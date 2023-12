In questo articolo analizziamo il valore di ETH e le sue prospettive per il 2024.

Il mercato delle criptovalute ha mostrato un forte rimbalzo ieri dopo che la Federal Reserve americana ha preannunciato misure contro la stretta monetaria.

Nella riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 13 dicembre, la banca centrale americana ha mantenuto invariato il tasso di interesse di riferimento a 525 – 550 punti base.

Le principali criptovalute hanno mostrato un immediato aumento dei loro valori dopo la decisione della FED, con il prezzo del Bitcoin che è salito del 5% per riconquistare la soglia dei 43.000 dollari. Il prezzo di Ethereum ha mostrato un rimbalzo ancora più forte, in rialzo del 6% per attestarsi attualmente a 2.300 dollari.

Prima della decisione del FOMC di mercoledì, ETH veniva scambiato vicino alla soglia dei 2.175 dollari e si trovava di fronte alla possibilità di scendere al di sotto della sua zona di supporto più cruciale, che va da 1.934 dollari a 2.160 dollari. In questa zona oltre 5,58 milioni di indirizzi avevano precedentemente acquistato quasi 40 milioni di token $ETH.

Un breakout ribassista al di sotto di questo intervallo avrebbe potuto portare il prezzo di Ethereum a scendere al livello di 1.800 dollari. Tuttavia, ora, dopo essere rimbalzato con successo da questa zona, gli analisti ritengono che ETH potrebbe raggiungere il prezzo di 3.400 dollari nelle prossime settimane.

VAI SUL SITO DI BITCOIN MINETRIX

Le decisioni del presidente della FED Jerome Powell fanno volare i prezzi delle criptovalute

La Federal Reserve ha deciso di mantenere invariato il tasso di interesse, soddisfacendo le aspettative del mercato. Tuttavia, più che i tassi in sé, è stata la posizione sorprendentemente accomodante del presidente della Fed Jerome Powell a dare un segnale verde agli investitori.

Powell ha rivelato che un altro rialzo dei tassi di interesse è ormai improbabile, sottolineando che la banca centrale è soddisfatta dei progressi compiuti nella lotta per ridurre l’inflazione al 2%.

Considerando che l’inizio dell’atteggiamento accomodante della Fed potrebbe anche coincidere con il prossimo halving di Bitcoin e l’approvazione degli ETF spot su Bitcoin, si prevede che il primo trimestre finanziario del 2024 sarà una fase estremamente rialzista per il mercato delle criptovalute.

Anche il token basato su Ethereum “Bitcoin Minetrix” potrebbe esplodere?

Un potenziale rialzo dei prezzi di Ethereum fornisce anche una spinta ai token basati su ETH, soprattutto se hanno importanti casi d’uso nel mondo reale. Uno di questi token ERC-20 è $BTCMTX, la criptovaluta nativa di Bitcoin Minetrix.

Bitcoin Minetrix è un’innovativa piattaforma di cloud mining che rende il mining di criptovalute estremamente semplice per gli investitori di tutti i giorni.

Il tradizionale settore minerario di Bitcoin è stato dominato da ricche società per oltre un decennio, senza lasciare opportunità agli investitori al dettaglio. Anche il costo degli investimenti e delle competenze tecniche necessarie è salito alle stelle.

D’altra parte, gli utenti di Bitcoin Minetrix possono estrarre Bitcoin e accumulare premi BTC passivi, semplicemente mettendo in staking i token $BTCMTX. Possono acquistare e mettere in staking i token in cambio di crediti minerari, che possono successivamente essere bruciati per una percentuale dei rendimenti o del tempo di cloud mining, entrambe le opzioni che portano a ricompense in BTC.

La dashboard stake-to-mine di Minetrix rende l’intero processo semplice come fare clic su alcuni pulsanti.

Questo approccio di cloud mining tokenizzato è superiore ad altre piattaforme, grazie alla sua elevata trasparenza e decentralizzazione. Ad esempio, gli investitori possono scegliere di annullare la partecipazione e vendere i propri token in qualsiasi momento, il che rappresenta un miglioramento significativo rispetto ai contratti a lungo termine basati su contanti richiesti da altre piattaforme di cloud mining.

Con il prossimo mercato rialzista che si avvicina rapidamente, il settore del crypto mining è destinato a diventare estremamente redditizio e l’utilità di Bitcoin Minetrix sarà molto richiesta. L’interesse per il token $BTCMTX è già evidente, considerando che in soli due mesi ha raccolto oltre 5,2 milioni di dollari in prevendita.

Il progetto ha anche annunciato un airdrop da $ 30.000 in cui 10 fortunati vincitori vinceranno $ 3.000 in token $ BTCMTX.

VAI SUL SITO DI BITCOIN MINETRIX