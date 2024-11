Bending Spoons fa il suo ingresso nel mercato del Software as a Service, mettendo a frutto la propria competenza per potenziare ulteriormente Brightcove e supportare la piattaforma innovativa nel conseguimento di importanti traguardi

Bending Spoons ha annunciato oggi di aver siglato un accordo per l’acquisizione di Brightcove, l’azienda di tecnologia per lo streaming più riconosciuta al mondo, in un’operazione del valore complessivo di circa 233 milioni di dollari. Secondo i termini dell’accordo, gli azionisti di Brightcove riceveranno 4,45 dollari in denaro per ogni azione ordinaria posseduta. Il prezzo per azione concordato rappresenta un premio del 90% rispetto alla media ponderata del prezzo delle azioni negli ultimi 60 giorni, calcolato alla chiusura di mercato il 22 novembre 2024.

“Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo con Bending Spoons, che rappresenta il traguardo di un ampio processo di revisione strategica condotto dal nostro Consiglio di Amministrazione con il supporto del nostro management team e dei nostri advisor,” ha dichiarato Diane Hessan, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Brightcove. “A seguito dell’analisi dello sviluppo di Brightcove, il CdA ha determinato all’unanimità che questa operazione rappresenta la migliore opportunità per massimizzare il valore dell’azienda e offrire agli azionisti un ritorno immediato”.

Marc DeBevoise, Chief Executive Officer e Membro del CdA di Brightcove, ha aggiunto: “Brightcove è un leader affermato e di successo nel settore del SaaS aziendale, con venti anni di attività, di cui dodici come società quotata. Siamo stati pionieri e innovatori nel mercato dello streaming, dalle prime fasi dello sviluppo delle tecnologie di video player, fino a diventare la piattaforma di engagement tramite contenuti video leader del settore. Questo nuovo tassello permetterà a Brightcove di far leva sulla competenza tecnologica e di mercato di Bending Spoons, garantendo un posizionamento tale che le permetterà di continuare a prosperare nel mercato delle tecnologie per lo streaming e l’engagement”.

Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere Brightcove nel portafoglio di aziende di Bending Spoons. Brightcove è un leader nel settore delle tecnologie di streaming e non vediamo l’ora di metterci al servizio dei suoi molti clienti a livello globale. Ogni volta che acquisiamo una nuova azienda, lo facciamo con l’obiettivo di mantenere la partecipazione e gestire l’azienda nel lungo termine. Pertanto, siamo determinati a valorizzare il grande lavoro svolto dal team attuale e di far sì che Brightcove possa prosperare per molti anni a venire”.

Dettagli operazione Brightcove con Bending Spoons



L’operazione, approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Brightcove, dovrebbe concludersi nella prima metà del 2025, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste dai documenti legali dell’operazione, tra cui l’approvazione da parte degli azionisti di Brightcove e l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari. A seguito del completamento dell’operazione, Brightcove perderà lo status di società quotata e le sue azioni ordinarie cesseranno di essere negoziate pubblicamente sui mercati azionari.