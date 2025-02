In occasione del roadshow di Infratel che ha fatto tappa in Puglia, l’associazione evidenzia gli ostacoli ancora sul cammino della roadmap PNRR

“La Puglia si inserisce certamente tra le regioni più virtuose nella realizzazione del Piano Italia 1 Giga, che, con ingenti risorse del PNRR, trasformerà l’Italia in un Paese interamente servito da connessioni digitali superveloci. L’assenza di criticità sul territorio contribuisce anche a favorire il rispetto delle tempistiche complessive per l’attuazione del piano a livello nazionale, dimostrando quanto sia fondamentale un dialogo costruttivo tra istituzioni e operatori per accelerare lo sviluppo della connettività”.

Lo scrive Asstel, in una nota, a margine dell’incontro “Infratel incontra le Regioni”, organizzato presso il padiglione della Regione Puglia alla Fiera del Levante.

“Il rallentamento del Piano 1 Giga riscontrati in altre regioni –precisa l’associazione – spesso è riconducibile alla carenza di manodopera e al mancato adeguamento delle prassi locali alla normativa nazionale. Tali fattori possono causare un ritardo, se non un blocco significativo, allo sviluppo del piano nel territorio di riferimento. Nel caso della Puglia, però, questi problemi non sono stati registrati dagli operatori attuatori del piano sul territorio e, per questo, desideriamo esprimere un sincero apprezzamento alla Regione e a Infratel per il lavoro svolto”.

Prosegue la nota: “Anche l’infrastrutturazione della rete radiomobile rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo digitale del territorio. Tuttavia, il suo potenziamento nella regione continua a risentire della permanenza di oneri in capo agli operatori, non previsti dalla normativa nazionale, e del mancato adeguamento della legge regionale del 2002 alle più recenti riforme intervenute. In questo contesto, riteniamo che l’apertura di un confronto costruttivo con la Regione sui temi che interessano l’infrastrutturazione della rete radiomobile possa favorire una maggiore efficienza nei processi autorizzativi e accelerare la realizzazione delle reti.”

Conclude Asstel: “L’odierna iniziativa di Infratel rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, operatori e comunità locali: favorire il dialogo tra i diversi attori coinvolti è essenziale per accelerare i cantieri, garantire il rispetto degli obiettivi del PNRR e valorizzare il ruolo strategico della connettività per la crescita economica e sociale del territorio”.