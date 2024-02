Sei una/un giovane (fino a 26 anni compiuti) studente o professionista interessata/o o che si occupa (o intende occuparsi) di sicurezza digitale?

Se sei una giovane o un giovane (fino a 26 anni compiuti) studente o professionista interessata/o o che si occupa (o intende occuparsi) di sicurezza digitale, hai una grande occasione per capire il mondo della sicurezza digitale e come muoverti in esso: ISCRIVITI AD AIPSI come SOCIO GIOVANE: il primo anno per giovani è GRATUITO!

Per iscriverti vedi https://www.aipsi.org/associazione/come-associarsi.html

e segui le istruzioni riportate.

In pochi minuti entri a far parte della comunità professionale di AIPSI-ISSA, la più grande e più autorevole associazione mondiale no proft per le persone interessate a vario livello alla sicurezza digitale. Un primario comune obiettivo: Developing and Connecting Cybersecurity Leaders Globally.

E potrai così usare il servizio di mentorship di indirizzamento e crescita professionale, gratuito per tutti i Soci

Vedi:

https://www.aipsi.org/aree-tematiche/sig-riservati-ai-soci/crescita-e-percorsi-professionali/mentorship-aipsi.html

Partecipa al webinar di martedì 12/03/2024 ore 18 per meglio comprendere in che cosa consiste questo servizio:

https://www.aipsi.org/eventi/eventi-in-programma/923-12-03-2024-ore-18-webinar-aipsi-fidainform-mentorship-di-indirizzamento-e-crescita-professionale-che-cosa-e-e-a-chi-puo-servire.html

Il Socio SOLO AIPSI

Da quest’anno AIPSI ha introdotto la nuova tipologia di Socio SOLO AIPSI, che si affianca a quella tradizionale di Socio AIPSI-ISSA e che include, come insieme di servizi fruibili, quella di Socio GIOVANE per i giovani.

Se si occupa in qualsisi ruolo per lavoro di sicurezza digitale, o se è interessato al tema, iscriversi come Socio SOLO AIPSI è una grande occasione, anche economica (solo € 50,00 all’anno, con ulteriori sconti se è già socio di altre associazioni convenzionate con AIPSI, come ad esempio AICA) per poter disporre di un effettivo ed autorevole “trasferimento di know how” continuo sugli aspetti tecnici, organizzativi e legali della sicurezza digitale.

Per iscriversi come Socio segua le istruzioni riportate in:

https://www.aipsi.org/associazione/come-associarsi.html

OAD 2024 di AIPSI : una occasione per Sponsor e Patrocinatori

Come già annunciato nella precedente newsletter di gennaio 2024, AIPSI ha lanciato la nuova edizione 2024 di OAD, Osservatorio Attacchi Digitali e misure di sicurezza in Italia, che giunge al diciassettesimo anno consecutivo di indagini anonime online.

OAD 2024 è descritta in:

https://www.oadweb.it/it/

https://www.aipsi.org/eventi/eventi-in-programma/916-l-iniziativa-oad-2024-di-aipsi.html

e a queste pagine web sono allegati, liberamente scaricabili:

la richiesta AIPSI di patrocinio gratuito per associazioni ed enti no-profit

la proposta AIPSI di sponsorship, con 3 livelli proposti, a prezzi crescenti: silver, gold, diamond

il Rapporto OAD 2023, l’ultimo pubblicato: è un esempio dei contenuti, in termini dei risultati dell’indagine OAD, e della visibilità per Patrocinatori e Sponsor

o alla data questo Rapporto è stato scaricato dal sito AIPSI da 1400 visitatori e dal sito OAD da 200 visitatori con il login e da 1249 senza.

Sei una Associazione o Ente no-profit i cui associati/interlocutori sono interessati alla sicurezza digitale?

SCARICA il documento sul patrocinio OAD 2024 e PATROCINA gratuitamente l’iniziativa: offri così un significativo ed autorevole servizio di inquadramento ed approfondimento del fenomeno degli attacchi digitali in Italia ( e nel mondo), e ti fai conoscere tramite le pagine web di AIPSI, OAD, le varie news ed articoli e tramite il Rapporto finale.

Sei un’Azienda della domanda o dell’offerta di sicurezza digitale? La sponsorizzazione di OAD 2024 è una opportunità per far conoscere la tua realtà ed i tuoi prodotti/servizi al qualificato bacino di compilatori del questionario OAD e dei lettori del rapporto finale. SCARICA il documento sulla sponsorizzazione OAD 2024 e scegli le modalità Silver, Gold e Diamond più idonee per la tua azienda.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento si prega di inviare una email a segreteria@aipsi.org. Sarete contattati al più presto.

