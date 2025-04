Anche una start-up italiana tra le 8 imprese emergenti per l’edizione 2025 del programma Amazon Sustainability Accelerator: dal cioccolato equo e solidale ai prodotti skincare realizzati con fondi di caffè riciclati, la sostenibilità al centro

Presentiamo le otto start-up che partecipano alla nuova edizione dell’Amazon Sustainability Accelerator, il programma pensato per aiutare le imprese emergenti con idee innovative a costruire un futuro più sostenibile.

Durante le dieci settimane di durata del programma, le start-up selezionate

riceveranno una sovvenzione a fondo perduto,

parteciperanno a workshop condotti da esperti,

usufruiranno di una mentorship specializzata da parte di Amazon

e avranno accesso a risorse informatiche all’avanguardia grazie ad Amazon Web Services.

Le otto start-up protagoniste di questa edizione affrontano tematiche che spaziano dall’economia circolare alle condizioni di lavoro etiche.

Le aziende partecipanti sono

Hygge [Italia]: Hygge considera gli animali domestici come parte integrante della famiglia, per questo offre alimenti e snack di alta qualità. L’azienda italiana utilizza ingredienti di prima scelta provenienti da filiere locali per garantire salute, gusto e sicurezza. La sua filosofia si basa sull’utilizzo di materie prime di qualità e sulla riduzione dell’impatto ambientale. AuraSkin [Grecia]: AuraSkin trasforma i fondi di caffè esausti in prodotti skincare, come balsami per labbra, creme viso e creme solari per uso quotidiano. L’azienda offre alle caffetterie una soluzione pratica per convertire i propri rifiuti in ingredienti pregiati, creando ulteriori opportunità di guadagno per queste attività e affrontando al contempo le sfide legate ai rifiuti industriali. Bantu Chocolate [Regno Unito]: Bantu Chocolate mira ad affrontare le sfide ambientali ed etiche nel settore della produzione del cacao attraverso un modello produttivo integrato e verticale. La struttura retributiva dell’azienda garantisce salari superiori agli standard Fairtrade. Bantu propone prodotti a base di cacao realizzati con ingredienti naturali e genuini ottenuti attraverso metodi come l’agricoltura rigenerativa, con credenziali di produzione etica verificate che garantiscono trasparenza dal campo allo scaffale. Composty [Regno Unito]: Composty mira a contrastare l’inquinamento da microplastiche e il cambiamento climatico causato dagli strumenti di pulizia convenzionali producendo alternative resistenti e prive di plastica. Le loro spugne e i loro panni garantiscono l’efficacia di pulizia e si degradano naturalmente al termine del loro ciclo di vita. Grace & Green [Regno Unito]: Grace & Green è una B Corp (un’azienda certificata per il rispetto di rigorosi standard di responsabilità sociale e ambientale) che offre una gamma di prodotti per il ciclo mestruale, dai tamponi e assorbenti biologici certificati alla biancheria intima riutilizzabile. Con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e la sicurezza, tutti i prodotti dell’azienda sono realizzati con materiali biologici privi di sostanze chimiche nocive, tossine e coloranti artificiali. Horée [Francia]: Horée è un’azienda pioniera nel settore dei cosmetici naturali a base di ingredienti biologici provenienti da frutta e verdura di stagione. L’azienda francese produce prodotti di bellezza 100% vegani e senza plastica, realizzati con ingredienti presenti in natura e privi di sostanze artificiali. KWERKY [Regno Unito]: KWERKY ha sviluppato un’alternativa al latte in polvere senza additivi a base di avena e piselli. Secondo le analisi, il processo di produzione della start-up britannica comporta emissioni di CO2 inferiori rispetto a quelle derivanti dalla produzione tradizionale del latte vaccino e del latte d’avena. Omuu Pet [Irlanda]: Fondata da un chirurgo veterinario, Omuu Pet sviluppa prodotti innovativi per animali domestici basati sulla scienza nutrizionale e su studi clinici. L’azienda irlandese utilizza fonti proteiche innovative, tra cui ingredienti a base di insetti che richiedono risorse significativamente inferiori rispetto alle proteine animali convenzionali.

Oltre 50 start-up, supportate in questi anni dal Sustainability Accelerator

Ad oggi, l’Acceleratore ha supportato oltre 50 start-up, aiutandole a incrementare le vendite fino al 700%. Le prime due edizioni del programma hanno permesso di raccogliere finanziamenti per un totale di 45 milioni di euro.

“È stimolante vedere gli imprenditori mettere la sostenibilità al centro dell’innovazione”, ha affermato Priyanka Wadhawan, Direttore dei Servizi ai Partner di Vendita di Amazon. “Dal suo lancio, Amazon Sustainability Accelerator ha già supportato oltre 50 start-up a creare e scalare prodotti con un impatto ridotto sull’ambiente. Sono entusiasta di dare il benvenuto a queste aziende innovative nel nostro programma 2025 e impaziente di scoprire come daranno vita alle loro idee per un futuro sostenibile”.

Il programma Amazon Sustainability Accelerator è realizzato in collaborazione con la principale agenzia europea per l’innovazione climatica, Climate-KIC, e con i consulenti di strategia innovativa Growth Studio, con l’obiettivo di aiutare le start-up a crescere e sviluppare i propri piani aziendali.

“Siamo entusiasti di supportare la quarta edizione dell’Amazon Sustainability Accelerator con il nostro programma di mentoring”, ha dichiarato Paul Finch, cofondatore di Growth Studio. “Interverremo come responsabili della crescita di ciascun team, lavorando fianco a fianco con i fondatori per garantire gli investimenti, aumentare le vendite e preparare le aziende alla vendita al dettaglio. I precedenti gruppi hanno raccolto oltre 45 milioni di euro, hanno visto i loro prodotti inseriti nei cataloghi di colossi della vendita al dettaglio come Boots e Target, e hanno vinto importanti premi di design in Europa e negli Stati Uniti. Quest’anno puntiamo a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi”.

“Mentre ci prepariamo ad affrontare il quarto anno di sostegno all’Amazon Sustainability Accelerator, Climate-KIC è più determinata che mai ad aiutare le start-up a realizzare il loro pieno potenziale in termini di azione per il clima e trasformazione dello stile di vita. Il nostro obiettivo è dare impulso a una nuova generazione di imprese che contribuiscano in modo significativo alla riduzione e all’eliminazione delle emissioni, aiutandoci a raggiungere la resilienza climatica e uno stile di vita sano e accessibile, in armonia con il nostro pianeta”, ha affermato la dott.ssa Kirsten Dunlop, amministratore delegato del gruppo Climate-KIC.

“Ciò che più mi entusiasma di questo programma sono le opportunità di networking, sia all’interno di Amazon che con le altre start-up del settore impegnate per la sostenibilità. Si tratta di un’opportunità straordinaria per ampliare le nostre competenze in materia di sviluppo aziendale e di gestione”, ha dichiarato Samuele Nannini, CEO di Hygge.