La funzione ‘Catch Me Up’, realizzata e istruita utilizzando i LLM Granite sulla piattaforma IBM watsonx, aiuta i fan a essere aggiornati sui giocatori relativamente a tutte le partite dei singoli maschili e femminili

Nasce una nuova funzionalità dedicata all’esperienza sportiva digitale di Wimbledon, che, grazie all’intelligenza artificiale generativa della piattaforma di IBM watsonx, fa già da ora leva sui dati delle partite, consentendo ai fan di essere sempre aggiornati durante lo svolgimento dei campionati sui più importanti giocatori al mondo e sulle loro storie.

Che cosa caratterizza la nuova funzione “Catch Me Up”?

La nuova funzione “Catch Me Up” mostra le schede dei giocatori prima e dopo un incontro con approfondimenti e analisi generate dall’intelligenza artificiale via Wimbledon.com e l’App Wimbledon. Le schede dei giocatori appariranno nell’ordine personalizzato in base alle scelte e ai dati dell’utente, quali la sua posizione geografica e il suo profilo MyWimbledon, a partire dai suoi giocatori preferiti. I contenuti pre-partita comprenderanno l’analisi delle prestazioni recenti e le previsioni sulla probabilità di vittoria, i contenuti post-partita includeranno le statistiche chiave e i momenti salienti. La funzione creerà anche delle sintesi giornaliere più dettagliate.

“Catch Me Up” è stata realizzata grazie ai large language model Granite (LLM) di IBM per fornire un testo generato dall’AI utilizzando le capacità della piattaforma watsonx. Il modello è stato addestrato sullo stile editoriale di Wimbledon e i contenuti vengono monitorati dall’All England Lawn Tennis Club. La nuova funzione è stata progettata per aiutare Wimbledon a distribuire i propri temi ai fan del tennis, sia nuovi che già esistenti a livello globale, oltre a fornire ai fan l’accesso a una copertura più tempestiva e curata degli incontri di singolare maschile e femminile, che spesso si svolgono contemporaneamente.

Quest’anno, Wimbledon utilizzerà anche l’intelligenza artificiale generativa per fornire una copertura di partite più ampia rispetto a quella disponibile in precedenza, compresi gli eventi su sedia a rotelle, per offrire di più al variegato pubblico internazionale di Wimbledon. Ciò farà parte di un ridisegnato centro digitale delle partite, noto come IBM Slamtracker, disponibile sull’App Wimbledon e su wimbledon.com. Utilizzando l’intelligenza artificiale generativa sviluppata su watsonx, IBM Slamtracker è stato migliorato per fornire anteprime degli incontri basate su punti e recensioni post-partita per gli incontri di singolare femminile e maschile.

La maggioranza degli appassionati di tennis è favorevole all’AI

Queste novità arrivano nello stesso momento in cui una nuova ricerca di IBM e Morning Consult, rivela che il 55% degli appassionati di tennis intervistati a livello mondiale pensa che l’AI avrà un impatto positivo sullo sport. Nel considerare come l’AI generativa potrebbe migliorare la loro esperienza, gli intervistati hanno dato la priorità agli aggiornamenti in tempo reale (36%), ai contenuti personalizzati (31%) e agli approfondimenti (30%).

Circa un terzo (31%) degli appassionati di tennis utilizza più dispositivi durante la visione di eventi sportivi per ottenere maggiori informazioni, guardare più partite contemporaneamente e interagire con altri fan. Inoltre, quasi la metà (47%) si dedica quotidianamente o settimanalmente a contenuti aggiuntivi sul tennis e classifica la sintesi e la personalizzazione come le due caratteristiche più importanti dei contenuti sportivi.

Chris Clements, responsabile dei prodotti digitali dell’All England Club, ha dichiarato: “Siamo impegnati a offrire ai tifosi un’esperienza di Wimbledon della massima qualità, siano essi in presenza che in digitale. L’intelligenza artificiale generativa ci permette di ampliare la nostra capacità di fornire diversi tipi di contenuti ai tifosi, ovunque si trovino nel mondo, in modo personalizzato. La nuova funzione Catch Me Up renderà più facile per i fan seguire le storie principali che emergono durante i Campionati”.

Jonathan Adashek, senior vicepresident marketing e comunicazione IBM, ha dichiarato: “La nuova funzione Catch Me Up è un esempio entusiasmante di come possiamo utilizzare la potenza dell’intelligenza artificiale generativa per offrire uno storytelling avvincente e costruito su un ampio range di informazioni. Da 35 anni IBM e Wimbledon collaborano alla creazione di soluzioni che permettono ai tifosi di sentirsi più connessi con l’azione sul campo e la nostra nuova ricerca conferma che i fan iniziano a comprendere l’impatto positivo che tecnologie come l’AI generativa possono avere sulle loro esperienze digitali. IBM sta mettendo queste stesse tecnologie della piattaforma di AI e dati watsonx a disposizione dei clienti di tutto il mondo, in quasi tutti i settori, per rispondere alle loro specifiche esigenze aziendali.”

Altri punti salienti dell’indagine di IBM e Morning Consult

La maggioranza degli appassionati di tennis a livello mondiale intervistata pensa che la tecnologia avrà un impatto positivo su diversi aspetti dello sport, sia per i tifosi che per gli allenatori e i giocatori:

Il 60% degli appassionati di tennis intervistati ritiene che la tecnologia avrà un impatto positivo sul coinvolgimento dei tifosi.

In particolare, il 75% degli intervistati appassionati di tennis pensa che la tecnologia avrà un impatto positivo sul progresso negli allenamenti, sulla strategia di gioco (74%), sul coaching (71%) e sull’identificazione e l’acquisizione di talenti (66%).

Quasi un terzo degli appassionati di tennis a livello mondiale utilizza più di un dispositivo per guardare più partite contemporaneamente, ottenere maggiori informazioni e interagire con gli altri fan:

Il 24% degli appassionati di tennis intervistati utilizza due dispositivi; il 5% riferisce di utilizzare tre dispositivi e il 2% più di tre dispositivi contemporaneamente.

Il 45% degli appassionati di tennis che utilizzano più dispositivi lo fa per ottenere maggiori informazioni durante la visione del tennis; il 32% lo fa per guardare più partite contemporaneamente; e il 30% lo fa per interagire con altri appassionati durante la visione di una partita.

Gli appassionati di sport in Italia utilizzano almeno due dispositivi contemporaneamente per vedere lo sport:

Il 16% degli appassionati di sport in Italia utilizza contemporaneamente due dispositivi per vedere le manifestazioni sportive.

Il 7% degli appassionati di sport di età compresa tra i 18 e i 29 anni in Italia utilizza tre o più dispositivi contemporaneamente per guardare lo sport, rispetto a una media globale del 10%.

In Italia, gli intervistati hanno identificato come il primo motivo per utilizzare più di un dispositivo la necessità di essere multitasking (39%) e come secondo la volontà di ottenere più informazioni (34%). Il 24% ha, inoltre, dichiarato di utilizzare più dispositivi per entrare in contatto con altri fan.

I campionati di Wimbledon si svolgeranno dal 1° al 14 luglio 2024. Per vedere la tecnologia in azione, visitate wimbledon.com o scaricate l’App Wimbledon sul vostro dispositivo mobile, disponibile su App Store e Google Play Store.