Prossimi webinar/eventi organizzati o patrocinati da AIPSI – SAVE THE DATE!

12/03/2024 ore 18: Webinar AIPSI-FIDAInform su “Mentorship di indirizzamento e crescita professionale”. Il webinar spiegherà in pratica, e con esempi reali, in che cosa consiste questo servizio, gratuito per i Soci AIPSI, e come possa essere utile non solo ai giovani ma anche a professionisti a metà, ed oltre, della loro carriera. Nel corso dell’evento una tavola rotonda coi referenti di alcuni ClubTI federati in FidaInform che stanno erogando questo servizio. Un evento da non perdere soprattutto per i GIOVANI che possono iscriversi gratuitamente (il primo anno) ad AIPSI. Contenuti e modalità di registrazione, gratuita ma obbligatoria, in: https://www.aipsi.org/eventi/eventi-in-programma/923-12-03-2024-ore-18-webinar-aipsi-fidainform-mentorship-di-indirizzamento-e-crescita-professionale-che-cosa-e-e-a-chi-puo-servire.html

20/03/20 ore 18: Webinar AIPSI su “LECS: una innovativa soluzione di sicurezza digitale plag&play basata su AI”. Interessante soluzione di ultima generazione adatta anche a piccole realtà dove non sono disponibili specifiche competenze sulla sicurazza digitali. Contenuti e modalità di registrazione, gratuita ma obbligatoria, in: https://www.aipsi.org/eventi/eventi-in-programma/926-20-03-2024-ore-18-webinar-aipsi-su-la-protezione-con-lecs-di-reti-lan-infrastrutture-in-cloud-ed-impianti-industriali-ot.html

17/04/2024 ore 18.30: LabWebinar AIPSI “Web Application Vulnerability Assessment Example”. Partecipazione gratuita aperta a tutti, ma obbligatora la registrazione. Si veda: https://www.aipsi.org/eventi/eventi-in-programma/928-webinar-del-17-04-2024-web-application-vulnerability-assessment-example.html

17-19/04/2024: AIPSI patrocina l’evento digitale SecSolutionForum, al quale parteciperà con un suo intervento. Iscrizione gratuita. Si veda: https://www.aipsi.org/eventi/eventi-in-programma/920-17-19-04-2024-aipsi-patrocina-secsolutionforum-evento-online-e-gratuito.html.

Per i Soci AIPSI: Sconti e opportunità per i SOCI AIPSI

AIPSI, insieme ad ISSA, forniscono ai Soci alcuni sconti inerenti corsi e certificazioni.

In particolare, alla data e a livello italiano:

Disponibili alcuni pass gratuiti per i Soci AIPSI-ISSA all’evento a pagamento e in presenza a Milano ItaliaSec del 7-8/5/2024. I Soci interessati sono pregati di comunicarlo a segreteria@aipsi.org

sconto del 20% per la partecipazione al 26° Executive Mastercourse ANORC, si veda: https://www.aipsi.org/breaking-news/927-26-executive-mastercourse-anorc-patrocinato-da-aipsi-e-con-20-sconto-per-i-suoi-soci.htmlSoci interessati sono pregati di comunicarlo a segreteria@aipsi.org

sconti del 20% sui vari corsi online di MUSA Formazione, per i quali si veda https://www.musaformazione.it/

sconto del 20% per l’iscrizione annua ad AICA, https://www.aicanet.it/

sconti del 20% per le certificazioni e-CFPlus di AICA (European Competence Framework – UNI EN 16234-1:2016) relative al “Security Specialist” e al “Security Manager”. Per maggiori informazioni contattare segreteria@aipsi.org

A livello internazionale, e quindi per i soli Soci AIPSI-ISSA, è possibile avere sconti su alcuni dei più importanti eventi negli US (Black Hat Emea, InfoSec World, RSA Conference, etc.), su corsi online di numerosi qualificati enti (Infosec, MindEdge, SANS, etc.), su certificazioni quali CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge) di CSA, CISSP, etc.

Per una visione aggiornata delle varie possibilità, dopo aver fatto il login come Socio ISSA a issa.org, selezionare in alto a sinistra My Portal e poi selezionare dal menu Resources l’ultima voce Member Saving. Qui trovate la pagina Discount Directory con tutte le offerte aggiornate.