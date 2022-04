Ti stai chiedendo quale mobile proxy scegliere, dove acquistarlo e i prezzi? In questo articolo vediamo su caratteristiche

Il settore della tecnologia è fatto di tante componenti importanti, ciascuna con specifiche e obiettivi differenti. Nel linguaggio comune si sente sempre più frequentemente parlare di “proxy” e ancora di più di Mobile Proxy. Un server Proxy, comunemente chiamato Proxy, serve come intermediario tra due punti posizionandosi da filtro tra il tuo PC e il sito che desideri visitare. Talvolta viene utilizzato per mascherare i dati personali, tutelare la privacy e fare in modo che diventi un vero e proprio “prestanome” nel mondo dell’informatica.

Ti stai chiedendo quale mobile proxy scegliere, dove acquistarlo e i prezzi? Dai un’occhiata alle proposte di AirProxy dopo aver letto tutta la spiegazione sul funzionamento e sulle differenze con gli altri proxy sul mercato.

Mobile Proxy: di cosa si tratta

Il mobile proxy è un server proxy in grado di garantire il tuo anonimato, diventando un vero e proprio filtro tra il tuo dispositivo e il sito web che desideri raggiungere. Il suo scopo è quello di fare da firewall, andando a nascondere il tuo IP funzionando con protocolli HTTPS, HTTP e FTP. In modo particolare i mobile proxy sono diventati famosi come strumento per agenzie e social media manager che li hanno utilizzati per gestire contemporaneamente più account, spesso utilizzando anche sistemi di automatizzazione. Attraverso i mobile Proxy proteggevano i propri clienti dai Ban anche in caso venissero utilizzati bot o applicazioni di automatizzazioni. I mobile proxy di Airproxy, ad esempio, sono perfetti ed impeccabili dal punto di ista della qualità: il loro principale vantaggio è quello di differenziarsi da altri data center, andando a difendere il trust score degli account. Avere IP di operatori come Vodafone, Tim o WindTre può aiutarti a rendere più credibile la tua attività e a tutelare la tua privacy.

Differenze tra Mobile Proxy e Proxy tradizionale

I mobile proxy hanno alcune caratteristiche principali: utilizzano in modo illimitato i dati andando a cambiare IP in modo dinamico ed automatico; spesso presentano anche una SIM dedicata. I proxy mobile vanno a garantire una serie di azioni automatizzate evitando ban in alcuni sistemi che lo prevedono ma quali sono le differenze da un proxy regolare e tradizionale?

Blocco dell’indirizzo IP . I proxy regolari vanno ad utilizzare IP di hosting o servizi cloud che non sono di nessun proprietario, in questo modo viene cambiato l’IP ma non viene ricondotto a nessuno diventando invece “poco affidabili” un IP mobile invece di un proxy mobile viene ricollegato ad una persona specifica e per questo motivo viene ritenuto non solo più attendibile ma anche più reale andando ad evitare ban e blocchi.

. I proxy regolari vanno ad utilizzare IP di hosting o servizi cloud che non sono di nessun proprietario, in questo modo viene cambiato l’IP ma non viene ricondotto a nessuno diventando invece “poco affidabili” un IP mobile invece di un proxy mobile viene ricollegato ad una persona specifica e per questo motivo viene ritenuto non solo più attendibile ma anche più reale andando ad evitare ban e blocchi. Utilizzo . I proxy tradizionali agiscono così: dopo il pagamento e l’acquisto forniscono alcuni IP da utilizzare in modo statico. I proxy mobile invece dopo l’acquisto vanno ad includere tantissimi indirizzi utilizzati in modo dinamico.

. I proxy tradizionali agiscono così: dopo il pagamento e l’acquisto forniscono alcuni IP da utilizzare in modo statico. I proxy mobile invece dopo l’acquisto vanno ad includere tantissimi indirizzi utilizzati in modo dinamico. Controlli user-agent. Molto spesso i sistemi tecnologici utilizzano alcuni strumenti per verificare l’umanità delle azioni andando a tracciare alcuni comportamenti tra cui l’utilizzo dell’impronta digitale. I proxy mobile, a differenza di quelli regolari che solitamente si appoggiano su un sistema operativo Linux, si appoggiano su un sistema molto più comune come Android, iOS o Windows e questo a ridurre la discrepanza tra User Agent e Impronta Digitale evitando ban e blocchi.

Differenza tra Proxy e VPN

Un altro dettaglio interessante e necessario da sottolineare è la differenza tra Proxy e VPN. Spesso vengono confusi e sovrapposti ma in realtà si tratta di due strumenti differenti. La VPN è sicuramente più economica e viene utilizzata in ambito prettamente business e va a garantire livelli di privacy altissimi criptando il traffico, a discapito del fatto che quando si naviga sotto VPN il sito a cui accediamo può capirlo. Il proxy mobile invece va a tutelare la privacy ad un prezzo decisamente più alto, ma non viene rilevato come una connessione anonima in quanto l’IP con cui ti fa navigare è quello di una qualsiasi connessione dati 4G.