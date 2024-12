Open day al Comincenter-UNIBAS di Potenza per presentare la IIa edizione della Talent Academy

Ridurre il mismatch fra domanda e offerta di lavoro per contribuire a colmare il gap di professionisti esperti nel campo della cybersecurity; valorizzare il territorio, favorendo la crescita occupazionale e promuovendo l’innovazione tecnologica; aiutare i giovani a trovare un’occupazione nella loro Regione d’origine: ecco tre iniziative preziose per supportare il talento e incoraggiare lo sviluppo di nuove competenze in territorio lucano.

Innovery by NEVERHACK – società di consulenza leader in Italia e in Europa, specializzata in soluzioni innovative di ICT e servizi di cybersecurity, da settembre 2024 parte del gruppo francese NEVERHACK – investe sul talento lucano con la IIa edizione della sua Talent Academy, organizzata e condotta in collaborazione con la Regione Basilicata nell’ambito del progetto GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), previsto dalla Missione 5 del PNRR.

Giovedì 12 dicembre, gli studenti interessati a conoscere i percorsi formativi e a richiedere maggiori informazioni, potranno partecipare all’Open Day di Innovery by NEVERHACK, che si terrà presso il Comincenter-UNIBAS di Potenza dalle 11.30 alle 13.00.

Dopo il successo della Ia edizione, la Innovery by NEVERHACK Talent Academy torna per offrire ai giovani residenti in Basilicata, diplomati o laureati (preferibilmente con indirizzi tecnici/scientifici/STEM) non solo un’occasione per ricevere formazione gratuita, ma anche un’opportunità concreta di accesso immediato al mondo del lavoro, essendo fra i primi nella loro Regione a sviluppare e potenziare competenze informatiche e di cybersecurity altamente specializzate, oggi considerate un asset strategico per la sicurezza delle aziende.

La nuova edizione della Talent Academy

La nuova edizione ha l’obiettivo di formare gratuitamente, presso la sede di Potenza di Innovery by NEVERHACK, 40 talenti in totale, 20 con la qualifica di Cybersecurity Specialist (Esperti in Sicurezza Informatica) e 20 come Full Stack Developer (Sviluppatori di Software).

Il percorso formativo prevede circa 320 ore in aula e 240 ore di stage con la possibilità, per gli studenti più meritevoli, di assunzione a tempo indeterminato presso la sede di Potenza. Al termine della Ia edizione, su una classe di 19 giovani, Innovery by NEVERHACK ne aveva assunti 17, con un’età media di 24/25 anni.

La Innovery by NEVERHACK Talent Academy rientra nell’ambito dell’impegno del gruppo per nutrire il talento a sostegno dello sviluppo delle nuove competenze tecnologiche e digitali, ancora troppo poco diffuse, ma fondamentali per esercitare le professioni del futuro, garantendo sempre di più sicurezza e protezione dei sistemi informativi, una migliore capacità di gestione di server e reti e una maggiore abilità di analisi dei dati.

L’iniziativa testimonia la volontà di Innovery by NEVERHACK di continuare a investire in Basilicata per creare un vero e proprio hub della cybersecurity, con l’obiettivo di accelerare la crescita del gruppo e intercettare i talenti più promettenti. Il progetto contribuisce, inoltre, a rafforzare il tessuto produttivo e il progresso sostenibile del territorio, supportando le aziende locali e mettendo a disposizione risorse qualificate con competenze strategiche.