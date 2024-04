Konecta, leader globale nei servizi di customer experience e digitali, annuncia la nomina di Nourdine Bihmane come nuovo Chief Executive Officer del gruppo

Con oltre 130.000 persone che lavorano in 26 paesi e ricavi superiori ai 2 miliardi di euro, il Gruppo serve molti dei marchi più rinomati al mondo e detiene una posizione di leadership di mercato nel suo segmento. Dopo un impressionante percorso di crescita organica e inorganica, Konecta è pronta per entrare nella prossima fase del suo sviluppo globale, ponendo l’innovazione al centro del suo business. Il CEO uscente Jesús Vidal Barrio, che ha servito l’azienda con dedizione fin dalla sua fondazione, faciliterà una transizione senza soluzione di continuità insieme a Nourdine Bihmane. Jesús rimarrà un significativo azionista individuale e continuerà a sostenere l’azienda come membro del consiglio di amministrazione.

Nourdine Bihmane, continua nella visione strategica di Konecta

Il Consiglio di Amministrazione di Konecta ha condotto una ricerca meticolosa per individuare un leader che potesse affrontare le entusiasmanti opportunità future. La nomina di Nourdine Bihmane segna il culmine di questo processo. La sua comprovata capacità nei servizi digitali si allinea perfettamente con la visione strategica di Konecta, garantendo crescita e innovazione continue mentre capitalizziamo dall’integrazione di successo con Comdata.

Jesús Vidal Barrio commenta: “Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo che hanno sospinto Konecta verso la sua posizione di leadership nella customer experience. Ho piena fiducia nella capacità di Nourdine Bihmane di scrivere il prossimo avvincente capitolo della storia di Konecta”.

Jose Maria Pacheco, fondatore e presidente di Konecta, aggiunge: “Jesús Vidal ed io abbiamo lavorato meticolosamente a un piano di transizione per molto tempo, in modo da garantire che Konecta sia pronta per il suo prossimo ciclo di crescita. La comprovata esperienza di Nourdine nei servizi digitali e nei processi di trasformazione/evoluzione a livello globale mette l’azienda nella posizione di entrare in questa nuova fase con entusiasmo, mantenendo al contempo il nostro impegno inalterato nel mantenere i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo.”

Nourdine Bihmane, nuovo CEO del Gruppo Konecta, dichiara: “L’impegno di Konecta verso le sue persone e i suoi clienti è perfettamente allineato con i miei valori. Sono entusiasta di mettere a frutto la mia esperienza insieme a questo talentuoso team per creare nuove opportunità di crescita e offrire valore aggiunto attraverso tecnologie innovative.”

Massimo Canturi, CEO del mercato italiano, aggiunge: “La nomina di Nourdine arriva in un momento cruciale della storia della nostra azienda e dimostra il nostro impegno nel supportare i nostri clienti in questa nuova era di trasformazione segnata dall’intelligenza artificiale e dai nuovi servizi digitali.”

Biografia di Nourdine Bihmane

Nourdine Bihmane, 47 anni, ha più di 25 anni di esperienza al servizio di multinazionali nei settori della tecnologia e dei servizi IT, guidando team in Europa, Americhe, Africa, Medio Oriente e Asia. Nourdine ha trascorso più di 20 anni in ATOS ricoprendo diversi ruoli all’interno dell’azienda in tutto il mondo fino a raggiungere il ruolo di CEO globale nel giugno 2022. Ha guidato la trasformazione e la separazione di Atos in 2 società indipendenti. Parallelamente, Nourdine è stato CEO di Tech Foundations, la linea di business di ATOS che comprende sistemi operativi e critici per i clienti (servizi di infrastrutture IT, Digital Workplace, Servizi Professionali), con oltre 52.000 dipendenti in tutto il mondo. Nourdine è laureato alla Paris VI – UPMC in Francia e ha conseguito diplomi presso l’Università di Princeton e l’INSEAD.