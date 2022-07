Con la partnership magnews e Marketing Informatico lo store online di Marina Militare Sportswear ha convertito in acquisto i carrelli abbandonati.

ICCAB – azienda toscana che da oltre un ventennio detiene in esclusiva la licenza d’uso degli stemmi della Marina Militare – si è affidata a Marketing Informatico per lo sviluppo di un progetto innovativo di digitalizzazione delle vendite attraverso la realizzazione di un E-commerce in Magento 2 rivolto sia al target B2B che B2C. L’obiettivo era quello di incrementare le vendite dell’eCommerce, comportando quindi l’esigenza di trovare un modello basato sull’analisi dei comportamenti dei clienti e delle strutture del business. Per questo motivo il progetto è stato articolato in modo diverso tra B2B e B2C. Ecco quindi che entra in gioco la a Marketing Automation di magnews, piattaforma di comunicazione omnicanale per il disegno e la gestione di progetti di conversione, che tramite la strategia di Marketing Informatico, in soli 7 mesi dall’implementazione del progetto, ha permesso a Marina Militare Sportswear di avere, nello store online, più del 28% dei carrelli abbandonati convertiti in acquisto, generando un aumento di fatturato del 5% e contattando in automatico più di 1000 clienti.

Lato B2B è stato sviluppato un negozio 3D capace di dare supporto ai franchisee favorendo una crescita dal punto di vista commerciale e di marketing. Lato B2C, invece, l’azienda ha scelto magnews per la realizzazione di flussi automatici, come quello del recupero dei carrelli abbandonati nello store online di Marina Militare Sportswear, che si basa sul comportamento reale degli utenti sfruttando l’integrazione tra Magento 2 e lo stesso magnews.

“Siamo felici che la sinergia creata con Marketing Informativo e ICCAB abbia permesso di raggiungere gli obiettivi: aumentare il fatturato dell’e-commerce, ridurre il tasso di abbandono del carrello, con o senza uno sconto dedicato agli acquirenti e accrescere il Customer Lifetime Value”, commenta Elisabetta Bruno, Chief Marketing Officer di magnews. “Per farlo abbiamo utilizzato principalmente due tools di magnews, Marketing Automation che permette di consolidare le relazioni, conoscere meglio i clienti e aumentare le vendite e Journey Designer, uno strumento di magnews che permette di progettare specifiche Journey in grado di agire su ogni stato del contatto”.

L’analisi dei dati della conversion rate e delle performance migliorabili, oltre che la creazione di un flusso di e-mail che partono a seguito del verificarsi di determinate condizioni hanno permesso a magnews di registrare dati che, una volta elaborati, possano restituire azioni successive. La piattaforma di magnews ha portato a Marina Militare Sportswear risultati di valore in termini di aumento delle vendite, del fatturato e della fidelizzazione del cliente finale che compra sullo shop online i suoi capi preferiti.

I risultati ottenuti solo con i flussi di Marketing Automation implementati da magnews per la sezione “Welcome” e “Carrello Abbandonato” hanno permesso a Marina Militare Sportswear di avere il 54,6% dei recuperi dei contatti con un semplice reminder, il 35% dei recuperi con l’utilizzo di uno sconto, mentre il 10,4% ha acquistato con uno sconto dopo un secondo reminder.

“Siamo soddisfatti delle diverse strategie messe in atto da Marketing Informatico attraverso la piattaforma magnews per sviluppare un progetto di aumento delle vendite attraverso la Marketing Automation. Grazie a magnews abbiamo potuto sviluppare una strategia di automation con una caratteristica specifica: la misurabilità. Il più grande beneficio infatti, per noi, è poterci rendere conto dei risultati sulla base di dati economici: in pochissimo tempo abbiamo infatti registrato un considerevole aumento percentuale delle entrate”, afferma Alessia Panierai, Marketing Manager ICCAB.

magnews è la. Uno strumento che permette facilità di integrazione, usabilità e sinergia degli strumenti, funzionalità strategiche per implementare il progetto, una visione chiara dei risultati per comprendere l’andamento del progetto, gestione unica di Strategia, disegno del progetto, implementazione e analisi dei dati.