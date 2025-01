Parte il bando ‘Lombardia Venture Step’: da regione 70 milioni di euro per sostenere le imprese impegnate nei settori cruciali delle tecnologie digitali e verdi

Regione Lombardia prosegue nella strategia di sostegno alla competitività del territorio e lo fa con una misura che rappresenta un unicum in Italia. Si tratta del bando ‘Lombardia Venture Step’, voluto dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, per supportare l’accesso al capitale di rischio da parte delle imprese innovative lombarde, in particolare start up e scale up che operano nel campo delle tecnologie digitali, deep tech, biotecnologie e tecnologie rinnovabili e pulite.

La dotazione finanziaria è di 70 milioni di euro derivanti dalle risorse FESR 2021-2027. Il bando apre oggi, 27 gennaio, per chiudersi il 27 marzo 2025. In questa finestra temporale, i gestori di fondi di Venture Capital possono presentare proposte di investimento sulla base delle quali Regione Lombardia selezionerà quelli ammissibili e meritevoli di finanziamento da parte di ‘Lombardia Venture Step’ per il tramite di fondi paralleli.

Accompagnare la crescita per competere sugli scenari globali

L’obiettivo è consentire al sistema lombardo di rafforzare la propria capacità di competere sugli scenari globali, accompagnando la crescita delle imprese impegnate in settori cruciali per la trasformazione economica come l’intelligenza artificiale, i semiconduttori, le tecnologie verdi e le biotecnologie anche mediche. In particolare 50 milioni di euro sono destinati a sostenere lo sviluppo del deep tech e del biotech, mentre per il clean tech sono previsti 20 milioni di euro.

Una misura, questa, coerente con le finalità indicate dall’Unione Europea con la Strategia STEP – Strategic Technologies for Europe Platform.

La Lombardia, anche in questo ambito, si pone come avanguardia attuando politiche industriali innovative in grado di consolidare i primati economico-sociali del territorio, anche rispetto a comparti strategici per i processi di transizione digitale e verde.

Il fondo di fondi ‘Lombardia Venture Step’

Il fondo investirà in quote di minoranza emesse per il tramite di fondi paralleli selezionati attraverso una procedura a evidenza pubblica e dedicati a investimenti a favore delle imprese lombarde. Per beneficiare delle risorse, le aziende destinatarie, oltre ad avere sede legale e almeno una sede operativa in Lombardia, dovranno garantire ricadute produttive sul territorio lombardo.

Per tutte le informazioni consultare il sito di Regione Lombardia interamente dedicato alle imprese (www.imprese.regione.lombardia.it). (LNews)