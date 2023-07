Una nuova ricerca di Couchbase sottolinea come l’attenzione a resilienza, agilità e responsabilizzazione degli sviluppatori aiuti le organizzazioni a continuare a guidare progetti di applicazioni moderne e trasformative.

Couchbase ha pubblicato i risultati della sua sesta indagine consecutiva sulla trasformazione digitale condotta tra i responsabili IT globali. La ricerca mostra che, nonostante il cambiamento degli obiettivi di trasformazione digitale, le aziende continuano a investire in modo significativo nella modernizzazione dell’IT e nell’implementazione di nuovi progetti. L’attenzione all’ efficienza operativa sta influenzando il modo in cui le imprese investono nelle iniziative di trasformazione: per quasi il 60% degli intervistati l’obiettivo principale della modernizzazione è quello di migliorare resilienza ed efficienza aziendale a fronte dell’evoluzione dell’economia globale. I risultati hanno anche rivelato che la principale priorità di investimento IT delle imprese nel 2023 è consentire agli sviluppatori di creare applicazioni moderne.

Condotta su un campione di 600 decisori IT senior, l’indagine ha rilevato che le aziende prevedono di investire in media 33 milioni di dollari nei prossimi 12 mesi. Allo stesso tempo, le priorità della trasformazione digitale si sono modificate, con il 78% che conferma un cambiamento delle principali priorità di trasformazione negli ultimi tre anni. Il 54% afferma di essere diventato maggiormente reattivo rispetto ai cambiamenti del mercato e alle preferenze dei clienti, per aiutare l’intera organizzazione a restare agile.

Se da un lato questi cambiamenti negli obiettivi hanno aiutato le aziende a sviluppare la propria resilienza e resistere a un’economia dinamica, dall’altro non hanno rallentato drasticamente la trasformazione. Più della metà delle imprese globali (53%), e il 46% di quelle italiane, si definisce in linea con gli obiettivi rispetto ai progressi pianificati, o addirittura in anticipo.

“Modernizzazione dell’IT e trasformazione digitale sono iniziative strategiche fondamentali per un’azienda, che si tratti di contribuire all’adozione di nuove tecnologie come l’IA generativa, di creare nuovi servizi o sviluppare resilienza in tempi di incertezza,” ha dichiarato Ravi Mayuram, CTO di Couchbase. “I risultati di questa ricerca dimostrano come un approccio efficiente alla trasformazione digitale, che sfrutti appieno i progressi nei dati, nel cloud e nell’IA, possa contribuire alla resilienza aziendale e, allo stesso tempo, a perseguire nuove opportunità di crescita. La responsabilizzazione degli sviluppatori è emersa come una priorità fondamentale per le imprese, a dimostrazione del loro impegno verso l’innovazione.”

Questi i principali risultati emersi dalla ricerca:

La modernizzazione migliora la resilienza aziendale : il 57% degli intervistati a livello globale, e il 62% in Italia, ha dichiarato che l’obiettivo principale della digitalizzazione è di migliorare la resilienza e l’efficienza aziendale a fronte di un’economia globale in evoluzione. L’aumento di resilienza è stato il beneficio più comune dei progetti digitali degli ultimi 12 mesi, mentre quella di redditività, produttività dei dipendenti e prestazioni delle applicazioni sono i vantaggi previsti per i prossimi 12 mesi.

: il 57% degli intervistati a livello globale, e il 62% in Italia, ha dichiarato che l’obiettivo principale della digitalizzazione è di migliorare la resilienza e l’efficienza aziendale a fronte di un’economia globale in evoluzione. L’aumento di resilienza è stato il beneficio più comune dei progetti digitali degli ultimi 12 mesi, mentre quella di redditività, produttività dei dipendenti e prestazioni delle applicazioni sono i vantaggi previsti per i prossimi 12 mesi. Pressione per l’adozione di nuove tecnologie : i responsabili IT sono spesso maggiormente sottoposti a pressioni da parte dell’azienda per l’adozione di serverless computing (indicato dal 42% a livello globale e dal 44% italiano), tecnologie low o no code (39% globale e 54% italiano) e edge computing e IoT (40% globale e 26% italiano) Sebbene l’intelligenza artificiale rappresenti una promessa enorme in tema di accelerazione e trasformazione, siamo ancora agli inizi. I team IT affrontano meno pressione per l’adozione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come ChatGPT (35% globale e 28% italiano). Il Web 3.0 e la realtà aumentata o virtuale sono meno prioritari.

