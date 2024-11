AICA e ICDL partner della convention nazionale di Napoli in partenza mercoledì 13 novembre: un evento dedicato ai docenti di matematica organizzato con USR Campania

Il 13 novembre inizierà la XIII edizione di “3 Giorni per la Scuola”, convention nazionale tra le più importanti a livello italiano per il mondo della scuola e in particolare della matematica, che anche quest’anno vedrà come partner AICA e ICDL, presenti con un proprio stand e iniziative negli spazi della Città della Scienza in via Coroglio 57/104 a Napoli. Di rilievo l’appuntamento di giovedì 14 novembre con Google For Education dedicato all’Intelligenza Artificiale.

Organizzata e promossa da Fondazione Idis – Città della Scienza con l’Assessorato alla Scuola – Politiche sociali – Politiche Giovanili, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, la convention si concluderà venerdì 15 novembre, e vedrà la partecipazione di Dirigenti Scolastici e Docenti di scuole di ogni ordine e grado di tutt’Italia.

La partecipazione di AICA e ICDL

“3 Giorni per la Scuola è un appuntamento importante per la nostra associazione. Ci dà la possibilità di confrontarci con i professionisti del mondo della scuola per capire quali problematiche affrontare e risolvere ma anche e soprattutto quali opportunità cogliere e valorizzare per costruire la società digitale. La scuola oggi più che mai rappresenta uno spazio fondamentale per l’acquisizione di conoscenze riguardo a singole materie, come pure, per la formazione più generale di cittadini consapevoli, capaci di interpretare il mondo con spirito critico e di affrontare le sfide di una società in continua trasformazione. Il ruolo della Scuola si è evoluto: non è più solo un luogo di trasmissione di nozioni, ma un ambiente dove si sviluppano competenze trasversali, come sono quelle digitali. Per questo saremo presenti con un assessment per testare le proprie competenze digitali, presenteremo nuovamente il modulo ICDL Artificial Intelligence e premieremo le scuole che hanno partecipato ai Concorsi Digitali qui in Campania”, dichiara il presidente AICA Antonio Piva.

Ma non solo. “Organizzeremo anche un evento, insieme a Google For Education e USR, specificamente incentrato sull’Intelligenza Artificiale, durante il quale i docenti coinvolti avranno la possibilità di verificare le proprie competenze digitali rispetto alla certificazione internazionale ICDL Artificial Intelligence”, conclude Piva.

Gli appuntamenti

Nel contesto di 3 Giorni per la Scuola AICA e ICDL saranno protagonisti nella giornata di giovedì 14 novembre.

Dalle 10 alle 13:30, nella Sala Archimede, è in programma l’evento “Matematic@…mente – Come progettare una didattica della matematica coinvolgente ed efficace” , a cura di USR Campania.

, a cura di USR Campania. Nell’ambito dell’evento, alle ore 11, AICA, USR e Google For Education guideranno il focus dell’incontro dedicato all’Intelligenza Artificiale, con la possibilità per i partecipanti di verificare – tramite una piattaforma dedicata AICA – il proprio livello di competenza rispetto alla certificazione digitale ICDL Artificial Intelligence. Sarà inoltre possibile assistere a una demo del sistema Google Gemini.

L’evento, rivolto ai soli docenti di matematica degli Istituti tecnici e professionali, sarà l’occasione per condividere esperienze e riflessioni sulla didattica della matematica al fine di contribuire a un significativo approccio in aula, da parte degli studenti, attraverso la ricerca e le metodologie didattiche innovative. Al termine della mattinata verranno premiati i docenti che avranno ottenuto i punteggi migliori nell’assessment rispetto a ICDL Artificial Intelligence.

Nel pomeriggio, sempre nella Sala Archimede, si terrà infine la cerimonia di premiazione degli Istituti aderenti ai Concorsi Digitali organizzati da AICA e USR Campania. I Concorsi Digitali sono organizzati da AICA a livello nazionale insieme insieme a istituzioni nazionali, Regioni e Uffici Scolastici Regionali e favoriscono percorsi di formazione innovativi attraverso l’uso delle nuove tecnologie, incoraggiando le capacità critiche e creative dei giovani negli ambiti della cittadinanza europea e digitale, motivandoli a vivere la scuola come luogo di costruzione della conoscenza e dunque sviluppando nuove forme di apprendimento.

Lo stand AICA/ICDL

Tutti i partecipanti che si presenteranno allo stand AICA/ICDL avranno la possibilità di accedere gratuitamente (anche attraverso smartphone) a un sistema online per la verifica del proprio livello di competenza digitale rispetto alle certificazioni ICDL Full Standard e ICDL Intelligenza Artificiale. Potranno inoltre fruire gratuitamente di preziosi materiali didattici, videolezioni e ebook per approfondire le proprie competenze digitali. Saranno messe inoltre a disposizione delle premialità per chi otterrà i risultati migliori.

ICDL Artificial Intelligence

La convention sarà l’occasione per presentare nuovamente ICDL Artificial Intelligence, un esame – riconosciuto in 140 Paesi, come tutte le certificazioni ICDL – nato per sviluppare una comprensione dei concetti chiave e del potenziale dell’Intelligenza Artificiale, tema chiave nella società digitale contemporanea.

3 Giorni per la Scuola

La manifestazione si rivolge a Dirigenti Scolastici e a Docenti di scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia, alle aziende che producono prodotti e servizi per la scuola e la formazione, alle Associazioni degli Insegnanti e alle Istituzioni Pubbliche, ponendosi come luogo di incontro e confronto e mettendo al centro le esigenze e gli obiettivi del mondo della scuola. L’edizione 2024, come le precedenti, prevede la partecipazione di autorevoli relatrici e relatori, eventi in sessioni plenarie sui grandi temi, seminari per approfondire studi e ricerche, workshop per presentare e scambiare esperienze e buone pratiche. La Convention registra annualmente la presenza di migliaia di docenti provenienti da tutta Italia e la presentazione di progetti ed esperienze didattiche di oltre 200 istituti scolastici provenienti dai vari territori regionali, nell’ambito del Bando per la Rassegna il “PIC NIC della Scienza”.

Il tema centrale dell’edizione sarà Re-Immaginare il futuro della scuola – Ripensiamo l’educazione in un mondo di crescente complessità, incertezza e fragilità per contribuire all’attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza nelle scuole italiane valorizzando il lavoro già svolto e quello in via di progettazione; contribuire all’importante riforma sull’Orientamento nelle scuole, che ha introdotto novità sostanziali per la scelta del futuro percorso di studio degli studenti, anche in una prospettiva europea e per una maggiore coerenza con una società sempre più globalizzata e competitiva.

Associazione AICA: di che si tratta?

AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, da oltre sessant’anni è punto di riferimento per la costruzione della società digitale nell’universo della matematica. Realtà no profit indipendente, è la più accreditata associazione di cultori e professionisti ICT con la missione di diffondere e accrescere cultura, conoscenze e competenze digitali in tutti i loro aspetti scientifici, economici, sociali ed educativi, a partire dal mondo della scuola. Grazie alle sue relazioni europee e mondiali è portatrice di valori ed esperienze internazionali e sostiene la diffusione nel nostro Paese della cultura digitale attraverso progetti in collaborazione con il MIM, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e numerosi Enti e Organizzazioni italiane e internazionali. ICDL – International Certification of Digital Literacy è il programma di certificazione leader mondiale riconosciuto in oltre 140 paesi in molte università, aziende e pubbliche amministrazioni mondiali facilitando l’accesso a molte opportunità professionali e rappresentando un elemento chiave per costruire un futuro digitale di successo.