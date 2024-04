Il Comune di Sacile – in Friuli Venezia Giulia – e WINDTRE hanno firmato il protocollo d’intesa per servizi innovativi e digitalizzati per cittadini e imprese

Il Comune di Sacile – primo ente comunale in Friuli Venezia Giulia – e WINDTRE hanno firmato oggi al Municipio un protocollo d’intesa per sviluppare le competenze tecnologiche dell’amministrazione pubblica e servizi innovativi per cittadini e imprese.

Prenderà tra breve inizio la costituzione di un tavolo di lavoro per verificare la possibilità di realizzare ed estendere progetti negli ambiti Smart City, Education e Innovation Hub sul territorio. Nel quadro del protocollo d’intesa, WINDTRE organizzerà anche la “Smart City Transformation Academy”, un’iniziativa di educazione digitale focalizzata sulle tecnologie digitali al servizio del miglioramento ambientale, il risparmio energetico e l’innovazione come driver del cambiamento per le Pubbliche Amministrazioni.

L’azienda collabora attivamente con le istituzioni locali per promuovere la transizione digitale verso una città smart con soluzioni che ottimizzano la mobilità intelligente attraverso l’utilizzo dei data analytics, tutelano l’ambiente e migliorano i servizi per i cittadini, con l’obiettivo di disegnare una transizione digitale “green” per il territorio comunale.

Contribuire allo sviluppo e alla crescita della città

“Quello di Sacile è il primo protocollo d’intesa sottoscritto da WINDTRE in Friuli-Venezia Giulia”, ha dichiarato Davide Furlan Area Manager Nordest Vendita Corporate. “Siamo orgogliosi di poter affiancare la municipalità per condividere competenze e professionalità e supportare la digitalizzazione del territorio con l’obiettivo di migliorare i servizi e la qualità di vita dei cittadini, semplificare e velocizzare la PA locale e contribuire allo sviluppo e alla crescita della città”.

Il Sindaco di Sacile, l’ing. Carlo Spagnol ha commentato “Negli ultimi anni è diventata sempre più rilevante la necessità di traghettare l’ente in un comune sostenibile, smart e intelligente. Con la partnership avviata con WINDTRE, la città di Sacile vuole acquisire quegli strumenti digitali utili a fare la propria parte per realizzare interventi innovativi, in un’ottica di collaborazione tra pubblico e le opportunità provenienti dal partenariato con il privato: il protocollo firmato con WINDTRE va in questa direzione, per consentire alla città di Sacile di guardare al futuro con soluzioni sostenibili”.

Smart City Windtre, per la trasformazione urbana e sostenibile delle città italiane

Uno dei dieci obiettivi concreti, misurabili ed integrati nel business del piano di sostenibilità WINDTRE è quello di mettere il digitale al servizio delle Smart City e disegnare insieme alle amministrazioni locali la trasformazione urbana e sostenibile delle città italiane per migliorare l’ambiente, la salute e la qualità della vita delle persone. L’azienda si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito delle tre dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance) e promuove da anni soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo con un approccio quantitativo e risultati tangibili e continuativi nel tempo.