In questo articolo scopriamo come rimuovere il virus Bing redirect dal Mac

Chi ha detto che il Mac non può essere attaccato da certi virus? Anche il pc Apple ha punti deboli dove si intrufolano malware subdoli come Bing redirect. Fate attenzione a cosa scaricate, cercate la giusta protezione.

La tecnologia va avanti ma c’è sempre da stare attenti

I virus rappresentano uno dei più grossi problemi per gli apparecchi elettronici, forse è più grande per quanto riguarda nello specifico i nostri pc. Non esistono infatti modelli che possono respingere al 100% la presenza di questi virus e malware che possono attaccare il sistema interno e creare danni davvero molto importanti. Anche il Mac incredibilmente risulta attaccabile sotto alcuni punti di vista e da diversi virus. Per tanti anni, infatti, si è pensato erroneamente che il pc di casa Apple fosse immune dall’attacco di virus.

Anche il gioiello Apple risulta attaccabile

Non è così, ne è esempio importante il virus Bing redirect il quale riesce ad eludere in una maniera sorprendente e intelligente i diversi metodi canonici di rilevamento. Bisognerà seguire piccoli ma fondamentali passaggi per rimuoverlo. Anche al giorno d’oggi, nonostante i protocolli di sicurezza siano aumentati in maniera drastica, il rischio di essere facilmente attaccabili è molto alto: non ne farà le spese solo il browser ma a rimetterci sarà l’intero account. Curiosi ed esperti sanno bene di che cosa stiamo parlando: ci sono diversi virus che sono conosciuti per la loro efficacia: ad esempio il New Tab ha infettato 30 milioni di dispositivi Mac in diverse parti del mondo.

Un malware che vi può ingannare: Bing attacca l’impostazione browser

Tornando al virus Bing redirect possiamo dire con certezza che si tratta di un genere di malware che si “traveste” da programma indesiderato: nel linguaggio tecnico del settore si parlerà in particolare di un dirottatore di browser: la sua funzione principale cioè sarà quella di intercettare l’impostazione del browser cambiando così la pagina iniziale del motore di ricerca in maniera autonoma e facile. Ci si domanda così in che maniera sia potuto arrivare questo virus sul nostro Mac.

Ma quali sono le motivazioni? E come risolvere?

Cosa potrebbe causare la presenza di questo virus sul Mac? Avete scaricato qualche applicazione specifica sul Mac? Magari un’app per cui vi è stato chiesto di installare nelle Preferenze di Sistema vista la non provenienza dal Mac App Store? Ecco, scatta l’allarme. Bing si inserisce e verrà scaricato insieme alle parti in questione. Fate una prova per essere sicuri: aprite un browser, se sarete reindirizzati a Bing, sarà installato. Ma come possiamo rimuovere questo virus? Ci sono delle app autenticate da Apple che rappresentano una soluzione ideale. Si potrà agire anche per l’eliminazione manuale, liberando le applicazioni sospetta e ripristinando la pagina iniziale del browser (Chrome, Firefox o Safari).

Massima attenzione a tutto ciò che scaricate sul vostro Mac

Andranno controllati prima gli elementi di login, i malware potrebbero si dall’avvio intrufolarsi, e poi le estensioni dei browser. Il Mac è un gioiello della tecnologia, dovrà essere sempre tenuto al massimo delle sue funzionalità. Grande attenzione quindi a ciò che si scarica: diffidate dalle finestre pop-up che vo comunicano che il software non sarebbe aggiornato o, come abbiamo detto, che dovrete scaricare una determinata app per andare avanti. Diffidate, occhi aperti e non scaricate nulla.