Saranno utilizzate soluzioni per il trasporto pubblico a idrogeno

Le città italiane stanno abbracciando sempre più i benefici delle soluzioni sostenibili per efficientare il trasporto pubblico. In questa direzione DBA Group S.p.A. ha annunciato l’incarico, attraverso la controllata DBA PRO. S.p.A., relativo alla gara, indetta da APT (Azienda Provinciale Trasporti) di Gorizia, per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una stazione per il rifornimento di idrogeno rinnovabile per il servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Monfalcone.

La controllata DBA PRO. S.p.A. opererà come progettista indicato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito da SOL S.p.A. e CEDEM Scarl, aggiudicatario del contratto di costruzione del nuovo impianto di generazione e distribuzione di idrogeno rinnovabile per un importo di circa 9,4 milioni di euro. Il valore dell’incarico conferito a DBA PRO. per la progettazione esecutiva ammonta ad Euro 180.000 di competenza 2024.

Il progetto è finanziato dall’Unione Europea tramite il programma NextGenerationEU – PNRR (Missione 2, Componente 2, Investimento 3.3) e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

“L’aggiudicazione di questa gara – ha commentato Raffaele De Bettin, CEO di DBA Group – ci consente di affermarci come partner strategico nella promozione della sostenibilità ambientale e della mobilità ecologica, impegnandoci attivamente nella trasformazione del trasporto pubblico del Paese. Il nostro obiettivo come Gruppo è quello di giocare un ruolo da protagonista nello sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile e nell’iniziativa per il Comune di Monfalcone metteremo a disposizione di APT tutte le competenze maturate nei progetti per il trasporto pubblico a idrogeno delle città di Venezia e Modena, e negli oltre 20 per il trasporto pubblico ‘green’ – elettrico e a biometano – realizzati per le principali città italiane negli ultimi due anni”.