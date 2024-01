Berkeley SkyDeck Europe Milano è il progetto dall’acceleratore dell’Università di Berkeley UC, dall’hub di innovazione Cariplo Factory e dal gruppo internazionale di real estate Lendlease, sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo

Parte il 18 gennaio la nuova call per startup che verranno selezionate per partecipare al programma di accelerazione Berkeley SkyDeck Europe, Milano – il progetto lanciato dall’acceleratore dell’Università di Berkeley UC Berkeley SkyDeck, dall’hub di innovazione italiano Cariplo Factory e dal gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione urbana Lendlease, sostenuto economicamente anche da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Il programma di accelerazione, giunto ormai alla sua quinta edizione, si svolgerà in parte a Berkeley e in parte a Milano, nel contesto di MIND – Milano Innovation District.

SkyDeck Europe ricerca soluzioni innovative nei principali settori di mercato

In linea con il focus di Berkeley SkyDeck, anche SkyDeck Europe concentra la propria ricerca di soluzioni innovative nei principali settori di mercato, come per esempio aerospace, cybersecurity, B2B software as a service, enterprise software, fintech, generative AI, greentech, healthtech. Le startup avranno tempo fino al 14 febbraio per candidarsi.

Si procederà poi alla valutazione delle candidature e alle interviste per selezionare fino a 10 startup che avranno la possibilità di confrontarsi con uno dei migliori acceleratori al mondo e accederanno a un programma di accelerazione di 6 mesi, che avrà inizio ai primi di maggio.

Il programma in due semestri

Il programma prevede

un primo trimestre curato dal team di Berkeley SkyDeck, al quale le startup potranno partecipare di persona direttamente nella sede statunitense e online

e un secondo trimestre curato dal team di Cariplo Factory, che si svolgerà online e in presenza presso MIND. Ogni startup sarà seguita da 3 mentor (due europei e uno statunitense), avrà accesso a un network internazionale di investitori, e verrà formata su tematiche fondamentali quali il go to market, il product development e le attività di fundraising.

Il trimestre italiano farà anche leva sull’attivazione delle competenze, dei laboratori e dei network delle università selezionate attraverso il bando promosso da Fondazione Cariplo: Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Università degli Studi dell’Insubria, Istituto Universitario di Studi Superiori Pavia e Università degli Studi di Bergamo.

Inoltre, le startup selezionate per il percorso di accelerazione potranno beneficiare di un investimento di 145 mila euro da parte del fondo di investimenti collegato al programma e avranno l’opportunità di presentare il proprio progetto a un network di investitori internazionali durante il Demo Day, in programma prossimo ottobre.

Obiettivo di SkyDeck Europe: centrato!

L’iniziativa è alla sua quinta edizione dopo aver ricevuto, nei primi due anni di attività, 2.578 richieste di candidatura da ogni parte del mondo, aver accompagnato nella crescita 36 startup provenienti da Argentina, Armenia, Francia, Germania, Israele, Italia, Messico, Svizzera, Ucraina, UK, USA, che hanno ricevuto investimenti dal programma per 5,2 milioni di euro e raccolto più di 4 milioni di euro tra investitori esterni e grant.

L’obiettivo di SkyDeck Europe è quello di accompagnare la crescita di startup selezionate nel triennio di attività 2022-2024, garantendo anche il collegamento con operatori finanziari qualificati, in grado di supportare lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali attraverso investimenti in equity. Infatti, la nascita di SkyDeck Europe – resa possibile grazie al contributo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo – è volta alla creazione di un forte ecosistema europeo di imprese innovative e si prefigge, da un lato, di assimilare metodologie e best practice per la valorizzazione della ricerca grazie alla collaborazione con l’Università della California, Berkeley, dall’altro, di rafforzare l’ecosistema locale mettendo a fattor comune le competenze delle Università e degli incubatori del territorio attraverso un modello di collaborazione diffusa.

“Abbiamo fondato SkyDeck Europe nella speranza di creare un programma che potesse essere il principale acceleratore europeo per startup in grado di cambiare il mondo – afferma Caroline Winnett, Executive Director di Berkeley SkyDeck. – Siamo orgogliosi di continuare a supportare startup internazionali ed entusiasti di valutare le candidature a questa nuova call, al fine di trovare le aziende con il più alto potenziale per cambiare i loro settori e persino il mondo”.

“Non possiamo che essere soddisfatti dei risultati di SkyDeck Europe che, dopo due anni e giunto alla sua quinta edizione, è ormai un’istituzione nell’ecosistema dell’innovazione europeo e internazionale, attirando startup di livello sempre più alto – aggiunge Anders Nilsson, SkyDeck Europe Program Leader di Cariplo Factory. – La nostra ambizione è quella di crescere ulteriormente: nei prossimi mesi, infatti, confidiamo di ampliare ulteriormente il nostro network per accompagnare sul mercato le startup in modo sempre più efficace.”

“SkyDeck Europe si è rivelato una leva straordinariamente attrattiva per tantissimi talenti che, grazie alle loro competenze e alle loro ambizioni, stanno contribuendo allo sviluppo di MIND e in generale del nostro territorio – commenta Carlo Mango, Direttore dell’Area Ricerca Scientifica e Tecnologica di Fondazione Cariplo. – È la dimostrazione che l’ecosistema italiano di ricerca e innovazione può essere attrattivo per startup provenienti non solo dall’Europa ma da tutto il mondo, grazie alle dinamiche di contaminazione virtuosa tra le startup, le imprese locali e i nostri atenei.”