: i responsabili IT sono spesso maggiormente sottoposti a pressioni da parte dell’azienda per l’adozione di serverless computing (indicato dal 42% a livello globale e dal 44% italiano), tecnologie low o no code (39% globale e 54% italiano) e edge computing e IoT (40% globale e 26% italiano) Sebbene l’intelligenza artificiale rappresenti una promessa enorme in tema di accelerazione e trasformazione, siamo ancora agli inizi. I team IT affrontano meno pressione per l’adozione di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come ChatGPT (35% globale e 28% italiano). Il Web 3.0 e la realtà aumentata o virtuale sono meno prioritari. Produttività degli sviluppatori in primo piano : i progetti di trasformazione digitale sono fondamentali per gli sviluppatori. Le pressioni esercitate dagli sviluppatori sulle proprie aziende per supportare lo sviluppo agile e l’innovazione (44% globale, 46% in Italia) e la possibilità per gli sviluppatori di creare più applicazioni per soddisfare le esigenze dei clienti (44% in entrambi i contesti) sono stati i due principali fattori alla base dei singoli progetti di trasformazione. Inoltre, la priorità di investimento IT delle aziende è passata dal miglioramento delle prestazioni delle applicazioni nel 2021 al potenziamento degli sviluppatori nel 2023.

: i progetti di trasformazione digitale sono fondamentali per gli sviluppatori. Le pressioni esercitate dagli sviluppatori sulle proprie aziende per supportare lo sviluppo agile e l’innovazione (44% globale, 46% in Italia) e la possibilità per gli sviluppatori di creare più applicazioni per soddisfare le esigenze dei clienti (44% in entrambi i contesti) sono stati i due principali fattori alla base dei singoli progetti di trasformazione. Inoltre, la priorità di investimento IT delle aziende è passata dal miglioramento delle prestazioni delle applicazioni nel 2021 al potenziamento degli sviluppatori nel 2023. La spesa IT è sottoposta a maggiore controllo da parte del management : il 49% degli intervistati afferma che il proprio CFO sta gestendo i budget in modo più dettagliato, ponendo più domande sugli investimenti IT, mentre il 37% sostiene che la pressione è aumentata negli ultimi 12 mesi per progredire con la trasformazione con budget e risorse umane in numero inferiore. Per il 35% il proprio dipartimento IT è più sotto pressione rispetto agli ultimi cinque anni e questo suggerisce come i responsabili IT stiano cercando di dimostrare l’efficienza dei costi e ridurre il costo totale di proprietà.

: il 49% degli intervistati afferma che il proprio CFO sta gestendo i budget in modo più dettagliato, ponendo più domande sugli investimenti IT, mentre il 37% sostiene che la pressione è aumentata negli ultimi 12 mesi per progredire con la trasformazione con budget e risorse umane in numero inferiore. Per il 35% il proprio dipartimento IT è più sotto pressione rispetto agli ultimi cinque anni e questo suggerisce come i responsabili IT stiano cercando di dimostrare l’efficienza dei costi e ridurre il costo totale di proprietà. Si continuano a riscontrare problemi e ritardi nei progetti , tra cui la mancanza di consenso in azienda, l’incapacità di garantire o rispettare i budget e la dipendenza dalla tecnologia legacy, con il risultato che i progetti fallissero, subissero ritardi o venissero annullati. Questo è costato alle aziende in media 4,4 milioni di dollari e ha costretto il 68% a posticipare gli obiettivi di trasformazione digitale di oltre tre mesi.

, tra cui la mancanza di consenso in azienda, l’incapacità di garantire o rispettare i budget e la dipendenza dalla tecnologia legacy, con il risultato che i progetti fallissero, subissero ritardi o venissero annullati. Questo è costato alle aziende in media 4,4 milioni di dollari e ha costretto il 68% a posticipare gli obiettivi di trasformazione digitale di oltre tre mesi. Grandi aspettative e speranze per progetti di modernizzazione creativi: nonostante le sfide, la ricerca ha dimostrato che il 38% dei team IT globali si sta concentrando su progetti di modernizzazione tangibili che forniranno risultati immediati. Inoltre, il 100% delle aziende ha implementato o identificato opportunità per progetti creativi di trasformazione che sembravano impossibili da realizzare a fine 2021. Ciò suggerisce che la tecnologia moderna continua a estendere i confini delle possibilità per la trasformazione aziendale, a guidare l’innovazione e ispirare applicazioni di nuova generazione.

“È evidente che i responsabili IT e aziendali riconoscono l’importanza di investire nella modernizzazione per guidare la trasformazione e raggiungere in modo efficiente gli obiettivi a breve e lungo termine,” continua Mayuram. “Le organizzazioni devono assicurarsi di fornire ai team di sviluppo gli strumenti necessari per creare applicazioni moderne, potenti e innovative al fine di soddisfare qualsiasi caso d’uso in modo economicamente vantaggioso. In questo modo potranno rispondere più rapidamente alle richieste dei clienti e mantenere la loro posizione di leadership”.