Un recente attacco informatico ha colpito Benetton portando ad un blocco delle infrastrutture e alla messa offline dell’intero sistema di vendita online

Benetton Group è stata vittima di un attacco informatico: i cybercriminali hanno colpito il sistema di vendite online e il sistema automatizzato del nuovo magazzino di Castrette di Villorba nella notte tra il 18 e il 19 gennaio.

“Nonostante l’aggressione sia stata portata avanti su larga scala, tutte le attività di protezione e prevenzione messe in atto negli ultimi mesi volte a innalzare il livello di sicurezza dei sistemi, nonché la prontezza e la preparazione del Team IT, e in particolare del Security Operations Center di Benetton Group, hanno evitato che l’attacco andasse a buon fine” commentano da Benetton.

Benetton Group, grazie al suo apparato di sicurezza è riuscita ad evitare danni importanti e sta lavorando per potenziarli ulteriormente.

In generale, gli attacchi informatici come questo sono sempre più frequenti e rappresentano una minaccia per le aziende di qualsiasi dimensione. È importante che le aziende prendano misure per proteggere i propri sistemi e dati, come la formazione del personale, l’utilizzo di software di sicurezza e la creazione di copie di backup regolari. In questo modo, saranno in grado di minimizzare i danni in caso di attacco e riprendere rapidamente le attività.

In questo caso particolare, l’azienda ha quasi certamente effettuato un’operazione di ripristino completo della rete informatica interna partendo dai server di backup. Inoltre, Benetton dovrà esaminare la propria sicurezza informatica per evitare futuri attacchi di questo tipo.

Benetton Group è un’azienda tessile italiana fondata nel 1965 da Luciano, Gilberto, Giuliana e Carlo Benetton, con sede a Ponzano Veneto in Provincia di Treviso, produttrice di abbigliamento con una propria rete di negozi in franchising nel mondo nella quale si vendono prodotti a marchio United Colors of Benetton, Undercolors of Benetton e Sisley.

Tra i marchi più celebri della moda casual italiana, da oltre cinquant’anni Benetton veste intere generazioni con i suoi capi per uomo, donna e bambino

Fonte: Red Hot Cyber