La digitalizzazione è fondamentale anche nel settore delle costruzioni e per questo Betonrossi ottimizza le sue attività con le tecnologie PFU (EMEA), contando sul supporto del partner Ateikon.

Betonrossi è un’importante azienda italiana che produce calcestruzzo preconfezionato, e fa parte del gruppo Cementirossi, punto di riferimento nella produzione di cemento.

L’azienda ha la sua sede centrale a Piacenza ed è presente in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Trentino-Alto Adige con oltre 40 impianti di betonaggio. Produce calcestruzzi standard, speciali e mix per impieghi e applicazioni specifiche che soddisfano i requisiti richiesti da piccola e grande committenza, imprese di costruzioni e professionisti del settore.

Da sempre, Betonrossi è impegnata a sviluppare e attuare strategie innovative che migliorino la gestione dei processi, con tecnologie performanti ed efficienti che garantiscano anche rispetto dell’ambiente, per proporre al mercato prodotti in grado di abbinare qualità sempre più elevata e sostenibilità.

Proprio sulla sostenibilità Betonrossi concentra da tempo significativi investimenti a supporto di questo obiettivo generale, proponendo soluzioni ecosostenibili grazie a intense attività di ricerca e lo sviluppo. Il continuo aggiornamento e miglioramento delle tecnologie produttive e delle analisi consentono quindi all’azienda di presentarsi sul mercato con calcestruzzi di alta qualità.

La sfida

L’attività di Betonrossi è accompagnata da un’ampia produzione di documenti da digitalizzare – principalmente documenti di trasporto (DDT) dei prodotti e fatture – che raggiungono quota 700.000 ogni anno.

In prima battuta, proprio per rendere più efficiente il processo di fatturazione, oltre 15 anni fa l’azienda si era affidata a PFU (EMEA), per digitalizzare tutte le fatture cartacee ricevute quotidianamente, da condividere successivamente con i responsabili per l’approvazione dei pagamenti. Un processo che nel corso degli anni, con l’avvento della fatturazione elettronica, è diventato obsoleto.

Lo spirito di innovazione che contraddistingue Betonrossi ha portato l’azienda a concentrarsi sull’ottimizzazione della gestione dei documenti di trasporto, processo ancora fortemente analogico. Una volta emesso, il DDT viene portato in cantiere dove spesso viene modificato a penna dai responsabili. Questi cambiamenti devono essere poi correttamente implementati e salvati per consentire l’emissione di fatture corrette, prima che il documento venga consegnato alla sede centrale di Piacenza per essere digitalizzato e condiviso per approvazione. Una volta che l’ordine viene approvato digitalmente si può procedere con la fatturazione. La digitalizzazione permette di rilevare anche le modifiche apportate a penna e consente un’alta precisione. Ogni DDT ha un codice a barre dedicato che viene automaticamente rilevato dallo scanner, che salva il nuovo documento di trasporto nella posizione corretta.

La soluzione

Per rispondere alle nuove esigenze di digitalizzazione, dei documenti di transporto, Betonrossi si è affidata ancora una volta a PFU (EMEA), grazie al prezioso supporto garantito da Ateikon, partner che da oltre 20 anni sviluppa e avvia sistemi informativi aziendali ed interaziendali.

L’azienda ha quindi scelto e implementato inizialmente lo scanner fi-6670, soluzione in grado di digitalizzare diversi formati di documento, garantendo una qualità di scansione sempre elevata, sostituito dopo anni di utilizzo e diversi milioni di documenti acquisiti, con il nuovo modello fi-7600, che offre prestazioni ancora più elevate.

Lo scanner permette a Betonrossi di snellire i processi di acquisizione, che ora avvengono tramite una rapida lettura dei codici a barre, che a loro volta vengono inseriti in modo automatico nel database aziendale per l’archiviazione. Inoltre, è possibile anche conciliare i documenti, correggendo eventuali errori, per ridurre i tempi di gestione e velocizzare ulteriormente il processo di approvazione.

Benefici

Digitalizzazione dei documenti precisa, affidabile e veloce

Automazione dei processi

Riduzione degli errori

Incremento della produttività

Il risultato

“Dopo l’esperienza positiva della digitalizzazione delle fatture, PFU (EMEA) è stata la scelta naturale anche per l’ottimizzazione della gestione dei documenti di trasporto”m sottolinea Andrea Landi Amministratore Delegato di Betonrossi. “La precisione delle scansioni è un elemento fondamentale nelle nostre attività, data la mole e l’importanza dei documenti che produciamo ogni anno”.

“Grazie a PFU (EMEA), abbiamo un controllo maggiore della gestione e dei processi che ci ha permesso di aumentare il livello di automazione ed efficienza, incrementando la produttività e riducendo in modo significativo le possibilità di errore”, aggiunge Gianluca Barani, Responsabile I.T. & Automazione Emilia e Lombardia di Betonrossi.

A conferma del proprio DNA votato all’innovazione, per stare al passo con i tempi l’azienda sta valutando di effettuare un upgrade a una soluzione di acquisizione tramite lettura di QR code, modalità sempre più utilizzata nel corso degli ultimi tempi.