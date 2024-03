In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza, è fondamentale affrontare la disparità di genere, che ancora persiste nel settore della cybersecurity

Sebbene il settore abbia registrato una crescita significativa nel corso degli anni, le donne continuano a essere sottorappresentate nel campo della cybersecurity e, secondo Cybersecurity Ventures, nel 2021 ricoprivano solo il 25% della forza lavoro impiegata nel settore. Il futuro è però incoraggiante: si prevede, infatti, che entro il 2025 le donne occuperanno il 30% di queste posizioni, aumentando fino al 35% entro il 2031.

L’Italia, secondo il Global Gender Gap Report 2023

Il Global Gender Gap Report 2023 del World Economic Forum (WEF) che ogni anno rileva lo stato del divario di genere nel mondo, posiziona il nostro Paese al 79esimo posto rispetto ai 146 paesi analizzati, con una perdita di 16 posizioni rispetto alle rilevazioni del 2022, incrementando il divario rispetto a numerosi Paesi dell’eurozona. Si rileva una progressione di soli 4,1 punti percentuali dalla prima edizione del rapporto nel 2006. Questo significa che l’anno di raggiungimento dell’uguaglianza di genere previsto rimane in maniera allarmante lo stesso dell’edizione dello scorso anno: il 2154.

Perché la diversità è importante?

La diversità sul posto di lavoro non è solo una parola d’ordine, ma un catalizzatore di successo. Ecco perché la presenza di un maggior numero di donne nella cybersecurity non è solo un bene per le aziende, ma anche per il settore e la società nel suo complesso:

Per tenere conto dell’eterogeneità della domanda. Nell’era digitale di oggi, i prodotti tecnologici sono utilizzati da persone di tutti i generi. Con il coinvolgimento attivo delle donne nello sviluppo dei prodotti, ci assicuriamo che la tecnologia risponda alle esigenze di tutti, affrontando efficacemente le diverse prospettive e preferenze dei consumatori. Per ispirare le generazioni future. Per colmare il divario di genere nelle carriere STEM, dobbiamo coltivare l’interesse delle ragazze per questi campi fin dalla più tenera età. Quando giovani ragazze vedono donne che hanno successo nella cybersecurity e ricoprono posizioni di rilievo, questo diventa per loro un obiettivo raggiungibile. Aziende come Check Point Software, in cui metà dei responsabili C-Level è costituita da donne, rappresentano un importante esempio. Per promuovere l’innovazione. La diversità favorisce la creatività e l’innovazione. In un campo così dinamico come quello della cybersecurity, nuove prospettive e approcci innovativi per affrontare e risolvere i problemi rappresentano elementi di successo che permettono di stare davanti alla concorrenza. Alcuni studi hanno dimostrato che i team composti da persone di diverso genere prendono decisioni aziendali migliori nel 73% dei casi. Per garantire equità sociale: parità di retribuzione per lo stesso lavoro. Una pietra miliare della parità di genere nella forza lavoro è garantire la parità di retribuzione a parità di lavoro. Iniziative a sostegno della parità salariale tra i generi dimostrano un impegno verso l’equità e l’uguaglianza. Questa pratica non solo migliora la cultura del luogo di lavoro, ma stabilisce anche uno standard da seguire per le industrie, sottolineando l’importanza di un trattamento equo e di opportunità per tutti, indipendentemente dal genere.

Le iniziative di Check Point Software

Check Point Software Technologies Ltd. è un esempio di come le aziende possano dare il buon esempio nel promuovere la diversità e l’inclusione di genere, attraverso alcune sue iniziative:

Secure Academy Program. Attraverso partnership con università e istituti scolastici di tutto il mondo, Check Point include la cybersecurity nei programmi di studio accademici, incoraggiando una gamma diversificata di studenti a esplorare e a eccellere in questo settore cruciale.

Attraverso partnership con università e istituti scolastici di tutto il mondo, Check Point include la cybersecurity nei programmi di studio accademici, incoraggiando una gamma diversificata di studenti a esplorare e a eccellere in questo settore cruciale. Programma per i laureati . Pensato per i neolaureati in ingegneria, vendite e altre discipline, questo programma offre un ponte verso il settore della cybersecurity, fornendo mentorship, esperienza pratica e opportunità di sviluppo della carriera.

. Pensato per i neolaureati in ingegneria, vendite e altre discipline, questo programma offre un ponte verso il settore della cybersecurity, fornendo mentorship, esperienza pratica e opportunità di sviluppo della carriera. Check Point Mind: Un’iniziativa di formazione completa, che offre una serie di opportunità di apprendimento sulla cybersecurity, garantendo ai professionisti di rimanere aggiornati sulle ultime novità del settore, promuovendo una cultura di apprendimento continuo e innovazione.

Questi programmi dimostrano l’impegno di Check Point Software nel coltivare i talenti, promuovere la diversità di genere e dotare la futura forza lavoro delle competenze necessarie per avere successo nella cybersecurity. Investendo nella formazione e nello sviluppo professionale, Check Point non solo contribuisce a colmare il divario di genere, ma rafforza anche il panorama complessivo della cybersecurity, rendendolo più resistente alle minacce di un mondo sempre più digitale.

Donne: scegliere una carriera nella sicurezza informatica

Per colmare il divario di genere in questo settore, è fondamentale incoraggiare un maggior numero di donne a intraprendere carriere nella tecnologia e nella cybersecurity.

Una carriera nella cybersecurity non è solo redditizia ma anche molto gratificante, come dimostra la costante richiesta di figure in questo ambito, la soddisfazione sul lavoro e la possibilità di avere un impatto significativo sul panorama della sicurezza digitale. Grazie a iniziative come quelle di Check Point Software, i percorsi di ingresso nel mondo della cybersecurity diventano sempre più accessibili e attraenti, soprattutto per le donne che vogliono entrare ed eccellere in questo campo.

La stessa Rupal Hollenback, Presidente di Check Point Software Technologies, crede nell’importanza dell’inclusività sul posto di lavoro, sia per il personale che per l’azienda. “All’interno di Check Point Software, il nostro team esecutivo vanta un notevole equilibrio, con la metà dei suoi membri donne, che ricoprono ruoli non tradizionali e stereotipati, come il responsabile delle operazioni aziendali, il Chief Product Office e il Chief Technology Officer. Promuovere l’inclusività non è solo un beneficio per l’umanità, ma un vantaggio strategico per le aziende, in quanto si traduce in una maggiore innovazione e successo, diventando un motore fondamentale per una crescita aziendale sostenibile“.

In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza, è fondamentale riconoscere l’importanza di promuovere la diversità e di coltivare i talenti a tutti i livelli del settore della cybersecurity. Attraverso sforzi concertati per l’istruzione, lo sviluppo professionale e la difesa della parità di retribuzione, organizzazioni come Check Point Software sono fondamentali non solo per ridurre il divario di genere, ma anche per fortificare il settore della cybersecurity contro il panorama di minacce in crescita nel nostro mondo guidato dalla tecnologia digitale.

Per questo motivo, colmare il divario di genere nella cybersicurezza non è solo una questione di uguaglianza: è un investimento nell’innovazione, in un migliore processo decisionale e in un futuro in cui le esigenze di tutti sono considerate nel mondo della tecnologia.