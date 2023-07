I quattro ambiti di ricerca a cui si rivolge il bando di Cyber 4.0 sono: soluzioni core di cybersecurity, Aerospace, Automotive, Healthcare. Pronti 2,6 milioni di euro per Startup, PMI e grandi Imprese.

C’è tempo fino al 30 settembre per rispondere alla call di Cyber 4.0, il Centro di competenza nazionale ad alta specializzazione sulla Cybersecurity, relativa al bando del valore complessivo di 2,6 milioni di euro per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, per progetti di innovazione in quattro aree: Cybersecurity Core, Aerospace, Automotive, e-Health.

I budget del bando lanciato da Cyber 4.0

La call di Cyber 4.0 si rivolge a imprese di ogni dimensione, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative concrete che rispondano alle molte sfide che la transizione digitale apre sul versante della cybersecurity. Queste le aree di ricerca sulle e i budget di cofinanziamento del “bando 1/2023” disponibili per linea di attività:

Cybersecurity Core:

Intelligenza Artificiale

Blockchain

Crittografia e applicazioni

Budget totale 1.000.000 EUR, cofinanziamento massimo per progetto 400.000 EUR

Aerospace:

Protezione di risorse critiche

Protocolli di comunicazione satellitari sicuri

Sfruttamento dei dati satellitari

Budget totale 600.000 EUR, cofinanziamento massimo per progetto 300.000 EUR

Automotive:

Sicurezza del veicolo

Sicurezza del software e delle stazioni di ricarica

Sicurezza della persona

Budget totale 500.000 EUR, cofinanziamento massimo per progetto 300.000 EUR

Healthcare:

Protezione dei dati

Tecnologie sicure per la telemedicina

Anticontraffazione nel settore farmaceutico

Budget totale 500.000 EUR, cofinanziamento massimo per progetto 300.000 EUR

Il sostegno del bando promosso da Cyber 4.0 sarà riconosciuto allo sviluppo delle soluzioni ad alto “Technology readiness level” (Trl, Livello di maturità tecnologica) che verranno proposte da startup, PMI e grandi imprese. Gli organismi di ricerca potranno entrare in collaborazione con le aziende come fornitori di servizi.

Promossa per indirizzare l’innovazione verso il mercato e renderla uno strumento operativo di sviluppo del business, l’iniziativa fa parte di un co-finanziamento totale da 5,1 milioni di euro previsto da Cyber 4.0 tramite bandi per progetti innovativi, ed è il primo di due bandi previsti nel biennio 2023-25. L’obiettivo è favorire la competitività del territorio e del sistema produttivo italiano in termini di impatto sociale, economico, ambientale e occupazionale.

Partenariato tra pubblico e privato per rafforzare le competenze di imprese e PA

Cyber 4.0, uno degli 8 centri di competenza ad alta specializzazione riconosciuti e finanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è un partenariato pubblico-privato, con capofila l’università La Sapienza di Roma, che include più di 40 soci provenienti dal mondo dell’Università e della ricerca, da istituzioni pubbliche, dal mondo privato – grandi aziende e PMI specializzate, associazioni e fondazioni.

Cyber 4.0 svolge attività di rafforzamento delle competenze di imprese e PA, sviluppando iniziative di formazione, programmi di advisory e orientamento, e promuovendo progetti di ricerca e innovazione. L’attività di finanziamento di ricerca e innovazione fa parte della mission istituzionale di Cyber 4.0, che ha già emesso due bandi simili per un valore totale di 2,2 milioni di euro, nel biennio 2021-23.