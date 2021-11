Più della metà degli intervistati pensa di spendere meno di 100 €

Gli italiani, anche quest’anno, si preparano al Black Friday 2021. Non sono in pochi coloro che hanno iniziato a pianificare i propri acquisti in base alle necessità e che attendono proprio gli sconti dell’ormai celeberrimo “Venerdì Nero” per comprare ciò di cui hanno più bisogno.

Il risparmio è un tema importante, a maggior ragione alla luce della crisi mondiale che sta attraversando da vicino anche il nostro paese. Le occasioni di acquisto a prezzi scontati, magari per fare i regali natalizi o per cambiare un elettrodomestico che ormai non funziona, sono sempre più apprezzate dai consumatori.

Ma come si comporteranno quest’anno i consumatori in occasione del Black Friday? Per scoprirlo, Tiendeo.it, compagnia leader nei servizi drive-to-store per il settore retail ed esperti in cataloghi digitali, ha realizzato una ricerca con i suoi utenti. I risultati dell’indagine svolta rivelano una forte tendenza al risparmio: più della metà degli intervistati non prevede di spendere più di 100 €. Questo dato non sorprende, se teniamo conto che più della metà dichiara che non riesce a mettere da parte più di 150 € al mese. Per quanto riguarda la categoria merceologica preferita è un testa a testa tra elettronica, casa e giardino e moda e bellezza. Gli utenti, anche in questa occasione, rivelano la loro infedeltà alle marche, che rappresenta l’ultimo criterio applicato nella scelta di ciò che pensano comprare.

Budget inferiore a 100€ per oltre metà degli utenti. Solo il 5% spenderà più di 500€

Per il 55,9% degli intervistati il budget prefissato per questo Black Friday non supera i 100 €.Il 30,5% dichiara invece di poter disporre di una cifra che va dai 100 ai 300 €, mentre il 8.5% tra 300 e 500 €. Poco più del 5% prevede di effettuare una spesa superiore ai 500 €, e di questi, il 3,4% pensa che spenderà più di 1000 €.

Questi dati confermano pienamente quanto dichiarato dagli utenti rispetto alle possibilità di mettere da parte dei soldi.Il 32,1% in un mese risparmia meno di 50 €, il 24,5% tra i 50 e i 150 €, il 20,8% tra i 150 e i 300 €, il 9,4% tra 300 e 500 €, mentre il 13,2% più di 500 €.

Elettronica, casa e giardino e abbigliamento i prodotti top

Le categorie merceologiche che catturano maggiormente le attenzioni degli utenti sono elettronica (32.2%), casa e giardino (30.5%) e moda e bellezza (30.5%). Chiudono la classifica viaggi (5,1%) e giochi (1,7%).

Entrando in profondità nell’analisi delle categorie, il 42% di coloro che hanno un budget inferiore a 100 €, concentreranno i loro acquisti in prodotti di moda e bellezza, così come il 55% di coloro che hanno un budget compreso tra i 100 e i 300 €. Mentre il 60% degli utenti con un budget tra i 300 e i 500 €, punta alla categoria elettronica. Infine, sopra i 500 €, l’interesse si concentra principalmente su viaggi ed elettronica.

Italiani sempre meno fedeli al brand

La metà degli utenti, interrogati sul criterio utilizzato per fare i propri acquisti, risponde che la scelta sarà in base al prodotto, seguono coloro che si basano sul prezzo (30%), e solo 2 intervistati su 10 sceglieranno in base alla marca.

L’aumento delle offerte, la possibilità di confrontare e acquistare prodotti online e di conoscere le opinioni di altri utenti, aumentano l’infedeltà dei consumatori verso i brand.