello digitale può ridurre del 50% le emissioni di carbonio di un edificio. I dati in tempo reale sfruttati per creare copie digitali degli edifici che monitorano, ad esempio, i sistemi di riscaldamento e condizionamento, possono essere analizzati per massimizzare l’efficienza del loro utilizzo e guidare verso approcci più efficienti dal punto di vista energetico.

Inoltre, in futuro, le riunioni di lavoro e la formazione a distanza potrebbero essere condotte nel Metaverso, ricreando alcuni vantaggi delle riunioni di persona ma al contempo riducendo le emissioni prodotte dei viaggi aerei.

Tuttavia, il Metaverso consumerà enormi quantità di energia, quindi deve affidarsi a fonti di energia verde (solare ed eolica) per costruire una rete elettrica resiliente, efficiente e sostenibile. Le soluzioni BMS (Battery Management System) di ADI sono fondamentali per fornire sistemi di energy storage (ESS) certificati, che consentano di stabilizzare la rete moderna catturando e stoccando l’energia rinnovabile.

Per finire: quali sono le vostre previsioni in relazione all’affermazione del Metaverso e voi che obiettivi vi siete posti?

“I potenziali casi d’uso del Metaverso sono vasti e variegati, ma non si costruiranno in breve tempo. Di fronte a sfide come la sicurezza dei dati, la privacy e la sicurezza degli utenti, le basi per rendere il Metaverso una realtà ampiamente accettata richiedono attenzione. ADI è ben posizionata per aiutare i suoi clienti a costruire la macro-infrastruttura necessaria per offrire un’esperienza coinvolgente. Dalle infrastrutture cloud, di rete ed energetiche ai dispositivi edge, ADI dispone di tecnologie interessanti che aiutano i clienti nel loro percorso. È una prospettiva entusiasmante e non vediamo l’ora di sperimentare come la nuova era di Internet e della connettività si evolverà in modo sicuro, protetto e sostenibile“.