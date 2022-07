La ricerca del personale domestico di Gallas Group si semplifica e si velocizza con il servizio di CM.com. Il candidato viene guidato attraverso i vari step.

Nata a Udine nel 2011, Gallas Group si occupa di ricerca e selezione del personale domestico, badanti, colf e baby-sitter, e lo fa grazie ad una struttura innovativa e dinamica di ben 150 persone.

A oggi ben oltre 69.900 famiglie sono state aiutate da Gallas Group a trovare un’assistente in modo professionale e specializzato.

Una crescita esponenziale

Realtà in forte espansione, Gallas Group è passata dagli 84 dipendenti nel 2020 a 110 nel 2021 per arrivare a 150 nel 2022. Un trend di crescita con un ritmo così alto ha comportato un numero considerevole di colloqui e selezioni.

La necessità di individuare il mezzo giusto per gestire questo processo era diventata impellente. Dapprima si è utilizzata la posta elettronica che però presentava una serie di inconvenienti: spesso il messaggio non arrivava a destinazione perché considerato spam o non veniva aperto. Così si è passati a WhatsApp, visto anche il target under 30 a cui si rivolge l’azienda nell’attività di ricerca del suo personale interno.

L’adozione di WhatsApp Business API di CM.com

L’agenzia usa WhatsApp da circa 2 anni e mezzo e prima di passare a WhatsApp Business API di CM.com, investiva circa 6 ore al giorno nelle attività legate al suo utilizzo.

“Abbiamo scoperto il mondo delle API e ci siamo buttati a capofitto” dichiara Alberto Varin, Project Manager di Gallas Group “Oggi le ore si sono ridotte a zero”.

Infatti, grazie all’utilizzo del servizio di CM.com è stato creato un percorso che guida il candidato attraverso i vari step con l’obiettivo, non solo di migliorare il processo e ottimizzarlo, ma anche di fornire a chi si candida tutti gli strumenti e le informazioni necessari al completamento del processo di selezione.

Un percorso meno umano?

Il fatto che tutto questo si svolga in modo automatizzato non significa disumanizzare il processo, ma concentrarsi su ciò che ha più bisogno di un valore aggiunto, il momento più delicato e cioè quello del colloquio. Inoltre, il candidato può in ogni momento interagire direttamente con l’azienda se lo desidera e se ha bisogno di chiarimenti.

“Tutti coloro che sono stati coinvolti nel nostro processo di selezione hanno apprezzato sia lo strumento che il contenuto dei nostri messaggi e nessuno ha mai preferito essere contattato in modalità diverse”, specifica Alberto Varin.

Cambiamento e usabilità

Il passaggio dall’uso di WhatsApp da cellulare a computer ha comportato per Gallas Group una maggiore semplicità d’uso, oltre al poter accedere da diverse postazioni in contemporanea senza doversi passare il cellulare. Tutto questo anche operando in Smart working e da diverse città. La condivisione è oggi il vero valore aggiunto.

Il futuro

“L’azienda si muove verso la semplificazione sia per i dipendenti che per i clienti” continua Alberto Varin, “Il prossimo step sarà automatizzare un sistema di reminder degli appuntamenti. Il mezzo che abbiamo adottato è il futuro e lo consiglierei a tutti perché ci aiuterà a vivere meglio non solo oggi, ma anche in futuro”.