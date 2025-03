Amazon Bedrock offre alle organizzazioni in Italia la possibilità di sviluppare e scalare applicazioni di intelligenza artificiale generativa

Amazon Web Services (AWS) ha annunciato oggi che Amazon Bedrock, un servizio completamente gestito che consente ai clienti di individuare e accedere con facilità a Large Language models (LLM) ad alte prestazioni per i loro specifici casi d’uso legati all’intelligenza artificiale (AI) generativa, è ora disponibile nella Regione AWS Europe (Milano).

Per aiutare a sfruttare rapidamente questa nuova tecnologia, Amazon Bedrock è stato reso generalmente disponibile per i clienti in tutto il mondo in regioni selezionate, a partire dal 2023. La disponibilità di Amazon Bedrock in Italia è per supportare le organizzazioni pubbliche e private, in particolare quelle nei settori regolamentati, nell’adozione di tecnologie innovative basate sull’AI generativa. Permettendo ai clienti di scegliere dove eseguire e archiviare le proprie applicazioni, permette agli utenti finali che necessitano di avere bassa latenza, performance ottimali grazie alla prossimità geografica. Questo aspetto è cruciale per applicazioni AI avanzate come la generazione di contenuti in tempo reale, esperienze interattive e analisi di conversazioni istantanee.

Amazon Bedrock, un servizio sicuro e flessibile per l’Italia

“L’arrivo di Amazon Bedrock in Italia segna un nuovo capitolo nel nostro impegno verso questo straordinario paese. Sappiamo che le aziende italiane, dai vigneti a conduzione familiare alle aziende manifatturiere di livello mondiale, hanno esigenze specifiche quando si tratta di adottare l’AI. Ecco perché siamo orgogliosi di offrire un servizio sicuro e flessibile che permette alle organizzazioni italiane di sperimentare, innovare e scalare i loro progetti di AI in modo allineato con i loro specifici obiettivi e valori. Amazon Bedrock consente ai nostri clienti italiani di avere libertà di scelta nei modelli che utilizzano, rispettare la riservatezza e ottenere un vantaggio in termini di costi”, ha dichiarato Julien Groues, VP AWS per Francia e Europa Meridionale.

A partire da oggi, i clienti che utilizzano la Regione Europa (Milano) possono accedere all’ultima generazione di modelli di intelligenza artificiale generativa, tra cui: Amazon Titan (Titan Text Embeddings v2), e i modelli di comprensione Amazon Nova (Amazon Nova Lite, Amazon Nova Micro e Amazon Nova Pro), tramite un’unica API.

Amazon Nova Micro: un modello esclusivamente testuale che offre risposte a latenza minima a costi estremamente contenuti.

Amazon Nova Lite: un modello multimodale a costi molto bassi, che elabora con straordinaria rapidità input di immagini, video e testo per generare output testuali.

Amazon Nova Pro: un modello multimodale altamente performante che offre la migliore combinazione di precisione, velocità e costo per un’ampia gamma di attività.

Questi modelli supportano oltre 200 lingue, consentono il fine-tuning su testo e immagini, e facilitano l’integrazione con dati e applicazioni proprietarie attraverso funzionalità di Amazon Bedrock, come Amazon Bedrock Knowledge Bases. Questa suite di modelli è progettata per soddisfare le diverse esigenze dei clienti AWS, dalla massima efficienza economica alle prestazioni più avanzate, garantendo flessibilità e scalabilità in linea con i principi di innovazione continua di AWS.

Amazon Bedrock offre inoltre potenti funzionalità per sviluppare applicazioni di AI generativa compatibili con i programmi di conformità in materia di sicurezza e privacy, inclusi GDPR e HIPAA. Tra le funzionalità principali troviamo Guardrails for Amazon Bedrock, che aiuta a implementare misure di salvaguardia personalizzate per specifici casi d’uso e politiche di AI responsabile, migliorando la sicurezza e la privacy delle interazioni degli utenti, bloccando fino all’85% dei contenuti potenzialmente dannosi.

AWS offre ai propri clienti gli strumenti, le risorse e la formazione necessari per favorire innovazioni nell’AI generativa in modo responsabile e sicuro.

Clienti e partner AWS all’avanguardia nell’innovazione dell’AI generativa

Diverse organizzazioni in tutta Italia stanno già utilizzando l’intelligenza artificiale generativa per una vasta gamma di applicazioni, tra cui il miglioramento della produttività, la creazione di esperienze utente innovative e la trasformazione dei modelli di lavoro.

L ‘Università di Padova sta potenziando la comunità di 100.000 docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti con il potere trasformativo dell’intelligenza artificiale generativa, alimentata da Amazon Bedrock e basata su modello Claude di Anthropic. “La nostra piattaforma personalizzata, Lucrez-IA, si integra perfettamente anche con Moodle per fornire chatbot intelligenti specifici per ogni corso che offrono supporto 24 ore su 24,consentendo ai nostri 4.000 professori di concentrarsi maggiormente sulla didattica e la ricerca. Le capacità multilingue di Lucrez-IA garantiscono un accesso inclusivo per la nostra base di utenti diversificata a livello globale. Inoltre, i nostri ricercatori possono ora sfruttare gli avanzati strumenti di analisi documentale di Lucrez-IA per sbloccare nuove intuizioni partendo da relazioni, pubblicazioni e ricerche pregresse, accelerando la scoperta scientifica. Questa innovazione è stata raggiunta nel rispetto dei più alti standard di riservatezza dei dati, sicurezza e integrità etica – i pilastri dell’adozione responsabile dell’IA.” afferma la Rettrice prof.ssa Daniela Mapelli.

Supportare l’acquisizione di nuove competenze e l’imprenditorialità in GenAI

Per rendere i benefici dell’AI accessibili al maggior numero possibile di persone, Amazon si è impegnata a formare 200.000 studenti in Italia su competenze STEM entro la fine del 2026, attraverso programmi come AWS Academy, AWS Educate e le risorse di apprendimento sul cloud della AWS Skills to Jobs Tech Alliance. AWS rinnova il proprio impegno verso i clienti e le comunità locali in Italia, annunciando un investimento di oltre 1,2 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per ampliare le infrastrutture cloud e i servizi nella Regione AWS Europe (Milano). L’investimento contribuirà a generare un impatto economico stimato di 880 milioni di euro sul PIL italiano entro il 2029 e a creare circa 5.500 posti di lavoro. Tale iniziativa si aggiunge all’investimento iniziale di 2 miliardi di euro per il lancio della Regione AWS Europe (Milano) nel 2022.