InnovUp premia l’innovazione: la società triestina, specializzata in tecnologie satellitari, si aggiudica la prima edizione del premio nazionale di InnovUp dedicato alle PMI

Si è conclusa la prima edizione del Premio PMI Innovativa InnovUp, la competizione nazionale organizzata da InnovUp – l’Associazione che dal 2012 rappresenta e unisce la filiera dell’innovazione italiana – in collaborazione con InValue, per valorizzare le migliori PMI innovative italiane. L’evento finale, tenutosi presso il competence center MADE i4.0, ha visto trionfare Picosats – Space Technologies Solutions, azienda del Friuli-Venezia Giulia che progetta e produce sistemi di telecomunicazioni satellitari all’avanguardia di piccole dimensioni.

Il Premio PMI Innovativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la migliore innovazione italiana, dando visibilità ad imprese innovative consolidate e alle attività dei parchi scientifici e tecnologici nei territori.

Il premio si articola in due fasi: una prima fase locale, con cinque premi regionali organizzati dai Parchi Scientifici e Tecnologici (PST) aderenti, e una fase nazionale in cui i vincitori locali si contendono il titolo di PMI Innovativa dell’anno.

I vincitori

A vincere i premi locali sono state:

Picosats , selezionata dal Polo Tecnologico Alto Adriatico “Andrea Galvani” in Friuli Venezia-Giulia,

, selezionata dal Polo Tecnologico Alto Adriatico “Andrea Galvani” in Friuli Venezia-Giulia, Aortic Lab premiata in Piemonte da Bioindustry Park con il supporto di Environment Park,

premiata in Piemonte da Bioindustry Park con il supporto di Environment Park, Sigma Ingegneria in Toscana, selezionata dal Polo Tecnologico di Navacchio,

in Toscana, selezionata dal Polo Tecnologico di Navacchio, e infine Optoelettronica Italia , PMI trentina selezionata da Trentino Sviluppo,

, PMI trentina selezionata da Trentino Sviluppo, e Faba vincitrice in Veneto.

Fra queste, ad aggiudicarsi la vittoria durante la finale nazionale del Premio è stata PICOSATS – Space Technologies Solutions. La PMI innovativa, con sede a Trieste, sviluppa transponder proprietari e antenne, RADIOSAT e BEAMSAT, fornendo ai clienti servizi per applicazioni spaziali dedicati ai piccoli satelliti. L’azienda si basa su partenariati strategici con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). A novembre 2023, la tecnologia di Picosats è stata integrata a bordo della portante satellitare ION di D-Orbit nella missione Transponder-9 di SpaceX, con una validazione in orbita di grande successo.

“I parchi scientifici e tecnologici italiani rappresentano una risorsa di sistema, che opera con un forte radicamento territoriale volto a stimolare la crescita delle imprese innovative” ha dichiarato Stefano Soliano, Vicepresidente di InnovUp. “Siamo orgogliosi del successo riscosso da questa prima edizione del Premio PMI Innovativa InnovUp, un’iniziativa che conferma l’importanza di connettere e valorizzare sempre di più le eccellenze imprenditoriali del nostro Paese”.

“Dopo il riconoscimento a livello regionale del Friuli-Venezia Giulia, il premio di InnovUp a livello nazionale arriva come una bellissima sorpresa che ci onora, soprattutto per la levatura delle altre finaliste, PMI innovative che operano in maniera eccezionale” ha commentato Anna Gregorio, Founder e Presidente di Picosats. “Quando mi chiedono qual è il valore di PICOSATS, sembra ovvio ma la risposta è il team! Lavorare con ragazzi e ragazze, giovanissimi, è ogni giorno più bello. Gestire persone così intelligenti può essere molto complesso, e allora sono orgogliosa che questo sia il risultato più importante di Mario Fragiacomo, coi fondatore di PICOSATS, e mio che abbiamo costruito e dato un solido lavoro a tutti loro. A questo ovviamente si aggiunga la tecnologia, che per lavorare sempre all’avanguardia nel settore Spazio, è estremamente costosa. E per raggiungere tutto questo, ringrazio i fondi di investimento, Liftt, Progress Tech Transfer e Galaxia, e tutti i nostri soci, che hanno creduto e credono in noi. Voglio aggiungere i miei ringraziamenti all’Università degli Studi di Trieste, che 10 anni fa mi ha convinto a iniziare Picosats, Area Science Park e il Polo Tecnologico Alto Adriatico, perché i parchi scientifici e tecnologici possono dare tantissimo e dobbiamo anche noi esserne parte attiva”.

“Il successo di impresa dipende principalmente dalla determinazione di chi è al vertice. Nel caso Picosats, un’astrofisica, Anna, con straordinario quoziente di imprenditorialità, ha reso possibilie un sogno”, ha dichiarato Franco Scolari, CEO Polo Tecnologico Alto Adriatico Società benefit.