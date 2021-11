Uno studio Google/Ipsos Canada mette in luce le tendenze dello shopping e le preferenze di acquisto degli italiani.

Come sappiamo, nel 2020 il digitale ha riscontrato una grande accelerazione che ha interessato anche questo particolare periodo dell’anno: secondo uno studio sulle tendenze dello shopping Google/Ipsos Canada condotto nel 2020, il 64% degli acquirenti italiani ha evidenziato di aver completato i propri acquisti per il periodo natalizio online, e il 63% degli acquirenti italiani intervistati aveva evidenziato di aver realizzato i propri acquisti da mobile (per esempio da uno smartphone). Gli acquisti online sono stati protagonisti anche della Cyber Week 2020 (26 novembre – 2 dicembre 2020), durante la quale gli italiani hanno completato il 30% degli acquisti dedicati alle festività.

Quali sono invece le tendenze per il 2021? Secondo un nuovo studio Ipsos Canada sulle tendenze dello shopping commissionato da Google si possono evidenziare alcune peculiarità che riguardano l’Italia:

Per il 42% dei rispondenti italiani, la pandemia avrà un impatto su come verrà organizzato lo shopping nel corso delle festività.

Il 71% degli italiani intervistati pianificherà i propri acquisti in anticipo così da evitare affollamenti, e il 55% cercherà di concentrare le proprie uscite dedicate allo shopping.

Il 57% degli italiani intervistati sarà più attento a come spenderà il proprio denaro, e il 40% acquisterà di meno a causa dell’impatto del Covid-19 sulle proprie finanze. Allo stesso tempo, il 35% dei rispondenti italiani cercherà con anticipo sconti, offerte o promozioni online.

Se il 48% dei rispondenti italiani afferma che acquisterà di più online nel periodo delle festività, il digitale si conferma anche uno spazio dove trovare ispirazione: infatti, il 57% dei rispondenti italiani trova idee e ispirazioni per i propri acquisti online.

Lo studio sulle tendenze dello shopping 2021 riflette inoltre da un lato la rilevanza dell’online in relazione al negozio fisico, dall’altro il desiderio di non rinunciare all’esperienza di acquisto in store. Il 53% dei rispondenti ha affermato infatti che prima di recarsi in negozio per effettuare l’acquisto di un determinato prodotto, verificherà online che sia effettivamente disponibile in store.

Conoscere il consumatore: il “messy middle” e i bias cognitivi che influiscono sul processo di acquisto

Oggi il consumatore prende le proprie decisioni in un contesto online dove si moltiplicano le informazioni a disposizione e le possibilità di scelta, rendendo più complicato il processo di ricerca e il percorso che il consumatore compie per arrivare a completare il proprio acquisto. Lo spazio tra il momento in cui si inizia la ricerca (trigger) e l’acquisto viene definito messy middle, un “centro disordinato”, che ben rappresenta il “nuovo” percorso del consumatore. Per indagarlo, Google ha realizzato insieme agli esperti di scienza comportamentale The Behavioural Architects la ricerca “Decoding Decisions”, uno studio che utilizza le scienze comportamentali per indagare il modo in cui i consumatori prendono decisioni online, proprio all’interno del messy middle. Questo processo è stato utile per lo studio condotto sulle tendenze dello shopping di quest’anno.

Le persone cercano informazioni su prodotti e brand di una categoria e poi valutano tutte le opzioni che hanno a disposizione, affidandosi anche a dei bias cognitivi che influenzano il comportamento e le decisioni di acquisto, in un processo che alterna fasi di esplorazione e valutazione. Sebbene i bias cognitivi siano centinaia, sono sette i più rilevanti nella ricerca sulle tendenze dello shopping per l’Italia:

Euristica di categoria : brevi descrizioni di informazioni chiave del prodotto possono semplificare le decisioni di acquisto.

Potere dell’immediatezza : più tempo bisogna aspettare per usufruire di un prodotto e minore diventa l’intenzione di acquistarlo.

Prova sociale : consigli e recensioni da altre persone possono rivelarsi molto efficaci.

Bias di scarsità : un prodotto diventa più desiderabile quanto più diminuisce la sua disponibilità.

Bias di autorità : l’opinione di un esperto o di una fonte attendibile è particolarmente influente.

Potere della gratuità : un regalo incluso con un acquisto, anche se non correlato al prodotto acquistato, può essere un ottimo incentivo.

Componente emozionale: a differenza di altri paesi, quest’ultimo bias è emerso come particolarmente rilevante sulle tendenze dello shopping in Italia, soprattutto su alcune categorie di prodotto che presentano una marcata componente di design.

Considerare questi aspetti può essere molto utile per le aziende, per andare incontro alle esigenze delle persone: