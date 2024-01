L’operazione societaria, che verrà finalizzata a Febbraio 2024, è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati da Smeup

Smeup annuncia oggi di avere siglato un accordo di investimento che prevede l’acquisizione del 66% delle quote di GPA SPA, azienda con sede a Imola e Padova e con oltre 20 anni di esperienza nel mondo IT.

L’operazione societaria, che verrà finalizzata a Febbraio 2024, è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati da Smeup, che ha trovato nel Gruppo GPA caratteristiche e valori comuni.

GPA, con 110 collaboratori e un fatturato che si attesta a 21 milioni nel 2022, si distingue per un percorso di crescita sul territorio italiano ed estero, grazie alle competenze nel mondo SAP e delle architetture IT.

Smeup e GPA condividono gli obiettivi di continuità sia del modello di business applicato, che dell’investimento nella crescita, nello sviluppo e nella valorizzazione delle professionalità che oggi rappresentano il principale asset strategico del Gruppo GPA.

Questa partnership permetterà la nascita di importanti sinergie grazie alle eccellenti competenze sviluppate dalle due società, andando ad arricchire le soluzioni già presenti nell’offering smeup dedicate sia alle soluzioni applicative, che alle tematiche riguardanti il business sector ICS (infrastruttura, cloud e security), in forte crescita all’interno del gruppo.

Con questa operazione Smeup, con sede legale a Erbusco (BS) e altre 20 sedi in Italia, grazie ai suoi 700 collaboratori, nel 2024 attesterà il suo fatturato intorno ai 100 M, rafforzando inoltre la propria presenza in Emilia e in Veneto.

La scelta di crescere per acquisizioni esterne passando per progetti industriali di lungo termine è la strategia che ha contribuito negli anni allo sviluppo sostenibile delle performance di business aziendali, portando smeup al traguardo dei 73 milioni di euro di ricavi nel 2022.

“Questa operazione ha per noi una duplice importanza: va ad integrare il nostro offering a livello applicativo, inserendo tra le soluzioni a portafoglio un player internazionale come SAP e, allo stesso tempo, porta nel gruppo ulteriori risorse e competenze nel mondo infrastruttura, cloud e security. In GPA abbiamo trovato forte commitment e persone con grande competenza. Con loro abbiamo condiviso fin da subito la visione di un percorso di crescita comune, che vada a consolidare la nostra presenza sui territori coinvolti, con l’obiettivo di portare le nostre soluzioni anche in geografie differenti.” – dichiara Dario Vemagi, CEO and CTO Smeup ICS.