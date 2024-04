L’azienda italiana grazie alla propria offerta di qualità, competenze ed innovazione punta ad espandersi in tutta Europa

ReeVo vuole diventare il primo cloud cybersecurity provider europeo e punto di riferimento nel mercato del cloud e nel mondo della sicurezza sulla nuvola. L’ambizioso obiettivo dell’azienda italiana, che si definisce come la cassaforte digitale delle aziende europee, nasce da una convinzione supportata da alcuni pilastri differenzianti rispetto ai competitor e dall’eccellenza perseguita e dal continuo investimento sulle competenze ed innovazione.

Innovazione continua

Da oltre 20 anni ReeVo investe in innovazione facendo continuo scouting tecnologico così da offrire servizi e soluzioni all’avanguardia, differenzianti ed efficaci.

Espansione del portfolio

Grazie a due recenti acquisizioni ReeVo ha ampliato la propria offerta sul mercato. In particolare, l’entrata di Itway ha permesso a ReeVo di potenziare il segmento Hybrid e Private Cloud oltre che espandere il know-how e le proprie capacità carrier-grade nei servizi di networking. L’acquisizione di Sighup, invece, ha portato nuove competenze e soluzioni Cloud Native, Kubernetes e DevOps.

Un’offerta completa

ReeVo è uno dei pochi player sul mercato che offre congiuntamente sia soluzioni cloud che di sicurezza integrati by design (anche ad organizzazioni che non scelgono la nuvola targata ReeVo o che hanno un’infrastruttura on-premise) così da proteggere le aziende, i dati e le infrastrutture dei clienti, garantendone la business continuity.

Le soluzioni offerte da ReeVo sono qualitativamente di carattere Enterprise, ma industrializzate per le PMI. In questa direzione, l’azienda italiana offre servizi di IaaS Public Cloud, Provate Cloud, Cloud Ibrido e Kubernetes PaaS. A questo si aggiungono soluzioni per il disaster recovery e la business continuity, backup nel cloud e cloud storage.

Lato sicurezza informatica, invece, ReeVo offre servizi di cybersecurity preventiva e difensiva, ma anche un SOC as-a-Service operativo 24/7/365 ed un pronto intervento agli attacchi cyber sempre disponibile.

Inoltre ReeVo, al contrario degli hyperscaler, non si limita soltanto alla vendita di soluzioni, ma supporta i clienti nella gestione dell’infrastruttura, attirando così ulteriormente le PMI, proprio target di rifetimento

Certificazioni

I servizi cloud, data protection e cybersecurity di ReeVo sono certificati secondo gli standard più stringenti. Allo stesso modo i processi di gestione delle informazioni e quelli operativi sono erogati in maniera conforme alla normativa grazie anche a data center certificati Tier IV ANSI/TIA 942.

L’importanza delle competenze

Oltre ad investire sulla qualità dei servizi offerti, ReeVo punta fortemente sullo sviluppo delle competenze interne così da rafforzare la divisione R&D oltre che per garantire il più alto livello di assistenza ai clienti.

Presenza capillare sul territorio

ReeVo opera sul mercato italiano attraverso un approccio 100% canale. Grazie a circa 300 Partner certificati e 4 distributori, l’azienda riesce a coprire capillarmente l’intero territorio nazionale. A partire dal 2023, ReeVo ha avviato il proprio processo di espansione in Europa dove ha stretto accordi con cinquanta Partner.

Alla conquista dell’Europa

Il processo di internazionalizzazione è iniziato con la Spagna (inizio 2023) per poi proseguire con il mercato Francese. In entrambe le country, l’azienda italiana ha aperto uffici con personale madrelingua ed inaugurato data center locali (1 in Spagna e 2 in Francia) così da permettere alle aziende dei due Stati di poter usufruire di servizi presenti sul proprio territorio ed interfacciarsi con esperti connazionali oltre che essere compliance con la normativa. Le realtà internazionali possono inoltre beneficiare dell’integrazione dei data center presenti nelle tre country attive.

La scelta della Spagna da parte di ReeVo è dovuta alla similarità del business con l’Italia sia in termini di tipologia di aziende (maggioranza di PMI) che per la mancanza di player di riferimento ad eccezione degli hyperscaler, oltre che per la presenza di un modello di business basato sul canale nel quale già opera con successo Esprinet (principale distributore di ReeVo in Italia).

L’ingresso in Francia, avvenuto grazie alla recente acquisizione di Abbana, deriva dalla volontà di raggiungere il ricco numero di medie imprese francesi poco presidiate dai competitor. Inoltre, nel Paese transalpino la stringente normativa in fatto di sicurezza informatica sta favorendo lo sviluppo di player certificati come ReeVo.

Piani per il futuro

Per il prossimo futuro l’azienda italiana ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente ed ampliare il proprio portfolio di soluzioni oltre che consolidare il business in Francia e Spagna. E’inoltre prevista l’espansione in Europa partendo probabilmente dal Portogallo e dela Grecia (soprattutto nella cybersecurity del settore navale) per poi passare alla Polonia.