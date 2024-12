Presentato alla Genova smart Week 2024 il progetto Intelligent Urban Mobility della città di Genova, affidato a Movyon, per la gestione integrata della mobilità

E’ stato inaugurato il Mobility Lab, uno spazio innovativo di 400 mq dedicato a Smart Genova, programma con ambiti di intervento nella mobilità urbana e nella logistica delle merci promossi dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP). Un’iniziativa che renderà la città e l’infrastruttura portuale ligure il sistema di trasporto più evoluto d’Italia.

Il lancio di quest’iniziativa è avvenuto in occasione dell‘apertura della Genova Smart Week 2024. Situato nel cuore di Porto Antico, con circa 400 mq di superficie, il Mobility Lab accoglierà stakeholder pubblici e privati interessati al percorso innovativo intrapreso dalla città della Lanterna e dalle attività portuali e logistiche.

Il Mobility Lab è dedicato alla coprogettazione degli ambiti nei quali si sviluppa la cooperazione tra Comune, Regione e AdSP e ha l’ambizione di diventare punto di riferimento nazionale per l’innovazione della mobilità intelligente mettendo a disposizione gli spazi per attività di confronto, approfondimento e divulgazione a beneficio dei cittadini e degli operatori.

Il progetto Intelligent Urban Mobility

Con questa visione, il Mobility Lab è anche sede di integrazione e test del progetto Intelligent Urban Mobility. Grazie a un sistema data-driven che acquisisce dati dal territorio mediante le più evolute tecnologie Internet of Things, il progetto rende possibile la gestione integrata della mobilità genovese correlando i dati ed elaborandoli con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Questo consente di offrire al cittadino servizi evoluti e alla PA informazioni aggiornate e puntuali, e sistemi di supporto alle decisioni e all’attuazione di azioni di governo che siano guidate dai dati.

Il progetto è in fase di realizzazione da parte di Movyon, società di tecnologia e innovazione del Gruppo Autostrade per l’Italia, con la sua business unit Urban Mobility, che guida un team di partner eccellenti, tra cui Liguria Digitale, Mindicity (TIM Enterprise, Gruppo Tim), Gruppo FOS e Aitek, per la realizzazione di un sistema unico, aperto all’integrazione di dati e applicazioni esterne, attento alla valorizzazione delle competenze locali. La tecnologia e la piattaforma vengono ospitati nel Data Center gestito da Liguria Digitale e tutta l’infrastruttura hardware e software resterà di proprietà della città.

I principali elementi innovativi previsti nel progetto di Intelligent Urban Mobility

La piattaforma, il digital twin della città e cuore del sistema, abilita processi di attenzione al verificarsi di scenari di allerta che aiutano nella gestione operativa della città. La piattaforma fornisce inoltre ai decisori pubblici strumenti di previsione a breve termine (ore, giorni) e di pianificazione di medio periodo, integrando molteplici funzioni evolute.

Il monitoraggio e il controllo degli accessi e dei transiti, attraverso un articolato sistema di varchi e punti di monitoraggio, permette di attuare politiche dinamiche di gestione della mobilità cittadina, di abilitare la previsione di impatti di sostenibilità conseguenti a cantieri, eventi, ecc., di prendere decisioni operative sulla mobilità cittadina, attuate mediante varchi e semafori.

L’Intelligenza Artificiale applicata all’elaborazione delle immagini individua i posti liberi nelle aree di sosta pubbliche, aggiornandosi in tempo reale e in maniera non invasiva. Il cittadino viene informato con strumenti “tradizionali” (es. pannelli) e attraverso la Urban Smart Road, comunicando l’informazione dei posti disponibili ai veicoli tramite Infoparking.

La Urban Smart Road, grazie a tecnologie portate dall’autostrada alla città, prepara Genova alla diffusione dei veicoli connessi e a guida autonoma, permettendo di comunicare informazioni al cittadino quando ne ha bisogno oppure di indirizzare i cittadini verso comportamenti virtuosi.

Il modulo City Logistics – possibile grazie al coinvolgimento degli operatori economici protagonisti della logistica delle merci di ultimo miglio – integra i dati di pianificazione delle consegne nel digital twin, permettendo così l’ottimizzazione dei percorsi e delle soste, con l’obiettivo di ridurre le inefficienze e limitare i fenomeni di congestionamento.

