L’Its Academy Apulia Digital ha aperto le iscrizioni a corsi gratuiti post diploma per formare i professionisti dell’innovazione tecnologica più ricercati dalle imprese

Per il biennio 2024- 26, sono ben otto i profili professionali proposti dai nuovi corsi post diploma dell’Its Academy Apulia Digital e 10 le sedi distribuite in tutta la Puglia: Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi, Andria (BT) Molfetta (Ba), Cagnano Varano (Fg) e Altamura (Ba), in via di allestimento insieme alla seconda struttura a Bari. Si amplia in tal modo l’offerta formativa dell’Academy: le iscrizioni ai nuovi corsi dell’Its Academy – che opera dal 2016 nel sistema dell’Istruzione Tecnologica Superiore nazionale nell’area delle Tecnologie dell’Informazione, Comunicazione e Dati (ICT) – sono state ufficialmente aperte su www.apuliadigital.it, dove sono presenti tutte le informazioni sui corsi, a ciclo breve, che formano quadri intermedi ad elevata specializzazione tecnico-scientifica a sostegno della competitività delle imprese.

Corsi gratuiti all’Academy per una rapida e qualificata occupazione

I percorsi dell’Academy Apulia Digital sono interamente finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso i fondi PNNR, e promossi in collaborazione con la Regione Puglia che riserva anche agli studenti degli Its Academy borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario.

Si tratta di un’opportunità formidabile per le diplomate e i diplomati alla ricerca di una formazione che assicuri rapida e qualificata occupazione. Infatti, ogni corso dell’Its Academy, ha una durata complessiva di 1.800 ore, articolate in 60% di formazione pratica e laboratoriale in aula, con docenti che provengono dalle prestigiose aziende partner – in maggioranza aderenti al Distretto Produttivo dell’Informatica Pugliese – e 40% di ore di stage in azienda, dove si mettono in pratica le competenze acquisite e si creano le condizioni ottimali per un inserimento lavorativo diretto. Come attestato dal Monitoraggio Indire 2023, oltre l’87% dei diplomati trova occupazione entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo, ma per i percorsi in Developer il dato occupazionale supera il 95%.

Figure professionali per l’innovazione

La nuova offerta formativa dell’Academy prevede un’articolata proposta di corsi, in avvio entro Ottobre 2024, per le nuove professioni del Digitale:

Developer , sviluppatore software, che si svolgerà nelle sedi di Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi, Andria (BT), Molfetta (Ba) e Altamura (Ba).

, sviluppatore software, che si svolgerà nelle sedi di Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi, Andria (BT), Molfetta (Ba) e Altamura (Ba). 3D Artist , .modellatore animatore progetti 3D, in avvio nelle sedi di Bari, Foggia, Lecce.

, .modellatore animatore progetti 3D, in avvio nelle sedi di Bari, Foggia, Lecce. Artificial Intelligence and Data Science Specialist , esperto AI e Machine learning.

, esperto AI e Machine learning. Game Developer , sviluppatore di videogiochi.

, sviluppatore di videogiochi. Cyber Security Expert , esperto della sicurezza informatica.

, esperto della sicurezza informatica. Digital Media Specialist , professionista content creation e social media management

, professionista content creation e social media management Digital Video Designer, tecnico di effetti speciali per virtual production.

Questi corsi si svolgeranno nelle sedi di Bari.

Nella sede di Cagnano Varano, sul Gargano, invece si svolgerà il corso per diventare Web developer, sviluppatore siti web e app.

Un diploma di livello europeo che facilita l’accesso alle lauree triennali

Al termine dei percorsi, si consegue il Diploma di specializzazione per le Tecnologie Applicate- V livello EQF – valido a livello europeo e rilasciato dal Ministero Istruzione e Merito insieme all’Europass diploma supplement. Il titolo è valido per l’accesso ai pubblici concorsi e permette il riconoscimento CFU che facilitano il conseguimento di lauree triennali in ambito ICT, grazie alle passerelle Its/Università sancite dalla riforma introdotta con la Legge 99/2022. Completano il percorso di studi l’acquisizione di Certificazioni informatiche (Eipass -Aica) e la preparazione per il conseguimento di certificazioni B1/B2/C1 in lingua Inglese.