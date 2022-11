L’offerta ideata per Guidi Car prevedeva un miglioramento tecnologico su tutti i fronti, dalle linee internet, dotate di backup e fibra, fino alle tecnologie come radio, fibra e mobile.

La necessità di servizi personalizzati e di un unico interlocutore per affrontare con velocità richieste ed eventuali emergenze. Questa l’esigenza primaria di Guidi Car, concessionaria d’auto multimarca e multi-sede, localizzata in Toscana – a Lucca – che, grazie a Timenet, è divenuta semplice normalità.

Realtà nata oltre cinquant’anni fa, Guidi Car ha legato il proprio nome a quello della Mercedes Benz, salvo poi ampliare la propria rete grazie ad altri brand tra cui Volkswagen, Kia e Volvo. La società continua, negli anni, a fare della customer care e dell’assistenza specializzata di qualità le sue caratteristiche vincenti.

“Maggiore è il numero di fornitori di servizi e maggiore sarà il numero di interlocutori con cui un’azienda si deve interfacciare per risolvere richieste, problemi ed emergenze”, dichiara Marco Ferraro, Direttore Commerciale di Timenet. “La concessionaria era diverso tempo che riscontrava queste problematiche; le sue linee erano associate a fornitori differenti e i centralini risultavano piuttosto datati. Nel 2015 Omegatech, referente IT esterno della concessionaria, consapevole delle difficoltà che l’azienda stava riscontrando, gli suggerì la nostra azienda, che da quel momento divenne l’unico interlocutore”.

Timenet ha iniziato l’attività eseguendo immediatamente uno studio e una verifica delle reali esigenze della concessionaria, così da potergli proporre una soluzione tecnica ed economica altamente personalizzata. Nessuna offerta a listino ma, piuttosto, una proposta sartoriale con soluzioni progettate ad hoc a livello progettuale, commerciale e tecnico.

“Quando ci si occupa di realtà multi sede, e il nostro cliente ne possiede sette, trattare ogni singola entità come a sé stante è fondamentale”, aggiunge Marco Ferraro.

Le caratteristiche delle sedi sono differenti così come le dimensioni, il numero di dipendenti, le attività e le esigenze. Timenet, per questo motivo, ha previsto servizi su misura ideati per rispondere perfettamente alla necessità di mantenere saldi i contatti tra tutte le realtà.

Successivamente, data l’importanza del CRM, è stata integrata una personalizzazione dei centralini telefonici, realizzata direttamente dal dipartimento R&D di Timenet, che è riuscita a integrare perfettamente la soluzione al software CRM utilizzato.

“Per Guidi Car era indispensabile mantenere il CRM per tenere traccia di chiamate in entrata, in uscita e senza risposta, potendo ottenere statistiche precise con cui avere, rapidamente, una panoramica generale delle attività del gruppo commerciale”, dichiara Simone Giannetti di Omegatech. “Da quel lontano 2015 ad oggi il rapporto di collaborazione tra la concessionaria e Timenet si è decisamente consolidato”.

La customer care di Timenet è particolarmente apprezzata dai clienti che, infatti, sono consapevoli di potersi rivolgere direttamente a un’assistenza tecnica e a tecnici specializzati, senza necessità di altri passaggi, di fornire consigli e realizzare modifiche di configurazione in tempo reale, rispondendo così immediatamente alle esigenze del cliente.

“Questa peculiarità di Timenet è risultata molto utile nel corso del 2020, dove durante il lockdown conseguente alla pandemia, sono stati costretti a chiudere momentaneamente tutte le sedi. Semplicemente parlando con l’assistenza, si è riusciti rapidamente a configurare una serie di messaggi automatici con cui avvisare i clienti delle chiusure, oppure dei nuovi orari”, aggiunge Simone Giannetti.

Nel 2019 la Guidi Car ha inaugurato tre nuove sedi e Timenet si è subito attivata per prendere in carico tutti gli aspetti associati alla gestione della sicurezza e della loro interconnessione, sia per la parte dati che voce, oltre che dell’integrazione al gestionale in uso nel gruppo.

“Il risultato che abbiamo ottenuto è stato quello di creare un’architettura stabile e snella, grazie alla quale il cliente ha avuto la possibilità di valutare la nostra affidabilità e capacità di reazione in tempi brevi alle nuove esigenze”, conclude Marco Ferraro.