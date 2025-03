Con AI Overview, le persone utilizzano la ricerca più frequentemente e sono più soddisfatte dei risultati che ottengono

Grazie alla nuova funzionalità della Ricerca Google – AI Overview – ora è molto più semplice per le persone fare domande più elaborate, trovare le informazioni che cercano e scoprire siti web utili per rispondere ai loro bisogni. Questo crea nuove possibilità per entrare in contatto con siti di notizie, aziende e creatori di contenuti online. Con AI Overview, le persone utilizzano la ricerca più frequentemente e sono più soddisfatte dei risultati che ottengono. Oggi, stiamo estendendo la praticità di AI Overview anche in Europa, inclusa l’Italia (oltre ad Austria, Belgio, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo, Spagna e Svizzera).

Dopo aver condotto numerosi test approfonditi e ricevuto riscontri positivi, gli utenti di questi paesi che hanno compiuto la maggiore età e che hanno effettuato l’accesso alla Ricerca Google vedranno ora risposte generate dall’intelligenza artificiale, accompagnate da link ben visibili per approfondire l’argomento con un semplice clic. Questo sarà disponibile quando effettuano ricerche in una qualsiasi delle lingue supportate, tra cui l’italiano. Siamo entusiasti che un numero maggiore di persone in tutto il mondo possa usufruire di AI Overview mentre cerca ciò che è di loro interesse e ciò di cui ha bisogno.

“Negli ultimi 25 anni, attraverso molti cambiamenti tecnologici, abbiamo continuato a reimmaginare ed espandere ciò che Google Search può fare. Abbiamo meticolosamente perfezionato i nostri sistemi di qualità delle informazioni di base per aiutarti a trovare il meglio di ciò che c’è sul Web. E abbiamo creato una knowledge base di miliardi di fatti su persone, luoghi e cose, il tutto per consentirti di ottenere informazioni di cui ti puoi fidare in un batter d’occhio.

Ora, con l’intelligenza artificiale generativa, Search può fare più di quanto tu abbia mai immaginato. Quindi puoi chiedere qualsiasi cosa ti passi per la testa o qualsiasi cosa tu debba fare, dalla ricerca alla pianificazione al brainstorming, e Google si occuperà del lavoro di base.

Tutto questo è reso possibile da un nuovo modello Gemini personalizzato per Google Search. Riunisce le funzionalità avanzate di Gemini, tra cui ragionamento multi-step, pianificazione e multimodalità, con i nostri migliori sistemi di Search”.