La regolazione semaforica adattiva include funzioni di ottimizzazione e prioritizzazione sull’intera rete semaforica cittadina a beneficio del trasporto pubblico locale e dei trasporti critici e usa i dati del digital twin cittadino per attuare le decisioni che migliorano la fluidità del traffico e aumentano la sicurezza stradale anche mediante strategie attive di informazione ai mezzi mobili.

Il progetto Smart Logistics

Il piano di interventi per il porto e la logistica delle merci, pur in un contesto dove la componente innovativa del processo (Port Community System) rappresenta già un caso di successo nella portualità italiana, si propone di:

migliorare l’accessibilità degli scali del sistema

sviluppare e ampliare la componente tecnologica e innovativa del processo portuale

favorire l’integrazione degli scali nella rete infrastrutturale di collegamento attraverso la collaborazione con ASPI

incrementare il livello di protezione degli scali per quanto riguarda aspetti di security portuale

La spinta all’innovazione rappresenta uno degli elementi chiave e degli obiettivi di sviluppo di lungo termine degli scali del Mar Ligure Occidentale per traguardare soluzioni attuali e prospettiche al servizio di sicurezza, ambiente, efficienza dei processi e pianificazione dei trasporti.

«Genova si conferma oggi un modello di innovazione e sostenibilità, pronta a guidare il futuro della mobilità intelligente in Italia e oltre. L’inaugurazione del Mobility Lab rappresenta un nuovo passo avanti per la nostra città, che diventa punto di riferimento nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per una mobilità più efficiente, sicura e rispettosa dell’ambiente – dichiara Marco Bucci, presidente della Regione Liguria. – La sinergia tra pubblico e privato dimostra il suo enorme potenziale: tecnologie all’avanguardia, analisi dei dati e intelligenza artificiale si mettono al servizio dei cittadini per ottimizzare la gestione della mobilità urbana e migliorare la qualità della vita di tutti. Il Mobility Lab, sostenuto da eccellenze come Liguria Digitale, Movyon e altri partner di valore, è un luogo dove innovazione e tradizione si incontrano, mettendo le competenze locali al servizio di una visione globale. La sua collocazione nel cuore del porto antico è un simbolo concreto del nostro impegno per costruire una Genova e una Liguria moderne e vivibili senza comprometterne l’identità. Sostenibilità, sicurezza e innovazione diventano i pilastri di uno sviluppo che, partendo dalla valorizzazione di asset industriali e logistici di rilievo, guarda a un futuro promettente, in cui si intrecciano sfide e opportunità ancora in parte da immaginare”.

«Il Mobility Lab è destinato a diventare un punto di riferimento della mobilità a livello nazionale – dichiara l’Assessore del Comune di Genova alla Mobilità Matteo Campora –. Lo sviluppo condiviso delle innovazioni tecnologiche per una mobilità sempre più connessa ed efficiente è un aspetto di grande importanza. Non a caso, questa amministrazione negli ultimi anni ha sempre dedicato grande importanza al tema, prova ne siano anche i numerosi progetti messi in campo per il trasporto pubblico locale. Le città del futuro saranno diverse da quelle del passato, e Genova non si farà trovare impreparata grazie anche a strumenti e poli di riferimento come questo. La gestione integrata della mobilità genovese raggiunta mettendo in correlazione i dati ed elaborandoli con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale rappresenta un importante passo in avanti nell’innovazione tecnologica che porterà grande beneficio ai cittadini».

«Il progetto Intelligent Urban Mobility offre la straordinaria opportunità di applicare al contesto urbano le competenze del Gruppo Autostrade per l’Italia e costruire un caso di eccellenza e di riferimento per tutta Italia», ne è convinto Sabino Titomanlio, direttore della business unit Urban Mobility di Movyon, Gruppo Autostrade per l’Italia. «La sfida è quella di raccogliere e valorizzare tutti i dati disponibili e far collaborare applicazioni nuove ed esistenti. Grazie ad un gruppo di partner eccellenti e ad un team di professionisti, dopo il primo anno, è già operativo il digital twin della città, una piattaforma software che si appoggia su infrastrutture di calcolo e connettività che resteranno di completa proprietà della città. Ora siamo pronti per l’installazione della infrastruttura urbana connessa, costituita da centinaia di sistemi di campo distribuiti su tutto il territorio genovese: varchi ZTL, punti di monitoraggio del traffico, pannelli informativi, antenne di comunicazione veicolo-infrastruttura e altri elementi innovativi che alimenteranno continuamente un giacimento di dati di inestimabile valore per una gestione evoluta e sostenibile della mobilità urbana».